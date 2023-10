Sisäministeri Mari Rantanen: Helppo raha ja kuuluisuus houkuttelevat nuoria katujengeihin Ruotsissa

Hallitus haluaa koventaa katujengien tekemien rikosten rangaistuksia. Ruotsissa on useita maan rajat ylittävään toimintaan kykeneviä jengejä. Sisäministeri Mari Rantanen on Ykkösaamun vieraana.

Suomi on toistaiseksi säästynyt laajalta katujengirikollisuudelta. Ruotsissa jengirikollisuus on paitsi järjestäytynyttä ja hyvin väkivaltaista myös vaikeasti torjuttavaa.

– Suomessa poliisi on onnistunut puuttumaan katujengien toimintaan kehityksen alkuvaiheessa, sanoo sisäministeri Mari Rantanen (ps).

Rantasen mukaan suunniteltuja tekoja on onnistuttu estämään ja tälläkin hetkellä vankilassa on useita katujengien keskeisiä toimijoita.

– Poliisi on alusta lähtien suhtautunut ilmiöön vakavasti, sisäministeri kiittelee.

Mittakaava naapurimaissa on erilainen. Ruotsin jengirikollisten määrä on jopa 30 000 henkilöä. Suomessa poliisin arvion mukaan rikollisissa katujengeissä on noin 150 jäsentä.

Nuorisorikollisuus ja järjestäytynyt katujengirikolliuus ovat kaksi eri asiaa

Suomessa nuorisorikollisuus on kasvanut viime vuosina. Erityisen voimakasta nuorten väkivaltarikollisuuden kasvu on ollut alle 15-vuotiaiden ikäryhmässä.

Nuorison väkivaltarikollisuus ja katujengirikollisuus ovat kaksi erillistä ilmiötä.

– Nuorten väkivaltarikollisuus on paljolti väkivaltaa ja omaisuusrikoksia, jotka kohdistuvat toisiin nuoriin, sanoo Rantanen.

Hänen mukaansa vaarana kuitenkin on, että rikoksiin syyllistyneet nuoret ajautuvat katujengien vaikutuspiiriin.

Katujengit ovat paikallisesti vaikuttavia rikollisryhmiä, joiden toiminta voi täyttää myös järjestäytyneen rikollisuuden tunnusmerkkejä. Niiden toiminta on pääasiassa huumausaine- ja väkivaltarikollisuutta. Tunnusomaista toiminnalle on verkostomainen rakenne.

Ruotsalaisen pahamaineisen katujengin yritys vallata Suomen huumemarkkinoita epäonnistui ainakin toistaiseksi. Dödspatrullen-jengi ehti kuitenkin tuoda maahan noin 350 kiloa huumeita ja noin miljoona huumaavaa tablettia ennen kuin tekijät jäivät kiinni.

– Ruotsissa on useita huumausaineiden maahantuontiin kykeneviä ryhmiä, jotka taloudellisen hyödyn tavoittelemiseksi etsivät uusia markkinoita, Rantanen kuitenkin sanoo.

Alaikäisten tekemät rikokset hätkähdyttävät Ruotsin jengisodissa

Ruotsia pyyhkivä väkivallan aalto on noussut eri jengien välien selvittelyistä. Siellä jengeihin värväytyy nyt alaikäisiä tekemään kaikkein raaimpia rikoksia kuten murhia.

Sisäministeri Rantasen mukaan keskeisiä tekijöitä värväytymisessä ovat todennäköisesti: sosiaalinen media, esikuvat, nopean hyödyn ja aseman tavoittelu, yhteisön yhteinen etninen tausta ja tuki sekä porukkaan kuuluminen.

– Nuoret tavoittelevat helppoa rahaa ja kuuluisuutta toimintaan värväytymisen myötä, hän sanoo.

Hallitus selvittää Tanskan mallia

Hallitus koventaa rangaistuksia katujengirikollisuuteen liittyvissä rikoksissa. Listalla ovat ainakin törkeän ampuma-aserikoksen vähimmäisrangaistuksen korottaminen. Jatkossa myös luvattoman ampuma-aseen hallussapito julkisella paikalla tai liikennevälineessä tulee rangaistavaksi.

– Ylipäätään selvitetään ns. Tanskan mallin käytäntöjen soveltumista Suomeen, sisäministeri sanoo.

Hänen mukaansa hallitus etsii kaikki tarvittavat keinot kovista pehmeisiin katujengi- ja nuorisorikollisuuden torjumiseksi ja on sitoutunut käyttämään niitä. Kyse on niin kriminaali- kuin maahanmuuttopolitiikasta.