Viron pääministeri on tehnyt ”lähes kaikki mahdolliset virheet”, sanoo asiantuntija – miten Kaja Kallas voi vielä olla vallassa?

Valtaosa virolaisista presidenttiä myöten on sitä mieltä, että Kaja Kallaksen ei pitäisi jatkaa pääministerinä. Tässä jutussa asiantuntijat arvioivat kriisin vakavuutta.

TALLINNA Venäjän hyökättyä Ukrainaan vuoden 2022 helmikuussa yksi eurooppalainen pääministeri nousi nopeasti esille tiukalla linjallaan. Hän oli Viron ensimmäinen naispääministeri, reformipuolueen johtaja Kaja Kallas.

46-vuotias Kallas piti harva se viikko palopuheita Ukrainan tukemisen ja Venäjän vastustamisen tärkeydestä. EU:ssa hän ajoi alati uusia Venäjän vastaisia pakotteita. Virolaisia yhtiöitä pääministeri kehotti luopumaan kaikista Venäjään vähänkin liittyvistä liiketoimista.

Kunnes tämän vuoden elokuussa pamahti. Viron yleisradioyhtiö ERR paljasti, että Kallaksen puolison Arvo Hallikin osaomistama Stark Logistics -yhtiö oli jatkanut tavarakuljetuksia Venäjälle koko hyökkäyssodan ajan.

Hallik on sittemmin myynyt osuutensa yhtiöstä, mutta Kaja Kallas on joutunut elämänsä pahimpaan ryöpytykseen. Kaksi kolmasosaa virolaisista haluaisi hänen eroavan. Jopa presidentti Alar Karis on todennut, että Kallaksen olisi pitänyt erota heti skandaalin puhjettua.

Avaa kuvien katselu Annika Arrasin mukaan Kaja Kallas on tehnyt kriisin hoidossa lähes kaikki mahdolliset virheet. Kuva: Rain Kooli / Yle

Kysyimme kahdelta asiantuntijalta, kuinka vakava poliittinen kriisi Virossa on meneillään, joutuuko Kaja Kallas eroamaan ja mitä siitä seuraisi.

– Se oli todella vakava juttu. Kaikkein vakavinta se oli henkilökohtaisesti pääministerille ja hänen perheelleen, sanoo Annika Arras, joka on virolaisen Miltton New Nordics -konsulttiyhtiön toimitusjohtaja ja pitkän linjan viestintäasiantuntija.

Arras on vetänyt reformipuolueen vaalikampanjoita vuoteen 2015 asti. Yle on varmistanut, ettei reformipuolue eikä Kallas henkilökohtaisesti ole Miltton New Nordicsin asiakkaana.

Kriisin vakavuutta Arras arvioi asteikolla 1–10:

– Se on siellä jossain yhdeksän ja kymmenen välissä.

Avaa kuvien katselu Tõnis Leht sanoo, että sekä Kaja Kallas itse että puolisonsa Arvo Hallik ovat pahasti aliarvioineet skandaalin poliittisen ulottuvuuden ja sen vaikutuksen pääministerin julkisuuskuvaan. Kuva: Rain Kooli / Yle

Tilannetta on Arrasin ja politologi Tõnis Lehtin mukaan pahentanut se, että pääministeri on tehnyt kriisin hoidossa liudan virheitä.

– Hän esittää, että häntä vastaan hyökätään henkilökohtaisesti, vaikka aihe liittyy pääministerin ja valtion rooleihin, Arras sanoo.

– Tyyli, jolla Kallas on suhtautunut mediaan, on ollut hyvin tunnepitoinen ja hyökkäävä. Lisäksi hän yritti pitkään väheksyä aihetta, toteaa Leht.

Skandaali on jättänyt jälkensä

Toista kuukautta jatkuneen ryöpytyksen vaikutuksista Leht sanoo, että Kaja Kallaksen asema on heikentynyt sisäpolitiikassa ja jonkin verran myös ulkopoliittisesti.

Siitä huolimatta pääministerin ero näyttää päivä päivältä vähemmän todennäköiseltä. Kallas itse kieltäytyy jääräpäisesti eroamasta. Viroon ei ole myöskään syntynyt hallituskriisiä, sillä reformipuolueen hallituskumppanit sosiaalidemokraatit ja Viro 200 -puolue ovat sanoneet Kallaksen kohtalon olevan reformipuolueen asia.

Avaa kuvien katselu Kaja Kallas on toistuvasti kieltäytynyt eroamasta eikä koe tehneensä mitään väärää. Hän sanoo, ettei tiennyt miehensä bisneksistä ennen skandaalin puhkeamista. Kuva: Rain Kooli / Yle

Reformipuolueen sisäinen palatsivallankumous on myös melko epätodennäköinen.

– Vaikka Kallaksen henkilökohtainen suosio on laskenut, puolueen kannatukseen skandaalilla ei ole ollut vaikutusta, Leht kertoo.

Annika Arrasin mukaan Kallas joutuu elämään puolisonsa aiheuttaman skandaalin taakan kanssa koko loppuelämänsä.

– Kieltäytyminen eroamasta on hänen päätöksensä. Mutta nyt hänen on pakko ottaa vastaan se, että joku muistuttaa tästä vähän väliä. Tämä ei mene pois ikinä, Arras sanoo.

Marinin tanssivideolla suurempi kansainvälinen näkyvyys

Viron maakuvaan skandaalilla on ollut pienempi vaikutus kuin alun perin tuntui.

– Kun kriisi alkoi, fiilis oli, että tästä tulee ulkopoliittisesti iso juttu. Mutta jos vertaan Sanna Marinin tanssivideoon, sillä oli maailmalla paljon enemmän näkyvyyttä kuin Kaja Kallaksen kriisillä, toteaa Arras.

Mikäli Kaja Kallas kuitenkin väsyisi elämään jatkuvassa kriisissä, todennäköisin paikka kasvot säilyttävälle erolle olisi Tõnis Lehtin mukaan ensi vuoden kesäkuussa europarlamenttivaalien alla.

– Mikäli Kallas haluaisi silloin siirtyä esimerkiksi EU-komissaariksi, eron pystyisi naamioimaan jatkamiseksi eteenpäin uralla, Leht arvioi.

