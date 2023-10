Ruokavirasto: Kahdelta minkkitarhalta löytynyt lintuinfluenssaa kartoituksessa

Kahdelta minkkitarhalta on löytynyt kartoitusten perusteella lintuinfluenssaa, kertoo Ruokavirasto tiedotteessa.

Lintuinfluenssaa löytyi Vöyrin ja Pedersören kunnissa Pohjanmaalla.

Ruokaviraston mukaan laboratoriotutkimuksissa on toistaiseksi analysoitu näytteitä 35:ltä minkkitarhalta.

Ruokavirasto kertoi aiemmin syksyllä aloittavansa lintuinfluenssatilanteen kartoittamiseksi kaikkia turkistarhoja koskevan seurannan.

Ensimmäisessä vaiheessa tutkitaan turkistarhat, joissa on minkkejä. Syynä on se, että minkkien lintuinfluenssatartunnat aiheuttavat ihmisten terveydelle suuremman terveysvaaran kuin muiden turkiseläinten lintuinfluenssatartunnat, kertoo Ruokavirasto tiedotteessa.

Näytteitä on tähän mennessä otettu 53 turkistarhalta. Suomessa on kaikkiaan 114 turkistarhaa, joissa on minkkejä. Jo ennen kartoitusta viidellä näistä on todettu lintuinfluenssaa.

Eläimet määrätään lopetettavaksi tarhoilla, joilla lintuinfluenssaa todetaan, linjaa Ruokavirasto.

Minkkejä koskeva kartoitus on tarkoitus saada päätökseen lokakuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen näytteitä otetaan kettu- ja supikoiratarhoilta.

Kesästä lähtien kaikkiaan 27 turkistarhalta on löytynyt lintuinfluenssaa neljän maakunnan alueella.

