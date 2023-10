Heinävedellä on valtava pato, joka estää uhanalaisten kalojen lisääntymisen – padon purkaminen on nyt alueen kuntien käsissä

Pato rakennettiin Heimo Kokon ollessa 9-vuotias. Kokko kertoo videolla, millainen merkitys Palokin padolla on hänelle ollut. Video: Ari Haimakainen / Yle

Padon purku on kirjattu hallitusohjelmaan, mutta rahoitusta moititaan rittämättömäksi. Palokin koskissa toimii voimalaitos, jonka omistajakunnista valtaosa miettii yhä kantaansa padon purkamiseen.

Suomen historian suurin virtavesien ennallistamishanke eli Heinäveden Palokin koskien vapauttaminen on nyt lähialueen kuntien käsissä. Toistaiseksi kuitenkin vain Heinävesi on kertonut ajavansa koskien ennallistamista eli padon ja voimalaitoksen purkua.

Luonnonsuojelun lisäksi päätöksen taustalla on toive, että vapaana virtaavat kosket toisivat kuntaan lisää matkailijoita.

– Meillä on luostarit ja tämä sopisi siihen kylkeen. Me olemme pieni pitäjä ja väki vähenee. Matkailu toisi lisää elinvoimaa, Heinäveden kunnanvaltuuston puheenjohtaja Mervi Hokka (sd.) perustelee.

Avaa kuvien katselu Heinäveden kunnanvaltuuston puheenjohtaja Mervi Hokka pitää taustalla näkyvän Palokin voimalaitoksen purkamista kunnan ja vaelluskalojen kannalta parhaana ratkaisuna. Kuva: Ari Haimakainen / Yle

Palokin kosket valjastettiin vesivoiman tuotantoon vuonna 1961. Pato estää erittäin uhanalaisen järvitaimenen lisääntymisen alueella. Pohjois-Savon ely-keskuksen tekemän selvityksen mukaan myös äärimmäisen uhanalainen Saimaan järvilohi todennäköisesti lisääntyisi alueella, jos pato purettaisiin.

Palokista on käyty keskustelua vuosia. Uuden käänteen keskustelu sai kesällä, kun padon purku ja koskien ennallistaminen kirjattiin hallitusohjelmaan.

Palokin koskien ennallistamishanke Heinävedellä sijaitseva Palokin koskireitti yhdistää Juojärven ja Varisveden. Palokinkoskeen rakennettiin pato ja voimalaitos vuonna 1961.

Pohjois-Karjalan Sähkön (PKS) omistama voimala tuottaa vuosittain 29,5 gigawattituntia sähköä. Määrä vastaa noin kahta promillea Suomen koko vesivoimatuotannosta.

Huoltovarmuuskeskus on arvioinut Palokin merkitykselliseksi omassa kokoluokassaan maamme sähköjärjestelmälle.

Itä-Suomen kalatalouskeskukset vaativat Palokin koskien ennallistamista. Myös Heinäveden ja Tuusniemen kuntien asettama selvitysmies päätyi ennallistamisen kannalle.

PKS on alueen kuntien omistama yhtiö. Yle kysyi omistajakuntien kantaa 14:ltä PKS:n yhtiökokoukseen toukokuussa osallistuneen kunnan kunnanjohtajalta.

Polvijärvi, Kitee, Juuka, Kaavi, Ilomantsi, Kuopio, Rääkkylä, Tohmajärvi ja Liperi eivät olleet vielä jutun tekohetkellä päättäneet kantaansa. Lieksasta ei saatu vastausta.

Joensuu kannattaa keskustelujen aloittamista PKS:n ja valtion välillä. Heinävesi kannattaa padon purkua. Tuusniemi haluaa, että valinta tehdään padon purun tai kalatien rakentamisen välillä.

Nurmes kannattaa kalatien rakentamista.

Padon ja voimalaitoksen omistaa Pohjois-Karjalan Sähkö (PKS), joka taas on alueen kuntien omistama. Yhtiön johto on ilmoittanut, ettei se halua luopua voimalaitoksesta, jota se pitää liiketoiminnalleen tärkeänä.

PKS ehdottaa ratkaisuksi Nälönvirta-mallia jossa energiantuotanto jatkuu, mutta padon ohi kaivetaan uoma, joka mahdollistaisi kalojen vaelluksen padon ohi.

