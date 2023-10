Gazasta ammuttu suuri määrä raketteja Israeliin – Israel iskee kohteisiin Gazassa

Gazan kaistalta on ammuttu Israeliin suuri määrä raketteja varhain aamulla alkaneessa yllätyshyökkäyksessä.

Rakettitulituksen vuoksi Israelissa on annettu laaja ilmahälytys. Ilmahälytys koskee muun muassa Tel Avivia ja Jerusalemia.

Useilla alueilla on raportoitu räjähdyksistä. Ainakin yksi ihminen on kuollut ja jopa 15 on saanut vammoja Israelissa.

Israelin asevoimat kertoo joidenkin palestiinalaistaistelijoiden tunkeutuneen Gazasta Israelin alueelle. Gazan lähellä olevalla alueella asuvia israelilaisia kehotetaan pysymään sisätiloissa.

Palestiinalaisten äärijärjestö Hamas sanoo laukaisseensa tänä aamuna Israeliin ammutut raketit. Hamasin komentaja Mohammad Deif väittää, että järjestö on ampunut Israeliin yli 5 000 rakettia. Hamasin mukaan uusi sotilasoperaatio Israelia vastaan on alkanut.

Israel sanoo aloittaneensa iskut lukuisiin kohteisiin Gazan kaistalla. Israelin puolustusministeri Yoav Gallant on hyväksynyt reserviläisten määräämisen palvelukseen.

Israelilaismedioiden mukaan Gallant on lisäksi määrännyt hätätilan 80 kilometrin säteelle Gazasta. Se mahdollistaa kokoontumis- ja liikkumisrajoituksia.

Uutinen päivittyy.

Lähteet: Reuters, AFP, AP, STT