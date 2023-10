Yksi kuva näyttää, ketkä heittävät eniten syömäkelpoista ruokaa roskiin

Kajaanin Prisman takapihalla on tyytyväisiä ihmisiä, Kajaanin Helluntaiseurakunnan vapaaehtoistyöntekijät ovat tulleet hakemaan kahdella henkilöautolla lahjoitustuotteita, joiden parasta ennen -päiväys on mennyt umpeen. Esa Kortelainen täyttää kasseja kaupan takaosassa.

– Näiden tuotteiden viimeinen myyntipäivä oli eilen, ne olivat silloin alennuksessa. Aamulla myyjät ottivat jäljelle jääneet erilleen meitä varten. Kyllä kaikki menee tarpeeseen.

Ihan kaikkea ei mukaan oteta, sillä esimerkiksi vaalea leipä tai salaatti voivat pilaantua nopeasti.

– Me jaamme nämä suoraan niitä tarvitseville. Siellä on pienituloisia eläkeläisiä, sairaita, joilla on suuret lääkekustannukset ja muuta. Näille tuotteille on iso tarve.

Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama energian hinnan nousu ja nopeasti kiihtynyt inflaatio ovat nostaneet ruoan hintaa. Alkuvuoden ennätyslukemien jälkeen ruoan hinta on kääntymässä laskuun, sitä ei tiedetä, miten se vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen.

Kaupan hävikki on jo vähentynyt

Kaupalle päiväysvanhat tuotteet ovat hävikkiä, jonka määrää pyritään pienentämään koko ajan. Prismajohtaja Pasi Piirainen Osuuskauppa Maakunnasta haluaisi poistaa hävikin, mutta toisaalta lahjoittaminen ei ole vastenmielistä.

– Toki olemme onnistuneet pienentämään hävikkiä tilausjärjestelmiä ja sisään ostoa kehittämällä ja sama suunta jatkuu. Kyllä tätä lahjoitettavaa kuitenkin jatkossakin riittää.

Samaa mieltä on johtaja Ilkka Nieminen Päivittäistavarakauppa ry:stä.

– Vaikka kauppojen hävikki on vähentynyt vuoden 2018 1,6 prosentista viime vuoden 1,2 prosenttiin, lahjoitettavien elintarvikkeiden määrä on pysynyt suhteessa myytyyn määrään samalla tasolla koko 2020-luvun.

Kaupan ala kurottaa kohti YK:n asettamaa hävikin puolittamistavoitetta. Siihen suuntaan ollaan menossa, mutta aikaa se Niemisen mukaan vie.

– YK:n tavoite on vuodessa 2030. Kyllä me sitä kohti olemme menossa. Siinä auttaa tilausjärjestelmien kehitys ja tekoälyn käytön lisääminen.

Kodeissa laitetaan 590 miljoonaa euroa ruokaa roskiin

Prismajohtaja korostaa, että lahjoitukset ovat poissa roskista ja tuovat myös kauppiaalle paremman mielen. Hän ei puhu rahasta, mutta silläkin on merkityksensä.

Luonnonvarakeskuksen ja Päivittäistavarakaupan laskelman mukaan hävikkiä syntyy suomalaiskodeissa 22 kiloa vuodessa henkilöä kohden eli noin 590 miljoonan euron arvosta.

Kaupassa hävikin määrä kiloissa on noin puolet kotitalouksien hävikistä, hinta on toki eri, sanoo Ilkka Nieminen.

– Roskiin menisi kolmanneksen enemmän tavaraa, jos lahjoituksia ei tehtäisi. Lahjoitukset ovat siis merkittävä keino vähentää hävikkiä. Perimmäinen tavoite on kuitenkin se, että hävikkiä ei syntyisi.

Helluntaiseurakunnan autolasti on täysi. Esa Kortelainen on tyytyväinen päivän antiin.

– Onneksi saamme lahjoituksia. Toisaalta me tuotteiden jakajat alamme olla itsekin iäkkäitä ja meitä on vähän. Kyllä tähän hyväntekijöitä mahtuisi lisääkin.