Kannatusta myös kalatielle

Yle selvitti omistajakuntien kantoja sähköpostikyselyllä, soitoilla ja tekstiviesteillä. Kysely lähetettiin niiden 13 kunnan kunnanjohtajille, joiden edustajia osallistui toukokuussa järjestettyyn Pohjois-Karjalan Sähkön yhtiökokoukseen. Kysely lähetettiin myös Kuopion kaupungille, sillä se omistaa kokoukseen osallistuneen Kuopion Energian.

Yhdeksän kuntaa kertoi, etteivät ne ole vielä käsitelleet asiaa.

Tuusniemi on ilmoittanut kannattavansa ratkaisua, joka mahdollistaa järvitaimenen nousun Palokin yläpuoliseen vesistöön. Käytännössä se tarkoittaa joko padon purkua tai PKS:n ehdottamaa uuden nousutien rakentamista padon ohi.

Nurmeksen kaupunginjohtaja Pasi Parkkisen mukaan kaupunki on Nälönvirta-mallin kannalla ja kannattaa sen selvittämistä.

Avaa kuvien katselu Pohjois-Karjalan Sähkön ehdottamassa mallissa padon ohi kaivettaisiin nousuväylä kuivuneen Nälönjoen uomaan. Kuva: Ari Haimakainen / Yle

Rahoitus huolettaa

Kunnat omistavat PKS:n osakkeita suoraan ja Pohjois-Karjalan Energiaholding -yhtiön kautta. Holding-yhtiö omistaa 54,2 prosenttia PKS:n osakkeista. Omistajakunnat perustivat sen vuonna 2000, jotta yhtiön päätäntävalta säilyisi Pohjois-Karjalassa.

Joensuu on PKS:n suurin omistaja. Sen mukaan maan hallituksen ja PKS:n on käytävä neuvottelut Palokista. Kaupunki pitää kuitenkin hallitusohjelmassa hankkeeseen varattua 20 miljoonaa euroa on täysin riittämättömänä.

Joensuun jälkeen PKS:n toiseksi suurin omistaja on Juuka. Kunta aikoo päättää kantansa viimeistään marraskuussa.

Juuan kunnanjohtaja Henri Tanskasen mukaan kunta suhtautuu Palokin ennallistamissuunnitelmiin suurella varauksella. Riittämättömän rahoituksen lisäksi hän on huolissaan voimalaitoksen purkamisen vaikutuksista alueelliseen huoltovarmuuteen, varsinkin kun korvaavaa tuulivoimaa ei Itä-Suomeen voida juuri rakentaa.

– Mikäli osoittautuu, että koskien ennallistamisella on kiistattomia ja positiivisia ympäristövaikutuksia, eikä toimenpidettä voi toteuttaa millään muulla mallilla ja valtio varaa tähän rahat, emme sulje pois mahdollisuutta neuvotella asiasta, Tanskanen kirjoittaa sähköpostivastauksessaan.

Avaa kuvien katselu Palokin padon alapuolisissa koskissa ei virtaa riittävästi vettä, jotta uhanalaiset vaelluskalat voisivat elää tai lisääntyä. Kuva: Ari Haimakainen / Yle

Yhtiön johto tapaa ministerin

Suurin osa kunnista kertoo käsittelevänsä asiaa tai muodostavansa kantansa lähiviikkoina tai viimeistään loppuvuoden aikana.

PKS järjestää lokakuun lopussa tilaisuuden kuntapäättäjille. Yhtiön johto tapaa myös lähiaikoina maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin (kd.).

Essayahin mukaan valtion kannassa ei ole tapahtunut muutosta. Hän korostaa, että hallitusohjelman kirjauksessa puhutaan ennallistamisesta yhteistoiminnassa alueen toimijoiden kanssa.

Hän ei ota kantaa rahoituksen riittävyyteen tai siihen, mistä puuttuvat miljoonat saadaan.

– Yksityiskohdista keskustellaan neuvotteluissa, hän sanoo.

Keväällä julkaistussa Pohjois-Savon ely-keskuksen tekemässä selvityksessä ennallistamisen arvioitiin maksavan 30–40 miljoonaa euroa.

Heinäveden kunnanvaltuuston puheenjohtaja Mervi Hokka hakisi lisärahoitusta EU:sta ja yksityisiltä tahoilta.

– Uskon kyllä, että rahoitusta löytyy, kunhan hanke pyörähtää käyntiin.

