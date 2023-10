16-vuotiaat opiskelijat törmäävät tuoteväärennöksiin päivittäin somessa: ”Jos joku haluaa ostaa feikin vyön, se on ihan ok”

Saana Leskiselle ja Riina Kinnuselle väärennettyjen merkkivaatteiden kaupittelu sosiaalisessa mediassa on tuttu juttu.

– Siihen törmää ihan päivittäin sellaisissa paikoissa, missä myydään vaatteita ja yritetään saada niistä kova hinta, Leskinen kertoo.

Yle selvitti, miten nuorten pimeä vaatekauppa sosiaalisessa mediassa toimii. Toimittaja Anu Rummukainen kertoo ilmiöstä myös Ylen Uutispodcastissa.

Kinnunen on törmännyt epäilyttäviin tarjouksiin esimerkiksi Snapchatissa. Hänen mukaansa tuotteista kyllä huomaa, että ne eivät ole aitoja.

– Jo kuvista näkee, että ne ovat väärennettyjä. Myös hinnasta sen pystyy huomaamaan. Ei kukaan myisi sitä niin edullisesti.

Leskistä ja Kinnusta väärennösten myyminen ei haittaa, jos siitä kerrotaan avoimesti.

– Jos tuote myydään aitona, se on valehtelua ja tosi tyhmää, Leskinen sanoo.

Suomen lain mukaan tuoteväärennöksen tilaaminen omaan käyttöön ei ole rikos, mutta niiden myyminen ei ole sallittua.

Väärennöksillä haetaan huomiota

Kumpikaan 16-vuotiaista sote-alan opiskelijoista ei kuitenkaan itse ostaisi väärennettyä tuotetta. Leskinen jättää merkkituotteen ostamatta, jos se on liian kallis.

– Jos oikeasti haluan jonkun merkkilaukun, ostan sen aidon, en sitä feikkituotetta, Kinnunen säestää.

Leskisen ja Kinnusen mukaan on jokaisen oma asia, ostaako aitoa vai väärennettyä. Huijaamista he eivät ostamisessakaan hyväksy.

– Jos joku haluaa ostaa feikin vyön, niin se on ok. Mutta jos kavereille väitetään, että se on aito, se ei ole kovin kiva. Mitä hävettävää siinä on, että ostaa feikkiä? Leskinen sanoo.

Avaa kuvien katselu Saana Leskinen (vas) ja Riina Kinnunen kertovat, että kalliisiin merkkituotteisiin ei enää edes kiinnitä huomiota, kun niin monet ostavat väärennöksiä. Kuva: Helmi Nykänen / Yle

Kinnusen ja Leskisen mukaan tuoteväärennöksiä ostetaan, koska halutaan huomiota.

– Joissakin porukoissa se on se porukan juttu, että on tietynlainen liivi. Jos sellainen on muillakin, se pitää olla itsellä. Sitten pitää ostaa feikkiä, jos ei ole rahaa aitoon.

”Ehkä jotkut havahtuisivat, jos tietäisivät”

Savon ammattiopistossa opiskelevien nuorten mielestä on vain noloa, jos joku tulee kehuskelemaan ostaneensa 800 euron liivin.

– Kyllähän kaikki katsoo, että sulla on kivan näköinen liivi ja se on kallis. Mutta kun täälläkin on niin paljon sitä, että feikki esitetään aitona, ei siihen edes kiinnitä huomiota, Leskinen sanoo.

Leskinen ja Kinnunen eivät itse ole pohtineet tuoteväärennösten alkuperää. Niiden taustalla on lähes aina järjestäytynyt rikollisuus. Väärennöksiin liittyvät myös muut järjestäytyneen rikollisuuden lieveilmiöt, kuten lapsityövoima, ihmiskauppa ja rahanpesu.

– Ehkä jotkut feikkituotteita ostavat havahtuisivat, jos tietäisivät, että niitä valmistetaan lapsityövoimalla. Jotkut saattavat olla kuitenkin vaan, että ei kiinnosta yhtään, Riina Kinnunen sanoo.