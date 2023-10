Kuusi päiväkodin työntekijää oikeuteen lapsen pahoinpitelystä ja vapaudenriistosta: 5-vuotias suljettiin ”karhunpesäksi” kutsuttuun invavessaan

Päiväkodin johtajalle ja useille muille työntekijöille vaaditaan rangaistusta lapsen vapaudenriistosta ja pahoinpitelystä. Asian oikeuskäsittelyn on määrä alkaa kuluvalla viikolla. Kaikki kiistävät syyllisyytensä.

Tapauksessa on kyse Lapissa sijaitsevassa päiväkodissa vuonna 2018 sattuneista tapahtumista. Ylen MOT-toimitus on nähnyt jutun haastehakemuksen. Siinä väitetään työntekijöiden tehneen väkivaltaa lapselle useissa eri tilanteissa. Lapsi oli tapahtumien aikaan 5-vuotias.

Lapsen äiti teki päiväkodin henkilökunnasta rikosilmoituksen vuonna 2021. Poliisi ei kuitenkaan suorittanut esitutkintaa, sillä sen mukaan syytä epäillä rikoksia ei ollut.

Lapsen äiti on itse ajanut rikosprosessia niin sanotun toissijaisen syyteoikeuden turvin. Sitä voi käyttää tapauksissa, joissa poliisi tai syyttäjä eivät vie asiaa eteenpäin.

Tällainen on melko harvinaista, koska rikosprosessin ajaminen itse on työlästä ja sisältää taloudellisia riskejä. Äidillä on ollut apunaan asianajaja.

Kirjallisina todisteina hänellä on muun muassa päiväkodin havainnointivihkoon tehtyjä kirjauksia.

Yksi käräjille haastetuista on sittemmin edennyt toisen kaupungin varhaiskasvatusjohtajaksi. Tapahtumien aikaan hän työskenteli päiväkodissa varhaiskasvatuksen erityisopettajana.

Pitkään jatkunutta kiinnipitoa

Yksi väitetty väkivaltatilanne sai alkunsa, kun lapsi vietiin vasten tahtoaan sänkyyn lepäämään.

Tuolloin erityisopettajana työskennellyt nainen pakotti haastehakemuksen mukaan yhdessä toisen opettajan kanssa lapsen olemaan sängyssä noin 30 minuutin ajan. Tämä tapahtui kiinnipitämällä.

Kiinnipitotilanteessa lapsi satutti itseään kolauttamalla päänsä sängynlaitaan.

Lapsi yritti tilanteessa paeta ja sylkeä, jolloin tilanteessa mukana ollut toinen opettaja piti peittoa ja tyynyä lapsen kasvojen edessä, haastehakemuksessa kirjoitetaan.

Toinen väitetty väkivaltatilanne sai alkunsa, kun lapsi heitteli nykyisen varhaiskasvatusjohtajan työhuoneessa legoja. Hän pyysi lasta poistumaan. Tästä alkoi lähes kaksi tuntia kestänyt tilanne, jonka aikana lapselle tehtiin haastehakemuksen mukaan ruumiillista väkivaltaa hänen vastustaessaan kiinnipitoa.

Kiinnipitoon osallistui lisäksi päiväkodin johtaja, joka työskenteli myös opettajana.

Haasteessa tuodaan esiin useita muitakin väitettyjä väkivalta- ja vapaudenriistotilanteita.

Lapsella oli päiväkodissa erityisen tuen tarpeita. Päiväkoti oli saanut ulkopuolelta apua ja ohjeistusta lapsen kanssa toimimiseen. Myöhemmin lapsella on todettu autismin kirjon häiriöitä.

”Katson olevani syytön”

Nykyinen varhaiskasvatusjohtaja sanoo MOT:lle pitävänsä syytteitä perusteettomina, mutta ei halua antaa haastattelua.

– Koska asia on keskeneräinen, eikä oikeuden päätöstä vielä ole, en voi kommentoida sen enempää. Katson olevani syytön ja katsotaan nyt oikeuden päätös, hän kirjoittaa.

Varhaiskasvatusjohtaja kuitenkin toimitti MOT:lle oikeudelle antamansa vastineen.

Hänen mukaansa ensimmäisessä tilanteessa lapsi oli kieltäytynyt tottelemasta hoitajien pyyntöä pysyä sängyssä lepäämässä. Tämän jälkeen lasta oli pidettävä väkivaltaisen käyttäytymisen takia lyhytaikaisesti kiinni hoitajien ja lapsen itsensä suojelemiseksi.

Toisessa tilanteessa oli syytetyn mukaan kyse siitä, että lasta pidetiin niin sanotussa holding-otteessa, jossa lapsi on aikuisen sylissä lattialla. Vastineen mukaan syy oli lapsen kaksi tuntia kestänyt ”hepuli”, jonka aikana hän tottelematon ja häiritsi päiväkodin rauhaa.

Äidin ja varhaiskasvatusjohtajan näkemykset eroavat jyrkästi siinä, kuinka tarpeellista kiinnipito oli. Syytetty pitää sitä välttämättömänä. Äidin mukaan lapsi ei kuitenkaan käyttäytynyt tilanteissa tavalla, jossa hän olisi ollut välitön uhka itselleen tai muille.

Lapsi lukittiin vessaan?

Nykyiselle varhaiskasvatusjohtajalle vaaditaan rangaistusta myös lapsen vapaudenriistosta. Yhdessä tilanteessa hänen väitetään teljenneen lapsen yksin ”karhunpesäksi” kutsuttuun invavessaan.

Tämän jälkeen hän väitetysti piti ovea kiinni, kun lapsi yritti päästä ulos. Syynä lukitsemiselle oli lapsen epätoivottu käytös.

Varhaiskasvatusjohtajan mukaan hän joutui viemään lapsen ”karhunpesään”, sillä tämä oli lyönyt toista lasta. Hän sanoo ottaneensa lapsen varsin pian pois, koska lapsi ”ei rauhoittunut siellä eli toivottua käyttäytymisen muutosta ei tapahtunut”.

Hän kuvailee invavavessaan rakennettua karhunpesää ”majamaiseksi” ja asianmukaiseksi tilaksi lapsen rauhoittumiselle. Hänen mukaansa tilaa ei käytetty vessana.

Päiväkodinjohtaja ei kommentoi tapausta.

Kyseisen paikkakunnan päiväkotitoiminnan johtajan mukaan tapaus on hyvin ikävä työntekijöille. Hän sanoo tukevansa työntekijöitä täysin eikä epäile heidän syyllistyneen rikoksiin.

Oikeuskäsittelyn on määrä alkaa Lapin käräjäoikeudessa torstaina.

Onko sinulla uutisvinkki varhaiskasvatuksesta? Voit lähettää sähköpostia osoitteeseen jouni.munukka@yle.fi