Tena-tuotteiden tietosuojaloukkaus koskee 16 000 pirkanmaalaista – esimerkiksi ovikoodi on voinut päätyä ulkopuoliselle

Noin 16 000 Tena-inkontinenssituotteita kotiin tilannutta henkilöä on joutunut tietosuojaloukkauksen kohteeksi Pirkanmaalla. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (Pirha) kertoo asiasta tiedotteessaan.

Asiakkaiden tiedoista on saattanut joutua ulkopuolisten tietoon esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti tai laskutusosoite. Asunnon ulko-oven ovikoodi on voinut vuotaa, jos se on lisätty tilaukseen.

Henkilötunnus on saattanut vaarantua vain, jos itse maksetut tuotteet on lisätty järjestelmään valtakirjalla. Tilinumero puolestaan on saattanut vaarantua, jos itse maksetut tuotteet on tilattu laskulla tai suoraveloituksella.

Kotihoidossa käytettävien Tena-hoitotarvikkeiden kotiinkuljetuspalvelusta vastaava Westlog joutui elokuussa tietosuojamurron kohteeksi. Tilausjärjestelmää käyttäneiltä asiakkailta on saattanut joutua vääriin käsiin erilaisia tietoja.

Tietosuojaloukkaus koskee myös monia muita hyvinvointialueita ja kymmeniä tuhansia ihmisiä.

Lisätietoa tulossa kirjeellä

Pirkanmaan hyvinvointialue lähettää jokaiselle noin 16 000 asiakkaalle henkilökohtaisen kirjeen tietosuojaloukkauksesta. Kirjeissä kerrotaan, mitä tietoja vastaanottajalta on vaarantunut. Kirjeessä on myös tietoa yhteydenottokanavista, mikäli asiakkaalla on lisätietojen tarvetta.

Hyvinvointialue suosittelee sen kautta Tena-tuotteita tilanneita asiakkaita tutustumaan jo ennalta Kyberturvallisuuskeskuksen ohjeisiin tietovuodon uhrille.

Pirkanmaan hyvinvointialueen mukaan sen omissa järjestelmissä olevat asiakastiedot eivät ole vaarantuneet.

