Kaksi hyvinvointialuetta pohtii omien vuokratyöyksiköiden perustamista, hoitajia houkuttaa mahdollisuus itse määrätä työvuoronsa

Lapin hyvinvointialue maksaa miljoonia euroja vuokratyövoimasta. Uusimmassa talousarviossa työvoiman vuokraukseen on täksi vuodeksi varattu seitsemän miljoonaa euroa. Tällä summalla ostetaan työntekijöitä, erityisesti hoitajia ja lääkäreitä, sosiaali- ja terveyspalveluihin, sillä hyvinvointialue ei tällä hetkellä pysty tuottamaan palveluita ilman vuokratyövoimaa.

Laphan omassa palvelutuotannossa työskentelevistä hoitajista noin 10 prosenttia on vuokratyöntekijöitä. Heitä on palkattu esimerkiksi määräaikaisiksi sijaisiksi. Tämän lisäksi palveluita on kokonaan ulkoistettu sote-yrityksille. Näinkin ostettuna työntekijän hinta on kalliimpi kuin hyvinvointialueen omalle työntekijälle maksettava palkka.

Samaan aikaan Laphan on etsittävä tuleville vuosille säästöjä. Menoja on leikattava pysyvästi 45 miljoonaa euroa vuosittain. Ensi vuonna säästöohjelma ehtii vaikuttaa vasta kesästä lähtien, joten säästötavoite on puolet tästä. Yhtenä selkeänä säästökohteen aluehallituksessa nähdään vuokratyövoiman vähentäminen. Siihen pitäisi nyt löytää keinoja.

Mallia pääkaupunkiseudulta

Lapin hyvinvointialueen hoitotyön johtaja Leena Karjalainen sanoo, että Lapissa voitaisiin ottaa mallia pääkaupunkiseudulla toimivasta Seuresta. Se on jo vuonna 1990 perustettu henkilöstöpalveluyhtiö, jonka omistavat yhdessä Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, HUS, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialue.

Julkisomisteinen yhtiö toimii yksityisen vuokratyöfirman malliin.

– Seuressa työntekijät voivat itse valita paljonko he haluavat olla töissä, ja mihin työpaikkaan he menevät, ja milloin he tekevät työtä, Karjalainen sanoo.

Tällä hetkellä Lapha palkkaa hoitajia normaaliin tapaan, eli vakituiseen työsuhteeseen tai sijaiseksi johonkin tiettyyn yksikköön ja työtehtävään. Karjalaisen mukaan joustavampi palkkausjärjestelmä todennäköisesti toisi lisää hoitajia Laphalle.

– Siinä on mahdollisuus valita oman perhe-elämän ja työelämän suhde ihan vapaasti. Tässä meillä olisi jonkin verran tietysti opittavaa, Karjalainen sanoo.

Hän lisää, että hoitotyötä tekevät naiset ovat lapsiperheissä usein niitä, jotka puolisoista huonompipalkkaisina siirtyvät osa-aikaiseen työhön, kun lapset ovat pieniä.

Laphan oma räätälöityjä työsopimuksia tarjoava henkilöstöpalveluyksikkö antaisi siis työntekijälle vuokratyöfirman etuja, mutta sitouttaisi hänet hyvinvointialueen työntekijäksi. Laphalle työntekijä olisi huomattavasi halvempi kuin voittoja keräävän vuokratyöfirman hoitaja.

Vuokratyön kierteestä vaikea päästä ulos

Ajatus Laphan omasta henkilöstöpalveluyksiköstä nostettiin harkintaan viime kesäkuussa, kun talouden tasapainottamiseen pohdittiin ratkaisuja. Hyvinvointialueen johtaja Jari Jokela kertoo, että Lapha tekee parhaillaan selvitystä niin sanotun sidosyksikköyhtiön perustamiseksi tukemaan henkilöstön saatavuutta.

– Tämä viittaa samankaltaiseen yhtiöön kuin tuo pääkaupunkiseudulla toimiva. Selvitystyö on vielä alkuvaiheessa, Jokela sanoo.

Hyvinvointialuejohtajan mukaan vuokratyövoimasta irti pyristelevät hyvinvointialueet ovat joutuneet mukaan kierteeseen, josta on vaikea päästä ulos.

– Niin sanotut keikkafirmat käyttävät hyväkseen sitä, että työvoiman kysyntää on enemmän kuin tarjontaa, jolloin hinta nousee. Kun ansiotaso vuokratyössä kasvaa, houkutus siirtyä osa-aikaiseen työhön lisääntyy. Tämä vähentää työvoiman tarjontaa ja nostaa hintaa entisestään sekä lisää riippuvuutta vuokratyövoimavoimasta, Jokela sanoo.

Kierteen katkaisemiseksi pitäisi vain uskaltaa päättää, että vuokratyötä ei käytetä. Hoitohenkilökunnan kohdalla se voisi vielä olla mahdollista.

– Samasta työvoimasta kilpailevat kuitenkin myös yksityiset palveluntuottajat, joten vuokratyövoiman käytöstä luopuminen on riskialtis ratkaisu, Jokela sanoo.

Etelä-Karjalassakin pohditaan vuokratyövoimajärjestelyä

Myös Etelä-Karjalan hyvinvointialue pohtii oman vuokratyöyhtiön tai vuokratyöringin perustamista. Henkilöstöjohtaja Nina Holopaisen mukaan asiasta on keskusteltu. Vuokratyöyhtiön tai vuokratyöyksikön perustamisen valmistelu saatetaan aloittaa, mutta asia on alkuvaiheessa.

– Ajatus on kuitenkin vielä hyvin ”raakile”, Holopainen kertoo sähköpostitse.