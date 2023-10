Monien valkovenäläisten on pitänyt täyttää Liettuassa kyselylomake, jossa on kysytty muun muassa työhistoriasta ja sukulaisten taustoista. Ihmisoikeusaktivistit ovat epäilleet, että ihmisiä on käännytetty Liettuasta väärin perustein. Lomakkeen täyttämistä ei kuitenkaan ole vaadittu pelkästään valkovenäläisiltä.