Tove Janssonin aikaansa edellä ollut persoona kiehtoo pariisilaisia – eli naisen kanssa, eikä hankkinut lapsia

PARIISI Kolmikerroksisessa näyttelyssä on esillä Tove Janssonin maalauksia, piirroksia ja kirjoituksia 1920-luvulta 1980-luvulle. Itä-Pariisiin auennut Houses of Tove Jansson -näyttely on Keski-Euroopan tähän asti laajin.

Osa teoksista on esillä ensimmäistä kertaa ja uutta on sekin, että näyttelyssä on mukana nykytaiteilijoita. He ovat tutkineet Janssonin perintöä ja hänen teostensa ajattomia teemoja. Sellaisia ovat esimerkiksi luontosuhde, yksinäisyys ja seksuaalisuuteen sekä naisen rooliin liittyvät kysymykset.

Näyttelyn kuraattori Sini Rinne-Kanto muistuttaa Janssonin olleen radikaali ja itsenäinen nainen, joka toimi yhteiskunnan odotuksia vastaan.

– Tove teki useita rohkeita valintoja. Hän ei esimerkiksi hankkinut lapsia tai mennyt naimisiin ja eli parisuhteessa naisen kanssa, mikä oli Suomessa kiellettyä 1970-luvun alkuun saakka, Rinne-Kanto sanoo.

Avaa kuvien katselu Tove Jansson maalasi tämän omakuvan vuonna 1975 Pariisissa. Kuva: Juha Nurminen

Pariisi merkitsi Tove Janssonille vapautta

Pariisi oli Tove Janssonille monella tavalla merkittävä kaupunki. Janssonin taiteilijavanhemmat tapasivat aikanaan Pariisissa ja Tove Jansson itse opiskeli 1930-luvulla kuuluisassa pariisilaisessa École des Beaux Arts -taidekoulussa.

Jansson palasi Pariisiin myöhemmin useaan otteeseen ja työskenteli esimerkiksi vuoden 1975 Cité internationale des Arts -taiteilijaresidenssissä puolisonsa Tuulikki Pietilän kanssa.

– Tove inspiroitui Pariisissa vaikuttaneesta modernin taiteen koulukunnasta ja myöhäisimpressionismista. Hän löysi itsensä täällä taiteilijana, Rinne-Kanto sanoo.

Pariisi edusti Tove Janssonille myös vapautta. Hän nautti suurkaupungin suvaitsevaisesta ilmapiiristä ja käytti Seinen eteläpuoleen viittaavaa ”vasen ranta” -sanaparia kiertoilmaisuna homoseksuaalisuudelle.

– Tove viihtyi Pariisissa, koska kaupunki oli tuolloin kaiken keskipiste ja täällä oli niin paljon taiteilijoita. Tove halusi oppia muilta ja jättää myös oman jälkensä taidemaailmaan, Moomin Characters-yhtiön kehitysjohtaja, Tove Janssonille sukua oleva Thomas Zambra sanoo.

Avaa kuvien katselu Thomas Zambra iloitsee näyttelyn saamasta hyvästä vastaanotosta. Kuva: Juha Nurminen

Janssonin taiteellinen tuotanto on jäänyt Euroopassa muumien varjoon

Toisaalta Tove Janssonin taiteellista tuotantoa tunnetaan Ranskassa ja muualla Keski-Euroopassa yhä varsin kapeasti. Se on yksi syy siihen, miksi uusi näyttely on haluttu pystyttää nimenomaan Pariisiin.

– Muumit ovat maailmanlaajuisesti erittäin tunnettuja ja Toven muu taiteellinen puoli on hieman kärsinyt siitä. Hänen muut teoksensa ovat jääneet ikään kuin muumien varjoon, Zambra toteaa.

Zambran mukaan kiinnostus on kuitenkin nyt heräämässä myös Keski-Euroopassa.

– Suomessa käännekohta oli Ateneumissa vuonna 2014 järjestetty näyttely ja sen jälkeen kiinnostus on kasvanut muuallakin. On todella hienoa voida jakaa näitäkin osia Toven elämäntyöstä.

Avaa kuvien katselu Pariisissa on esillä useita Janssonin teoksia ensi kertaa. Kuva: Juha Nurminen

Tove Janssonin elämä ja arvot puhuttelevat tässä ajassa

Tuore näyttely on herättänyt Pariisissa positiivista huomiota ja näyttelyssä on vieraillut paljon kansainvälistä lehdistöä. Vierailijoita on kiehtonut etenkin Janssonin aikaansa edellä ollut persoona.

– Kiinnostus on ollut todella suurta. Tove eli hyvin poikkeuksellisen elämän ja edusti sellaisia arvoja, jotka tuntuvat puhuttelevat ja inspiroivat ihmisiä tässä ajassa, Zambra sanoo.

Saleissa kiertävät vieraat tutkivan Janssonin teoksia keskittyneesti. Clement Rioual -niminen ranskalaismies kertoi tulleensa näyttelyyn ystävänsä suosituksesta.

– En tuntenut Tove Janssonia entuudestaan, mutta olen tosi vaikuttunut! Näyttely on hieno läpileikkaus hänen tuotannostaan. Esimerkiksi Janssonin Kesäkirjan teemojen ympärille kootut teokset ovat vaikuttavia, Rioual sanii.

Avaa kuvien katselu Clement Rioual tutki Tove-näyttelyn saaristoaiheista huonetta. Kuva: Juha Nurminen

Anthéa Mariani kertoo olevansa suuri Tove Jansson -fani, joka on lukenut kaikki Janssonin teokset.

– Pidän Janssonin tavasta käsitellä synkkiä ja suuria teemoja näennäisen kepeästi. Hän on inspiroiva edelläkävijä, joka ilmaisi itseään monenlaisin keinoin: tekstein, piirroksin ja maalauksin. Olen todella onnellinen, että pääsin tänne, Mariani hymyilee.

Avaa kuvien katselu Anthéa Marinin kertoo lukeneensa Tove Janssonin teoksia ja nähneensä myös Tove-elokuvan. Kuva: Juha Nurminen

Houses of Tove Jansson -näyttely on avoinna yleisölle Pariisin 11. kaupunginosassa lokakuun 29. päivään saakka.

