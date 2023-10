EU:n ilmasto-osaston pääjohtaja väläytti hakkuiden rajoittamista nielujen kasvattamiseksi: ”Ymmärrän, että tämä on herkkä asia Suomelle”

EU-komissiolta ei ole luvassa armahdusta Suomen hiilinielutavoitteeseen, joka on karannut kauas. EU-komission ilmasto-osaston pääjohtaja Kurt Vandenberghe sanoo komission odottavan Suomelta tekoja hiilinielun kasvattamiseen.

– On merkkejä siitä, että hiilinielu on muuttumassa päästölähteeksi. Tämä on huolestuttava kehitys. Hallitus on tietoinen tästä ja me olemme tietoisia tästä, Vandenberghe sanoi.

Metsien hiilinielun pieneneminen uhkaa viedä pohjan Suomen koko ilmastopolitiikalta, jossa hiilinielu on ollut tukijalka.

Vandenberghe vieraili Suomessa tapaamassa poliitikkoja ja järjestöjen edustajia.

Hallitus myöntää ohjelmassaan, että Suomi ei tule saavuttamaan kaudelle 2021–2025 asetettuja hiilinielutavoitteita johtuen erityisesti metsien kasvun hidastumisesta, laskentamenetelmien muutoksista ja Venäjän puuntuonnin loppumisesta.

– Haluamme tarkastella hyvin rakentavasti Suomen hallituksen ja kaikkien sidosryhmien kanssa, mitä toimia voidaan tehdä tilanteen kääntämiseksi, Vandenberghe sanoi.

EU-komission ilmasto-osaston pääjohtaja Kurt Vandenberghe mainitsee, että hakkuiden rajoittaminen on yksi mahdollinen keino kasvattaa hiilinieluja.

EU-komissio vaatii toimia

Suomessa on Vandenberghen mukaan tutkijoita ja asiantuntijoita, jotka osaavat kertoa mahdollisista toimista komissiota paremmin. Komissio kaipaa kuitenkin tekoja.

– Me haluamme nähdä, että toimiin ryhdytään.

Komissio kerää nyt jäsenmailta kansallisia energia- ja ilmastosuunnitelmia. Suomi on oman paperinsa jo toimittanut. Suunnitelman pohjalta komissio kertoo joulukuussa suosituksia siitä, mitä ilmastoon vaikuttavia tekoja Suomen pitäisi tehdä lisää.

Hiilinielun kasvattaminen nousee varmasti esille.

– Asiantuntijoiden mukaan mahdollista on esimerkiksi turvesoiden vettäminen ja kestävämpi metsänhoito. Voi olla myös muita toimia kuten metsien hakkuiden rajoittaminen.

– Ymmärrän, että tämä on herkkä asia Suomessa. Me ymmärrämme täysin aiheen monimutkaisuuden ja herkkyyden.

Komissio ei kuitenkaan sanele toimenpiteitä, vaan päätökset tekee Suomen hallitus.

Hiilinielutavoitteesta lipeämisen on varoiteltu maksavan Suomelle ainakin miljardi euroa.

– On liian aikaista sanoa kustannuksia, tuo on pelon lietsomista, Vandenberghe toteaa.

Ensimmäinen hiilinielujen vertailukausi päättyy jo vuonna 2025, joten siihen ei juuri ehditä vaikuttaa. Seuraava kausi kestää vuoteen 2030.

– Mitä enemmän toimia tehdään nyt, sitä helpompi on osoittaa, että lakia noudatetaan jatkossa.

Kustannuksia syntyy esimerkiksi siitä, jos Suomi ostaa nieluyksiköitä toisilta EU-mailta. Tosin kaupankäynti nieluyksiköillä on alkutekijöissään. Epäselvää on, kuinka monilla mailla edes olisi tarjota nieluyksiköitä myyntiin.

Hiilinielu uhkaa jäädä liian pieneksi muissakin maissa, esimerkiksi Virossa.

