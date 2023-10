Rikollisten epäillään salakuljettaneen Suomeen noin 1,5 miljoonan euron arvosta Subutex-tabletteja – tuotiin maahan Ruotsin kautta

Huumerahoja on välitetty myös Venäjälle. Epäiltynä on 20 henkilöä, joista kahdeksan on edelleen vangittuna.

Avaa kuvien katselu Esitutkinnan perusteella lääkeainetabletit ovat saapuneet alun perin Ranskasta. Kuvassa Ruotsin tullin takavarikoimia Subutex-tabletteja matkalaukussa. Kuva: Ruotsin tulli