Nuotion saa syttymään ilman tulitikkujakin, mutta se vaatii työtä: tässä neljä menetelmää

Tuli on tärkein retkeilytaito. Ihminen kautta aikojen on tarvinnut sitä pysyäkseen hengissä. Nykyihminen on tottunut käyttämään tulentekovälineitä, mutta mitä teet jos välineitä ei ole mukana tai ne eivät toimi?