Orpo Ylen kannatusmittauksen tuloksista: ”Ei tässä mitään dramaattista muutosta tapahtunut”

Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että hallituspuolueiden kannatus on yhä vaalien tasolla.

Kokoomus nousi Ylen kannatusmittauksessa SDP:n ohi suurimmaksi puolueeksi. Kolmantena on perussuomalaiset, jonka suosio on laskenut jo neljä kuukautta peräkkäin.

Eniten kannatustaan nostivat vasemmistoliitto ja vihreät. Hallituspuolueista vain kokoomus lisäsi kannatustaan, muiden puolueiden suosio laski.

Espanjan Granadasta Euroopan johtajien huippukokouksesta tavoitettu pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei tuulettanut ykköspaikalle palaamista parin kuukauden tauon jälkeen.

Orpo sanoo katsovansa tuloksia ”aika rauhallisesti”.

– Hallituspuolueet ovat kuitenkin sillä tasolla, missä oltiin vaaleissakin. Ei tässä ole mitään dramaattista muutosta tapahtunut.

– Ja jos huomioi sen, että meillä on todella kova kuuden miljardin euron säästö- ja uudistusohjelma. Keskustelu näiden säästöjen ja uudistusten ympärillä on aika rajuakin. Siitä huolimatta hallituspuolueiden kannatus isossa kuvassa pitää. Me jatketaan päättäväisesti työtä eteenpäin, Orpo toteaa.

Mäkelä ei huolestunut: Kannattajamme ymmärtävät tilanteen

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä ei ole huolissaan puolueen kuukausikaupalla jatkuneesta kannatusluisusta.

– Tässä on ollut hirveän paljon kuohuntaa hallituskauden alussa, että varmaan se aiheuttaa sellaista epävarmuutta ihmisissä. Mietitään vähän, miten ne asiat etenevät.

– Olen pannut julkisessa keskustelussa merkille, että on ehkä tullut vähän liian negatiivinen kuva niistä asioista, mitä hallitusohjelma tosiasiassa sisältää. Kun ihmisille saadaan oikea kuva asioista, niin uskoisin, että tilanne kehittyy parempaan suuntaan.

Mäkelä jakaa Orpon näkemyksen hallituspuolueiden vaalien aikaisesta kannatustasosta.

– Meidän kannatus on nyt edelleen samalla tasolla tai parempi kuin oli vielä hetki ennen vaaleja. En nyt olisi hirvittävän huolestunut. Kyllä meidän kannattajat ymmärtää tilannetta. Se on vakava ja vaatii toimia.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä uskoo, että puolueen kannattajilta löytyy ymmärrystä vakavalle tilanteelle ja sen vaatimille toimille.

Mäkelä ei pelkää, että ensi viikolla budjetin yhteydessä julki tuleva säästölista heikentää entisestään perussuomalaisten suosiota.

– Oikeastaan se on hyvä, että kaikki asiat tulevat kerralla julki sellaisenaan kuin ne ovat. Nythän sitä tietoa on tullut tipoittain, opposition ja vähän mediankin värittämässä sävyssä. Kun ne esitetään kokonaisuutena, niin uskoisin, että se kuva on jopa parempi.

Andersson: Meiltä saa vaihtoehdon hallituksen politiikalle

Ylen kyselyn suurimman nousijan, oppositiossa olevan vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin mielestä puolueen iso kannatusloikka kertoo ennen kaikkea ihmisten tyytymättömyydestä hallituksen politiikkaan.

– On myös halua kannattaa niitä puolueita, jotka haluavat esittää selkeitä vaihtoehtoja hallituksen politiikalle. Olemme pitäneet esillä sosiaaliturvaleikkauksia ja niiden vaikutuksia osa-aikatyötä tekeviin, pienituloisiin lapsiperheisiin, työttömiin, sairaisiin ja opiskelijoihin.

– Uskon, että ennen kaikkea tämä työ näkyy nyt tässä tuloksessa, Andersson arvioi.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Andersson sanoo, että puolueen kannatusloikka kertoo ihmisten tyytymättömyydestä hallituksen politiikkaan.

Miksi epäsuositut päätökset eivät näy kokoomuksen suosiossa, mutta perussuomalaisten, RKP:n ja KD:n kannatus laskee?

– Täytyy tietenkin muistaa, että ajat ovat huonot, ja kun puhutaan säästöpäätöksistä, niin kyllä se on perinteisesti niin, että se näkyy enemmän oikeistolaissävytteisten puolueiden kannatuksessa kuin muiden, perussuomalaisten Mäkelä analysoi.

Li Anderssonilla on karumpi analyysi hallituksen tilanteesta. Hän sanoo, että sama ilmiö on nähty jo useasti kokoomuksen hallituskumppaneilla. Yhteistyöstä kärsivät muut hallituspuolueet.

– Erittäin kokoomuslaisen hallitusohjelman linjauksista ja toimeenpanosta hyötyy nyt kokoomus. Perussuomalaiset esimerkiksi antoivat ymmärtää vaaleissa, ettei heille käy pienituloisilta, vammaisilta tai lastensuojelusta leikkaaminen, mitä nyt tehdäänkin. Totta kai näiden puolueiden äänestäjät ovat eniten pettyneitä. Tässä nähdään, että kokoomus vie ja muut sitten kärsii, Andersson toteaa.

