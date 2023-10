Jenni Kokander piti sylissään kovissa kivuissa ollutta kuolevaa isoäitiään ja koki syvää onnea: ”Onni on haikeuden kaveri”

Suomi on valittu maailman onnellisimmaksi maaksi jo kuusi kertaa peräjälkeen. Nyt poikkeuksellisen tarttuvasta hymystään ja naurustaan tunnettu näyttelijä Jenni Kokander on kutsuttu vieraaksi Yle Perjantaihin puhumaan onnellisuudesta, ja hän kokee siitä kummaa ristiriitaa.

– Onni ei näy päällepäin, se ei ole mitattavissa asunnossa tai palkassa, Kokander sanoo juontaja Sean Ricksille jaksossa Onko onnen tavoittelu itsekästä?

– Onni ei ole sellaista, mitä näemme Instagramissa, beigenvärinen maailma aamupalamuroineen ja valkoisine hampaineen. Onni on syvä, paksu, se on jotain olennaista, se on kaikki tunteet. Onni on ehkä haikeuden kaveri, Kokander kuvailee.

Avaa kuvien katselu “Olen niin usein onnellinen, että minä olen perusonnellinen. Se tarkoittaa, että malttaa olla onnellinen, että on hetkessä ja antaa onnen tapahtua”, Jenni Kokander kuvailee. Kuva: Maiju Talala / Yle

Kokanderia hämmentää se, että ihmiset tuntuvat suhtautuvan onneen kuin sen voisi vain hankkia jostakin.

– Kuin peleissä, joissa voi ostaa buustereita, että niistä pääsee läpi. Pitää vähän kärsiä, eihän se voitto muuten tunnu miltään.

Viime kesänä Kokander kertoo kokeneensa erityisen syvää onnea saadessaan olla mukana isoäitinsä saattohoidossa. Hän piti kovissa kivuissa ollutta isoäitiään sylissä kapalossa ja hyssytti tätä.

– Ajattelin, että tämä on kuin pitäisi pientä vauvaa sylissä: Tässä on samaan aikaan maailman suurin rakkaus ja myös luopuminen, että jonain päivänä me erotaan, loppu ja alku samaan aikaan – maailman syvin suru, mutta myös kiitollisuus ja rakkaus samassa hetkessä. Silloin tunsin tosi suurta onnellisuutta, että sain pitää häntä sylissäni.

“Syvä onni tulee kohtaamisesta”

Illan Perjantai-dokkarissa Sanattoman onnellinen tavataan Marja Korhonen, joka halvaantui aikuisiällä hoitovirheen takia ja menetti sen myötä puhe- ja liikuntakykynsä.

Tämä ei ole estänyt Korhosta nauttimasta elämästä, vaan hän yhä matkustaa, kirjoittaa kirjoja otsahiirellä, luennoi ja puhuu kirjaintaulun ja avustajan välityksellä. Hän sanoo rakastavansa elämää.

Lue myös: Otsalla voi kirjoittaa kirjoja ja silmillä säveltää – halvaantuminen ei jättänyt Marjaa ja Klausia kehonsa vangiksi

Sean Ricks kysyy Korhoselta, mikä tekee tämän niin onnelliseksi. Hän muodostaa sanat kirjaintaululla ja avustaja tulkkaa hänen sanansa.

– Minulla on ihania läheisiä ja ystäviä ja avustajia ja rautainen terveys. Siinä se, Korhonen toteaa.

"En ole koskaan tuntenut olevani kehoni vanki”, sanoo locked-in-syndroomaa sairastava Marja Korhonen. Katso Perjantai-dokkari klikkaamalla kuvaa.

Kokander toimii vapaaehtoisena asunnottomien päiväkeskuksessa. Häneltä kysytään usein, eikö siitä tule paha mieli, kun tapaa niin kurjassa tilanteessa olevia ihmisiä.

– On epäreilua ajatella, että asunnottomuutta kokeva ihminen on automaattisesti onneton. Tai että Marja olisi onneton, Kokander pohtii.

– Kun ihminen jää yhteiskunnan ulkopuolelle, niin se vaikuttaa olennaisesti hänen onnellisuuteensa. Onnea on helpompi rakentaa, kun on turvallista. Mutta syvä onni tulee kohtaamisesta, sitä ei saa rahalla. Tai ainakaan minä en saa, Kokander miettii.

Aiheesta voi keskustella 8.10. klo 23 saakka.

Katso Perjantai: Onko onnen tavoittelu itsekästä? perjantaina 6.10.2023 klo 21.05 Yle TV1:llä tai heti Areenassa: