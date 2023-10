Koiranomistajien painajainen jatkuu Kuopiossa – Linda Kytäjän nopea toiminta pelasti kultaisennoutajan pennun nuppineulalihapullalta

Pieniä lihapullia ja nakinpaloja on helppo heittää nurmikoille ja istutusten äärelle niin, ettei kukaan huomaa kiinnittää toimintaan huomiota. Kuopion Puijonlaaksossa neuloilla täytettyjä lihapullia on löydetty useista eri paikoista, jopa porttikäytävästä kesän 2023 aikana.

Tuorein tapaus on syyskuulta. Oona Uronen ehti hätiin viime hetkellä, kun hänen kultaisennoutajan pentunsa haisteli lihapullaa, johon oli työnnetty nuppineuloja.

– Lähdettiin normaalisti iltalenkille käymään pennun kanssa pissalla. Ihmettelin, kun pentu siinä nurmialueella tavallista oudommassa kohdassa haisteli. Huomasin, että siinä oli lihapulla.

Uronen kutsui ystävänsä avuksi ja taskulampun valossa he etsivät kaikki alueelle viedyt lihapullat. Niitä löytyi yksitoista.

Avaa kuvien katselu Oona Uronen otti valokuvan lihapullasta, johon on työnnetty useita nuppineuloja. Nuppineulojen päät näkyvät, kun kuvan avaa ja sitä suurentaa. Kuva: Oona Uronen

Kytäjän perhettä kohtasi epäonni

Linda Kytäjän koiralle kävi huonommin kuin Urosen pennulle. Viime elokuussa Kytäjä perheineen oli juuri muuttanut Kotkasta Kuopion Puijonlaaksoon.

– Olimme saaneet kamat paikoilleen ja oli tosi hyvä fiilis. Kymmeneltä illalla lähdin lenkittämään koiraa, Linda Kytäjä kertaa.

Paluumatkalla jackrusselinterrieri Sura haistoi makupalan.

– Tultiin sisäpihan puolelta kotiovelle päin ja heti rappusten jälkeen pusikosta Sura nappasi lihapullan näköisen ruokapalan suuhunsa, nielaisi ja vinkaisi.

Kytäjä yritti kaivaa lihapalaa koiran suusta, mutta koira ehti nielaista siitä osan.

– Hätäännyin aika pahasti ja yritin saada ruokapalaa pois suusta. Se hajosi käsiin. Surasta tuli hyvin kärsivän näköinen, Linda Kytäjä sanoo.

Avaa kuvien katselu Jackrusselinterrieri Sura jouduttiin leikkaamaan sen syötyä lihapullan, jossa oli nuppineuloja. Kuva: Linda Kytäjä

Koira pysähtyi liikkumattomaksi ja yritti yskiä lihapullaa pois kurkustaan. Kytäjä soitti välittömästi Kuopion eläinsairaalaan, josta kehotettiin tuomaan koira päivystykseen.

– Oltiin kymmenen minuutin sisällä päivystyksessä. Puolen tunnin kuluttua meille tultiin kertomaan, että röntgenissä näkyi neljä nuppineulaa: kaksi kurkussa ja kaksi mahalaukussa asti.

Kurkussa kiinni olleet neulat poistettiin tähystyksessä. Sen jälkeen edessä oli isompi leikkaus, jossa koiran vatsa piti aukaista loppujen neulojen poistamiseksi.

Sura-koira selvisi nopean hoidon ansiosta ilman pysyviä vammoja. Neulat eivät olleet tehneet tuhoa matkatessaan kurkusta vatsaan saakka. Omistajat sen sijaan saivat maksettavaksi 3 000 euron laskun.

Tapaukset ovat tehneet varovaiseksi. Lenkille ei lähdetä ilman syömisen estävää kuonokoppaa.

– Joka kerta katsomme, onko oven lähettyvillä tai läheisissä puskissa mitään.

Poliisille vaikea tutkittava

Ylikomisario Harri-Pekka Pohjolainen kertoo, että poliisille on tehty nuppineuloja sisältävistä ruoanpaloista tutkintapyyntö. Tutkinnan aloittamiseksi tarvittaisiin kuitenkin silminnäkijöitä tai todisteita, kuten valo- tai videokuvaa.

– Tämä on poikkeuksellinen tapaus, tätä on jatkunut jo kuukausia. Ja lihapullia, joissa on näitä nuppineuloja ollut, on löytynyt aika paljon, Pohjolainen sanoo

Poliisi toivoo syöttien levittäjästä havaintoja yleisöltä. Rikostutkintaa on vaikea aloittaa ilman silminnäkijöitä, kuvaa tai videota.

– Tämäntyyppinen rikos selviää yleisimmin yleisövihjeiden perusteella. Että joku näkee, kuinka joku kylvää maastoon lihapullia ja saadaan tekijästä hyvät tuntomerkit.