Suomessa hallitus on innostunut erityisesti hiilidioksidin talteenoton mahdollisuudesta.

Komissio kannustaa hankkeisiin. Mutta vaikka talteenotto kehittyisi, komissio korostaa, ettei se korvaa tarvetta hiilinielujen kasvattamiseen, vaan molempia tarvitaan jatkossakin.

Koko ilmastolain yhteisesti sovittu tavoite on vähentää päästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Seuraava vuoteen 2040 tähtäävä ilmastotavoite on tekeillä. Vuonna 2050 EU:n on tarkoitus olla hiilineutraali.

Jäsenmailla on kullakin omia ongelmiaan päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa.

Suomessa on elätelty toiveita, että nielun kasvattamiseen löytyisi EU:sta joustoa.

– Meillä ei ole varaa siihen, että jäsenmaat alkavat kyseenalaistaa joitakin sovittuja lainkohtia. Jos yksi tekee niin, toinen seuraa perässä ja voimme unohtaa 2030 tavoitteen.

Asiantuntija: Hakkuita on pakko rajoittaa

Suomen ympäristökeskuksen ryhmäpäällikkö Sampo Soimakallio sanoo, että hakkuiden rajoittaminen on ainoa keino päästä hiilinieluvelvoitteeseen.

– Kun puhutaan suuruusluokaltaan yli kymmenen miljoonan hiilidioksiditonnin taseesta tai tappiosta suhteessa velvoitteisiin niin sellaista määrää ei saada kurottua kiinni, ellei hakkuita rajoiteta.

Suomessa joudutaan korvaamaan usean kymmenen miljoonan hiilidioksiditonnin edestä päästöjä, jotka aiheutuvat nielujen pienenemisestä.

Korvauksena Suomi voi ostaa muilta mailta nieluyksiköitä tai vähentää päästöjä liikenteessä tai maataloudessa. Kaikki vaihtoehdot ovat hankalia ja kalliita.

Metsäteollisuudelle hakkuiden rajoittaminen on punainen vaate.

Raaka-aineen rajoittaminen heikentäisi metsäteollisuuden kilpailukykyä ja toimintamahdollisuuksia. Samalla katoaisi työpaikkoja ja verotuloja.

– Toisaalla on kansantaloudellinen kustannus, joka aiheutuu siitä, että joudutaan mahdollisesti hankkimaan yksiköitä muilta jäsenmailta tai tekemään muualla lisää toimia, jotka eivät todellakaan ole ilmaisia, Soimakallio sanoo.

Kysymys on eniten siitä, keiden kontolle kustannukset kaatuvat.

Tällä hetkellä hakkuita hillitsee metsäteollisuuden heikko kysyntä.

”Hallituksen toimet ovat laimeita”

Hallitus ei ole hakkuita rajoittamassa. Puuttuminen liian voimakkaisiin harvennushakkuisiin on mainittu hallitusohjelmassa. Muina keinoina esitetään muun muassa metsänhoitosuositusten päivittäminen, peitteisen metsänkasvatuksen lisääminen turvemailla ja metsälain valvonnan tehostaminen.

– Maankäyttösektorin osalta toimet ovat laimeita, siellä on pitkälti informaatio-ohjaukseen liittyviä toimia, aika vähän on järeitä ohjauskeinoja.

Soimakallion mukaan lainsäädännölliset muutokset ja taloudelliset ohjauskeinot, joilla voitaisiin saada aikaan tuntuvia vaikutuksia loistavat poissaolollaan.

Uusi vuoteen 2030 ulottuva LULUCF-kausi ei ole edellistä helpompi, joten nieluvelvoitteen täyttämiseksi on pakko ryhtyä toimiin.

– Sieltä tulee kiinteä velvoite edelleen. Pitkällä tähtäimellä ilmastovelvoitteet eivät ole katoamassa vaan päinvastoin tiukkenemassa.

Voit keskustella aiheesta 13.10. klo 23 saakka.

