Miksi Hamas iski nyt ja minkälaisiin vastatoimiin Israel ryhtyy? Näin Lähi-idän professori Hannu Juusola kommentoi poikkeuksellista hyökkäystä

1. Miksi Hamas hyökkäsi laajasti Israeliin juuri nyt, Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola?

Emme tiedä, mikä on hyökkäyksen varsinainen tarkoitus. Ajankohtaan liittyy kuitenkin valtavasti symboliikkaa: on juuri vietetty vuoden 1973 jom kippur-sodan vuosipäivää, jossa edellinen suuri yllätys Israelia kohtaan tapahtui. Nyt oli myös juutalainen juhla.

Lisäksi Israelin ja Saudi-Arabian välit ovat lähentyneet viime aikoina. On selvää, että hyökkäys vaikeuttaa näiden välien parantamista, eli sillä on alueellista merkitystä.

Kolmas taustalla vaikuttavat syy on, että palestiinalaisalueiden tilanne on valtavan huono. Minkäänlaista toivoa rauhasta ei ole, eikä minkäänlaista prosessia sen saavuttamiseksi. Israelin hallitus on poikkeuksellisen oikeistolainen, eli mitään hyökkäystä estävää tekijää ei myöskään ole olemassa.

2. Minkälaisiin vastatoimiin Israel nyt laajemmin ryhtyy?

Israelin johto tuli hyökkäyksessä yllätetyksi ja he varmasti nyt suunnittelevat, mitä tekevät. Vähintäänkin tulee hyvin rajuja ilmaiskuja Gazaan. Todennäköistä on, että niitä seuraa laajamittainen maaoperaatio, jopa Gazan alueen valtaaminen kokonaan.

Nöyryytys on Israelin kannalta niin suuri, kun kymmeniä israelilaisia on kuollut, että poliittinen paine tehdä jotain hyvin merkittävää on erittäin suuri.

Näyttää siltä, että tästä tulee pahempi kuin vuoden 2014 sota, jolloin Israelin maajoukot viimeksi hyökkäsivät Gazan alueelle. Pelkään, että konfliktista tulee hyvin verinen kummallekin osapuolelle.

3. On siis ilmeisesti kyse hyvin poikkeuksellisesta hyökkäyksestä?

Kyllä, ensimmäistä kertaa historiassa palestiinalaiset taistelijat ovat vallanneet israelilaisia asutuskeskuksia Israelin puolella. Tämän symbolinen merkitys on tavattoman suuri. Kyseessä oli hyvin sofistikoitunut, ilmeisen pitkään suunniteltu hyökkäys. Siksi sen merkitys on erittäin suuri.

4. Onko hyökkäyksestä mitään hyötyä palestiinalaisalueiden tilanteen parantamiseksi?

Palestiinalaisten kysymys tuntuu maailmalla unohtuneen. Israel parantaa välejään arabimaiden kanssa ilman, että palestiinalaiskysymys otetaan huomioon. Voi ainoastaan toivoa, että konflikti nostaisi palestiinalaisten asian maailmanpolitiikan keskiöön.

Rauha vaikuttaa kuitenkin olevan nyt erittäin kaukana.