Polkujuoksumaratonista kansallismaisemassa saa maksaa jo lähes yhtä paljon kuin festarilipusta – kysyimme, miksi kisojen hinnat nousevat

Polkujuoksutapahtumien suosio on kasvanut, ja myös lippujen hinnat ovat nousseet viime vuosina. Kuvituskuva.

Suosittujen polkujuoksutapahtumien osallistujamaksut ovat kasvussa. Kuluvana viikonloppuna Kolin kansallispuistossa juostavan Vaarojen maratonin pisimmälle, 130 kilometrin ultramatkalle osallistumisesta sai tänä vuonna maksaa 150 euroa. Lyhyempien matkojen osallistujamaksut olivat 50 eurosta ylöspäin.

Samaten suosittujen Nuts-polkujuoksutapahtumien, kuten vajaan 4 000 juoksijan Rukan karhunkierroksen ja Ylläs Pallas -tapahtuman, hinnat lähtevät pitkillä matkoilla yli sadasta eurosta.

Vaarojen maratonin tapahtumajohtaja Hannu Airilan mukaan osallistumishinnat ovat nousseet vuosien aikana. Tämä johtuu yleisestä hintojen noususta ja itse tapahtumien kehityksestä. Vaarojen maratonissa osallistumishintaan kuuluu muun muassa energia- ja juomavesihuolto sekä ruokailu.

– Siitä väkisinkin kertyy hintaa, kun tapahtumia järjestetään kaupalliselta pohjalta. On elämyksellistä ja hyvä tunnelma, täälläkin on osallistumisen jälkeen ruokailu Kolin huipulla. Vaikuttaa siltä, että osallistujat ovat valmiita sen maksamaan, kun tapahtuma on loppuunmyyty, Airila toteaa tämän vuoden lipunmyynnistä.

Vaarojen maratonin järjestävät sopivat vuosittain Metsähallituksen, kanssa paljonko kansallispuistoon kunakin vuonna otetaan osallistujia. Tänä vuonna mukaan pääsi 1 300 polkujuoksijaa.

Logistisesti kalliita järjestää

Nuts-polkujuoksutapahtumien tapahtumajohtaja Eero Lumme huomauttaa, että polkujuoksutapahtumat ovat perinteisiä maratoneja logistisesti kalliimpia järjestää. Esimerkiksi Karhunkierros-tapahtuman järjestäminen maksoi tänä vuonna noin 190 000 euroa.

– Tietenkin on hirveän vaikea perustella juoksijalle, kun hän tulee paikalle, saa numerolapun ja käy juoksemassa polulla, että mikä on se taustaorganisaatio ja kuinka paljon siellä on ihmisiä töissä tekemässä siitä (tapahtumasta) jouhevaa ja turvallista, Lumme huomauttaa.

Avaa kuvien katselu Lumpeen mukaan tulee erottaa suurten polkujuoksutapahtumien kaltaiset kaupalliset tapahtumat urheiluseurojen järjestämistä pienemmistä tapahtumista. Arkistokuvassa Nuts-polkujuoksutapahtumien Eero Lumme kuvattuna Rukan hiihtostadionilla toukokuussa 2021. Kuva: Ensio Karjalainen / Yle

Hinnoista huolimatta osallistujista ei toistaiseksi ole ollut pulaa suurimmissa polkujuoksutapahtumissa. Airila kuitenkin uskoo, että jossain vaiheessa osallistujien kipuraja tulee vastaan.

– Osallistujamaksu on pieni osa kisareissusta. Jos lähtee vaikka pääkaupunkiseudulta Kolille viikonlopuksi, tulee matkat ja majoitus- ja muut kustannukset. Hinta kaikkineen on helposti useampi sata euroa, Airila muistuttaa.

Vaarojen maraton juostaan Kolin kansallispuistossa 6.–7. lokakuuta. Tapahtuma alkaa perjantaina kello 18.

