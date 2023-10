Kartta näyttää, kuinka paljon eri kaupungeissa kiusataan koulussa

Kotkassa kiusataan yläkoulussa eniten, paljastaa kouluterveyskyselyn data. Hyvä uutinen on se, että suurin osa vastanneista nuorista pitää koulusta eikä ole tullut kiusatuksi.

Ulossulkemista, nimittelyä ja ilkeää kommentointia somessa. Nuori viettää välitunnit yksin.

Näin kiusaaminen näyttäytyy 440 oppilaan Karhuvuoren yläkoulussa Kotkassa. Fyysisiä tappeluita on harvemmin.

Oppilaanohjaaja Päivi Harsian tietoon kiusaaminen tulee yleensä siinä vaiheessa, kun oppilas jää pois koulusta. Kun asiaa selvitetään, syyksi paljastuu usein somessa alkanut kiusaaminen.

Siinä vaiheessa, kun kiusaaminen tulee koulun tietoon, on siitä ehtinyt jo paisua monimutkainen vyyhti, jossa on mukana monia nuoria. Tilanteiden selvittäminen on välillä opettajille todella vaikeaa, vaikka kiusaamisenvastaisesta työstä olisi pitkä kokemus.

– Välillä tuntee itsensä myös ihan kädettömäksi, että mitä tässä voi tehdä, Harsia sanoo.

Avaa kuvien katselu Oppilaanohjaaja Päivi Harsialla on hyviä kokemuksia Kotkan kiusaamisen vastaisesta mallista, joka otettiin käyttöön pari vuotta sitten. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Monilla on väärä käsitys siitä, millaisissa kunnissa on eniten kiusaamista

Kaupunkien vertailussa Kotka on ollut viime vuosina kärkisijalla yläkoulussa tapahtuvassa kiusaamisessa, selviää kouluterveyskyselystä. Seuraavaksi eniten kiusaamista on ollut Lohjalla ja Kaarinassa.

Näissä kolmessa kaupungissa noin 40 prosenttia 8.- ja 9.-luokkalaisista oli tullut koulukiusatuksi tai osallistunut kiusaamiseen lukukauden aikana vuosina 2015–2023.

Vähiten kiusaamista oli Kokkolassa, Vaasassa ja Tuusulassa.

Ylen vertailussa ovat mukana vain keskisuuret ja suuret kunnat. Pienissä kunnissa vastaajamäärät vaihtelevat vuosittain ja ovat liian pieniä, jotta luotettavaa vertailua voitaisiin tehdä.

– Äkkiseltään voisi luulla, että isoilla paikkakunnilla kiusataan enemmän ja pienillä vähemmän, mutta tutkimukset eivät tue tätä ajatusta. Kyllä kiusaamista voi tapahtua kaikenkokoisissa kouluissa: pienissä, suurissa, keskikokoisissa, sanoo kiusaamiseen perehtynyt erikoistutkija Sanna Herkama Turun yliopistosta.

Herkaman mukaan kunnan tai koulun koon sijaan pitäisi tarkastella sitä, mitä kunta tarjoaa lapsille ja nuorille; millaisia panostuksia on tehty oppilashuoltoon ja kiusaamisen vastaiseen työhön.

Pienillä paikkakunnilla kiusaamisella voi olla pitkiä juuria. Sanna Herkama

Jos kiusaamista haluttaisiin vähentää, tulisi työn alkaa Herkeman mukaan jo päiväkodissa. Lapsille olisi hyvä opettaa leikkiin liittymisen taitoja, erimielisyyden osoittamista sekä ryhmässä toimimista. Myös aggressiivisen käyttäytymiseen puuttuminen olisi tärkeää.

Lisäksi kiusaamisen kitkeminen on sitä tehokkaampaa, mitä pitkäjänteisemmin sitä tehdään.

– Yksittäiset teemapäivät ja kampanjat ovat tärkeitä, mutta varsinainen ongelman ennaltaehkäisy on todella sinnikästä, arkista työtä lasten parissa, sanoo Herkama.

Avaa kuvien katselu Tutkija Sanna Herkama ei täysin allekirjoita väitettä, että kiusaaminen olisi siirtynyt someen: jos lasta kiusataan netissä, kiusataan häntä yleensä myös kasvotusten. Kuva: Mikko Ahmajärvi / Yle

Lapset tarvitsevat nyt toivoa

Hyvä uutinen on se, että suurin osa kouluterveyskyselyyn vastanneista nuorista pitää koulunkäynnistä eikä ole kokenut kiusaamista.

Huono uutinen on se, että koronan jälkeen osalla nuorista on mennyt huonommin kuin aiemmin. Kiusaamisen lisäksi on lisääntynyt yleinen ahdistuneisuus, yksinäisyys sekä sosiaalisten tilanteiden pelko. Luokassa puhuminen jännittää monia.

Yhä useampi kokee terveydentilansa heikoksi tai keskinkertaiseksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kehittämispäällikkö Jenni Helenius vastaa kouluterveyskyselystä. Hän on kuullut kouluilta, että nuoret harjoittelevat uudestaan kaveri- ja ryhmätaitoja.

Lapset tarvitsevat nyt Heleniuksen mukaan toivoa elämäänsä sekä aikuisten tukea.

– Minä haluaisin sanoa nuorille, että kyllä elämä kannattelee. Välillä on vaan tosi kurjia ja vaikeita tilanteita.

Sä olet tärkeä, monille ihmisille. Kyllä sä pärjäät. Jenni Helenius

