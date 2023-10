Entinen kilpa-ajaja Valle Mäkelä ei koskaan päässyt F1-sarjaan saakka – nyt miehellä on kuitenkin näköis-Ferrari tallissaan

Filippiineiltä Suomen aikoinaan hankittu näköis-Ferrari on varsin tarkka kopio Felipe Massan kymmenisen vuotta sitten käskyttämästä punaisesta paholaisesta.

Entinen kilpa-ajaja Valle Mäkelä ei koskaan päässyt ajamaan autourheilun kuninkuusluokassa eli formula ykkösissä.

Nykyään yrittäjänä toimiva Mäkelä teki kuitenkin menestyksekkään uran monissa formula- ja rata-autoiluluokissa ja kiinnostus moottoriurheiluun kytee yhä miehen sisällä.

Tämä pitkälti selittää sen, että nyt Mäkelän omistukseen on siirtynyt kymmenisen vuotta vanha Ferrarin F1-auto.

Ei tosin aito sellainen tai edes ajamiseen tarkoitettu laite, vaan hyvinkin tarkka näköiskopio menopelistä, jolla Felipe Massa päästeli formula ykkösissä kilpaa numerolla 5 vuonna 2013 tai 2014.

Tältä näyttää kymmenisen vuotta vanha Ferrarin F1-auto. Tai tarkemmin sanottuna hyvinkin tarkka näköiskopio siitä.

– Kyseessä on Filippiineillä luultavasti valokuvien perusteella tehty replika. En usko, että tässä on hirveitä eroja ulkonäössä alkuperäiseen, rattikin näyttää ihan aidolta. Myös auton koko on aivan yksi yhteen alkuperäisen kanssa, Mäkelä kertoo.

Valle Mäkelän haltuunsa saama Ferrari-kopio tuli Suomeen ensin tamperelaiseen ravintolaan ja myöhemmiin myyntiin netissä.

Aito Ferrarin formula-auto saattaisi maksaa jopa miljoonia, mutta näköiskopio ei ole ihan samassa hintaluokassa.

– Kymppitonneista puhutaan. Hyvä mainosväline meille, tämä on ihan huippujuttu siihen, yrittäjä Valle Mäkelä toteaa.

Replika on rattia myöten tarkka kopio aidosta F1-autosta.

Uteliaita riitti jo matkalla Maskuun

Vaikka kyse onkin vain replikasta eli näköiskopiosta, on Ferrarin F1-auton aidon oloinen ulkonäkö ehtinyt jo herättää huomiota.

Kun Ferrari-kopio matkasi peräkärryn kyydissä moottoritiellä kohti Maskua, muut autoilijat eivät saaneet silmiään irti siitä. Kuljetuksen perään alkoi muodostua jonoa.

– Sitten he ajoivat peräkärrymme viereen ja ottivat videoita ja kuvia. Tämän jälkeen vielä himmasivat vetoauton eli asuntoauton viereen. Varmaan katsoivat, että onko Kimi ratissa, Mäkelä nauraa.

Sen verran huomiota näköis-Ferrari on herättänyt, että Mäkelä on saanut siitä ostotarjouksia ulkomaita myöten. Omistaja ei kuitenkaan ole vaihtumassa.

– American Car Show -tapahtumakin kyseli tätä näytille sinne ja tottakai viemme laitteen sinne, Valle Mäkelä lupaa.

