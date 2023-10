UMK:n menettänyt Turku vannoo, että tulevaisuudessa on toisin – eikä silti pysty kertomaan, tuleeko uutta areenaa vai ei

Turun ratapihalle suunnitellun elämyskeskuksen piti alkuperäisten suunnitelmien mukaan valmistua jo viime vuonna.

Mikäli uusi areena olisi jo valmis, olisi Ylen Uuden Musiikin Kilpailu voinut siirtyä sulavasti liian pieneksi jääneestä Logomosta vain kivenheiton Turun sataman suuntaan.

– UMK on merkittävä tapahtuma ja on mahtavaa, että se kiinnostaa suurta areenayleisöä. Tampere saa tässä kohtaa kerättyä kaiken hyödyn siitä, mutta tulevaisuudessa tilanne on toinen. Turku tulee jatkossa pärjäämään erinomaisen hyvin myös näissä suurissa tapahtumissa, uskoo Turun Ratapihan Kehitys Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kilpimaa.

Yhtiö on kertonut pääsevänsä vielä syksyn aikana kertomaan Ratapihan rakentaja-, operaattori- ja hotellisopimuksesta.

Tasan vuosi sitten taustayhtiön hallituksesta kerrottiin, että vielä ennen vuoden 2022 loppua voidaan kertoa, toteutuuko koko hanke ylipäätään vai ei. Kilpimaa sanoo, että uutta aikarajaa ei ilmoitukselle enää kerrota.

– Olen pikkuhiljaa ymmärtänyt lopettaa tällaiset arvailut. Välissä on ollut korona ja sitten tuli sota Ukrainassa. Vaikka sotatilanne on yhä huono, on korkojen rauhoittumisesta herännyt orastava toive. Sen takia olemme uskaltaneet ottaa askeleen eteenpäin ja tehdä aika merkittäviäkin sopimuksia.

Yhtiö kehuu Turun kaupungin tukea

Turun kaupunki päätti kuluvan vuoden huhtikuussa kasvattaa osuuttaan Ratapiha-hankkeessa 42 miljoonaan euroon ja myöntää Turun Ratapihan Kehitys Oy:lle kahdeksan miljoonan euron juniorilainan.

Kesäkuun alussa Turun kaupunki päätti lisäksi ostaa VR-Yhtymä Oyj:ltä hankkeen tarvitseman ratapihan maa-alueen, jonka se myy myöhemmin Turun Ratapihan Kehitys Oy:lle.

Kehitysyhtiö kertoi perjantaina, että Arto Puolimatka on valittu yhtiön hallitukseen ja Puolimatkan yhtiö Rausanne on ostanut osuuden kehitysyhtiöstä. Kauppahintaa ei kerrota julkisuuteen.

– Olemme kaikki yhtiön osakkaita tasaosuuksin. Omistajina ovat siis edustamani yhtiö, Saku Koivun, Ilkka Paanasen ja Mikko Kodisojan sekä Puolimatkan edustamat yhtiöt 20 prosentin osuuksilla, Kilpimaa kertoo.

Rahoituksesta valtaosa jo kasassa

Puheenjohtaja Kilpimaa kehuu hankkeen rahoitustilanteen olevan erityisen hyvä areenan osalta.

– Areenan rahoituksesta on kasassa noin 80 prosenttia eli tilanne on erinomaisen hyvä. Kaupallisten kiinteistöjen osalta eli esimerkiksi hotellitoimiston, pysäköinnin ja liiketilojen osalta ollaan täysin riippuvaisia vuokrasopimuksista ja rakentamisen hinnasta. Mutta vuokralaistilanne on hyvä, tässäkin ollaan noin 80 prosentin tasolla.

Mitä mieltä olet asiasta? Voit keskustella aiheesta 7. lokakuuta kello 23 asti.