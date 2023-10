Tämän vuoden Nobelin rauhanpalkinnon saaja Narges Mohammadi tuskin on läsnä, kun rauhanpalkinto jaetaan juhlallisessa seremoniassa Oslon kaupungintalossa joulukuussa.

Mohammadi istuu parhaillaan Iranin pahamaineisessa Evinin vankilassa Teheranissa, eikä mikään viittaa siihen, että hän pääsisi vapaaksi.

– Evinin vankilassa on paljon aktivisteja vangittuina. En tiedä tarkalleen millaisissa oloissa nimenomaan Mohammadia pidetään. Tiedetään, että vangittuja on muun muassa kidutettu ja heiltä on evätty sairaalahoitoa, sanoo tutkija ja Iranin-tuntija Joonas Maristo.

51-vuotias Mohammadi on istunut vankilassa useaan otteeseen. Hänet on tuomittu muun muassa valtion turvallisuuden vaarantamisesta ja valtion vastaisesta propagandasta.

The New York Times -lehdelle vankilasta lähettämässään viestissä Mohammadi sanoi, että Nobelin -rauhanpalkinto vain vahvistaa hänen päättäväisyyttään. Hän toivoo myös, että palkinto antaa lisää voimaa muutosta vaativille iranilaisille.

Tärkeä viesti aktivisteille – hallinto ei välitä

Rauhanpalkinto on viesti niin Iranin ihmisoikeusaktivisteille kuin Iranin islamilaisen tasavallan johdolle.

– Tämä on tosi tärkeä asia aktivisteille, jotka koko ajan maksavat hirvittävän hinnan toiminnastaan ja rohkeudestaan. Tämä ei aktivistien olosuhteita muuta, mutta se on merkki siitä, että heidät muistetaan, sanoo Iranissa toistakymmentä kertaa käynyt toimittaja ja tietokirjailija Liisa Liimatainen.

– Uskon, että hallinto viis välittää tästä uutisesta. Ei tämä järjestelmän kovaan ytimeen vaikuta millään tavalla, Liimatainen sanoo.

Liimataisen mukaan Iranin nykyhallinto on vakuuttunut siitä, että tarvitaan kovia otteita järjestelmän pelastamiseksi, eikä maassa näy mitään merkkejä uudistushalusta tai vastaantulosta.

Mohammadi on ihmisoikeusliikkeen veteraaneja

Mohammadi on vuosia taistellut kuolemanrangaistusta vastaan ja naisten oikeuksien puolesta.

– Narges Mohammadi on Iranin ihmisoikeusliikkeen konkareita, ja hän työskentelee ihmisoikeusjärjestössä, jota johtaa niin ikään Nobelin rauhanpalkinnon saanut Shirin Ebadi, kertoo Iranin-tuntija Joonas Maristo.

Ebadi elää nykyisin maanpaossa Lontoossa. Mohammadi istuu vankilassa.

Mutta se ei ole pysäyttänyt hänen aktivismiaan. Mohammadi on vankilasta lähetetyissä viesteissä ilmaissut tukensa viime vuonna puhjenneille uusille protesteille. Ne alkoivat, kun nuori kurdinainen Mahsa Amini kuoli moraalipoliisin käsissä.

Amini oli otettu kiinni, koska häntä syytettiin ankarien pukeutumissääntöjen rikkomisesta. Syytösten mukaan hän ei peittänyt hiuksiaan asianmukaisesti.

Mielenosoituksissa on osoitettu mieltä Iranin naisia koskevia pukeutumissääntöjä vastaan.

– Mohammadin palkitsemisessa on myös vähemmistöulottuvuus, koska hän on kotoisin kurdialueilta eli samoilta alueilta kuin Mahsa Amini, sanoo Joonas Maristo.

Naiset ihmisoikeusliikkeen etulinjassa

Narges Mohammadi on julkisuuteen toimitetuissa viesteissä kuvaillut Evinin vankilassa tapahtuvaa seksuaalista ja muuta väkivaltaa.

Häntä on myös rangaistu aktivisminsa jatkamisesta vankilassa. Mohammadi ja muut naispuoliset aktivistit ovat Iranin ihmisoikeusliikkeen ytimessä.

– Viime aikoina naisliike on osoittanut äärimmäisen suurta rohkeutta ja valmiutta kyseenalaistaa järjestelmä. Naisliike on vetänyt mukaansa muuta yhteiskuntaa, erityisesti nuoria, sekä naisia että miehiä, Liisa Liimatainen sanoo.

Joonas Mariston mukaan Iranissa on laajoja ihmisoikeusongelmia, jotka koskevat kaikkia kansalaisia. Nykyhallinnon keinovalikoimaan kuuluvat muassa joukopidätykset, kidutus ja teloitukset.

– Naisten asema on toki tosi huono. Samalla Iranissa on myös paljon vahvoja naisia, jotka taistelevat oikeuksiensa puolesta, Maristo sanoo.

