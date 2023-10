Trumpia New Yorkissa uhkaavaa liiketoimintakieltoa lykättiin tuomarin päätöksellä

Trump toimittajien edessä New Yorkissa keskiviikkona 4. lokakuuta, 2023.

Yhdysvaltain entistä presidenttiä Donald Trumpia New Yorkissa uhkaavaa liiketoimintakieltoa on lykätty valitustuomioistuimen päätöksellä. Entinen presidentti käy parhaillaan kaupungissa siviilioikeudenkäyntiä petoksesta.

Trump oli hakenut valitustuomioistuimelta myös siviilioikeudenkäynnin keskeyttämistä, mutta tätä päätöstä ei tuomarilta herunut. Oikeudenkäynti jatkuu tiistaina.

Siviilioikeusjutun newyorkilaistuomari Arthur Engoron totesi viime viikolla päätöksessään Trumpin ja tämän kahden aikuisen poikansa liioitelleen yritysryppäänsä Trump Organizationin omaisuuden arvoa jopa miljardien dollarien edestä. Trumpin syytetään tehneen näin saadakseen parempia lainoja ja vakuutuksia. Oikeudenkäynti voi antaa tuhoisan iskun Trump Organizationille.

On mahdollista, että oikeudenkäynnin seurauksena Trump yhtiöineen kammetaan kokonaan pois New Yorkin kiinteistömarkkinoilta, joilla hän aikoinaan rakensi maineensa, jonka pohjalta hän ponnisti lopulta presidentiksi asti. Oikeudenkäynnin on arvioitu murentavan Trumpin rakentamaa kuvaa itsestään nerokkaana kiinteistömogulina.

Trump vietti tällä viikolla kolme päivää oikeudessa Manhattanilla. Oikeussalin ulkopuolella Trump esiintyi toimittajille. Totuttuun tyyliinsä Trump on kutsunut oikeudenkäyntiä ”huijaukseksi” ja nimitti tuomari Engoronia ”roistoksi”.

Siviilikanteessa vaaditaan noin 250 miljoonan dollarin seuraamusmaksua ja Trumpin perheen poistamista Trump Organizationin johdosta.