Poliisi koulu-uhkauksista: ”Voisi olla äärettömän opettavaista laskuttaa väärästä hälytyksestä”

Ivalon koulukeskukseen Kaarteeseen tehtiin kuluvalla viikolla kaksi koulu-uhkausta. Koulussa on noin 500 oppilasta.

Koulu-uhkausten syy ja motiivi on pääasiassa ilkivalta. Usein uhkaajat ovat koulun entisiä tai nykyisiä oppilaita.

Koulu-uhkausten kohdalla poliisilla on nollatoleranssi. Eli on selvitettävä, onko uhkaus aiheeton vai ei. Koulu-uhkauksia on lähestulkoon joka viikko ja niiden vakavuus vaihtelee, sanoo poliisitarkastaja Marko Savolainen Poliisihallituksesta.

– Näiden uhkausten syy ja motiivi on pääasiassa ilkivalta. Koulu-uhkaaja on suurella todennäköisyydellä myös koulun nykyinen tai entinen oppilas

Tällä viikolla koulu-uhkaukset aiheuttaneet monenlaista harmia Ivalossa, jossa koulutyö keskeytyi peräti kaksi kertaa isojen poliisioperaatioiden vuoksi.

Savolainen kertoo, että vakavampia uhkauksia tulee noin 70–100 vuosittain. Näistä 4–6 prosenttia ovat sellaisia, että uhkaajalle pitäisi saada välittömästi mielenterveyden tai lastensuojelun palveluita.

– Saattaa olla niin, että jos koulupäiviä on suunniteltu lauantaille tai viikonlopulle, niin uhkaaja saattaa toiminnallaan yrittää saada lauantain esimerkiksi vapaaksi. Jos koulupäivä perutaan, niin tällöin uhkaaja saa toiminnastaan hyötyä.

Kun uhkaus näyttää menevän läpi, tekijä innostuu tästä usein ja uusii tekonsa saaden seuraavankin päivän vapaaksi, Savolainen lisää.

Savolainen sanoo, että suurin osa ennalta ilmoitetuista uhkauksista on ilkivaltaisia.

– Tässä on mukana myös sitä, että tämä oli “läppää” tai tekijä voi sanoa, että ei ymmärtänyt, että uhkaus otettiin näin vakavasti.

Mediahuomio ja pelon herättäminen tavoitteina

Koulu-uhkauksia saatetaan tehdä myös julkisuuden kiilto silmissä.

– Mitä enemmän uhkaaja määritellään reppanaksi, niin sitä enemmän se yleensä laannuttaa uhkaukset. Valitettavasti joskus nuoret haluavat myös kiivetä sosiaalisen hyväksynnän tikkailla perättömillä uhkauksilla, tavallaan pyrkien osoittamaan, että he ovat kovia jätkiä. Tätä tapahtuu erityisesti pojilla.

Koskaan ei voi olla täysin varma, onko uhkaaja tosissaan vai ei. Tästä syystä poliisi turvaa ja tarkistaa kouluja. Savolainen ymmärtää sen, että aseistautuneet poliisit voivat herättää lapsissa myös huolta.

– Jos uhkaus on annettu, on poliisin tultava paikalle varustautuneena. Poliisi tulee kuitenkin aina suojaamaan ja turvaamaan.

Koululla yleensä jo tiedetään, ketkä voisivat olla mahdollisia tekijöitä.

Perättömät ilmoitukset pitäisi voida laskuttaa

Savolainen sanoo, että pelastustoimi voi laskuttaa väärät hälytykset, mutta poliisi ei voi.

– Poliisilla ei ole sellaista pykälää, että näistä vääristä koulu-uhkauksista voisi laskuttaa. Joskus näissä tilanteissa voisi olla äärettömän opettavaista laskuttaa väärästä hälytyksestä.

Yleensä koulu-uhkauksen tekijä jää kiinni. Perättömän vaarailmoituksen tekijä voi saada sakkoja tai vankeutta enintään vuoden verran.

Jos uhkaus kohdistuu henkilöön, kyseessä voi olla laiton uhkaus.

– Jos tekijä on alle 15-vuotias, rikosoikeudellinen vastuu puuttuu kokonaan eli tällöin vahingonkorvausvelvollisuus tulee kyseeseen. Lisäksi lastensuojelun-, sosiaalitoimen ja koulun tukitoimet tulevat osalla kysymykseen.

Tuomioistuimet päättävät käsittelyissään myös mahdollisista henkisen kärsimyksen kuluista, mutta toki näissä täytyy ensin se tekijä löytää..

– Meillä on ollut myös sellaisia tapauksia, jossa yksi ihminen on jatkuvasti ympäri Suomen aiheuttanut koulu-uhkauksia. Tällöin se liittyy jo selkeästi mielenterveyden ongelmiin.