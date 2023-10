Suomalaiset poliitikot ja presidenttiehdokkaat tuomitsevat Hamasin iskun Israeliin – Niinistö: Väkivalta on saatava loppumaan

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön mukaan tiedot siviileihin kohdistuneista iskuista Israelissa ovat järkyttäviä. Niinistö kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä eli entisessä Twitterissä.

Niinistö sanoo, että väkivalta on saatava loppumaan. Niinistön mukaan Suomi tuomitsee jyrkästi terrorismin sen kaikissa ilmenemismuodoissa.

Seuraamme Israelin tilannetta tässä artikkelissa.

Myös ulkoministeri Valtonen tuomitsee terrori-iskut

Myös ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kirjoittaa viestipalvelu X:ssä tuomitsevansa jyrkästi Israeliin kohdistuneet terrori-iskut.

Hän kehottaa alueella olevia Suomen kansalaisia pysymään valppaina ja noudattamaan paikallisia ohjeita.

Presidenttiehdokkaat kommentoivat tilannetta Suomen Yrittäjien presidenttitentissä

Ensi vuoden helmikuussa järjestettäviin presidentinvaaleihin liittyvä Suomen Yrittäjien presidenttitentti järjestettiin valtakunnallisten yrittäjäpäivien yhteydessä Porissa.

Tenttiin osallistuivat Mika Aaltola, Pekka Haavisto (vihr), Jussi Halla-aho (ps), Olli Rehn (kesk) ja Alexander Stubb (kok).

Helsingin sanomat näytti tässä artikkelissa tentin suorana lähetyksenä.

Stubb ja Haavisto ovat käyneet konfliktialueella

Alexander Stubb (kok) kertoi vierailleensa Israelissa ja Gazassa ulkoministerinä vuonna 2011.

– Ensimmäinen huomio oli, että Hamasin terroristinen toiminta on tuomittavaa.

Stubb piti tilannetta äärimmäisen vakavana ja muistutti, että on 50 vuotta jom kippur -sodasta, eli siitä kun viimeksi käytiin kovempi sota Israelin ja palestiinalaisten välillä.

– Kun maailman poliisi, eli Yhdysvallat, hitaasti mutta varmasti vetäytyy maailman kentiltä, syntyy konfliktitilanteita.

Myös Pekka Haavisto (vihr) kertoi tehneensä työtä Israelissa ja Palestiinassa konfiktin ratkaisun ympärillä.

– Onneksi alueella on vielä sellaisia osapuolia, jotka etsivät rauhanratkaisuja. Haavisto piti tärkeänä, että Arabimaat ovat osittain liennyttäneet suhteitaan Israeliin.

– Israelilla on olemassaolon oikeutus ja meidän täytyy se kaikin tavoin turvata. Palestiinalaisten pitäisi saada myöskin oma talonsa järjestykseen.

Haaviston mukaan se, että Hamas tekee tällaisia hyökkäyksiä Palestiinan hallituksesta riippumatta, on täysin anteeksiantamatonta.

Rehn ja Aaltola muistuttivat Venäjästä

Myös Olli Rehnin (kesk) mielestä on tärkeää tuomita Hamasin terroristinen teko.

– Vaikka Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa on kaikkein suurin uhka Euroopan rauhalle ja turvallisuudelle, niin on myöskin muita vaarallisia kriisipesäkkeitä. Kansainvälinen yhteisö on tällä hetkellä liian heikko niitä ratkomaan.

Mika Aaltola tunsi myötätuntoa Israelia ja sen siviiliväestöä kohtaan, ja piti hyökkäystä tuomittavana tekona.

Aaltola nosti esiin myös Iranin Hamasin pääsponsorina ja tukijana, sekä hämmentäjänä rauhansopimuksen syntymisen estämiseksi Saudi-Arabian ja Israelin välille.

– Pitää muistaa myös, että yksi sota ruokkii muita, Aaltola sanoi viitaten Venäjän hyökkäyssotaan ja Iranin liittolaisuuteen Venäjän kanssa.

Halla-aho: Ratkaisun löytäminen on vaikeaa

Jussi Halla-aho (ps) mainitsi, että Israelissa on olemassa sanonta, että Israelilla ei ole varaa hävitä yhtäkään sotaa, koska sillä ei ole mihin vetäytyä.

– Tämä asiaintila tietyllä tavalla aina pakottaa Israelin vastaamaan terrorismiin tai naapuriensa tahoilta tuleviin aggressioihin suurella voimalla. Halla-ahon mukaan on hyvin vaikeaa löytää ratkaisua tilanteeseen.

Ulkoministeriön mukaan suomalaisuhreja ei ole tiedossa

Kaikkiaan 187 suomalaista on tehnyt matkustusilmoituksen Israeliin ja 15 palestiinalaisalueille, kerrotaan ulkoministeriön viestinnästä STT:lle.

Ministeriöllä ei ole virallista tietoa Israelissa pysyvästi oleskelevista suomalaisista, mutta heitä arvioidaan olevan noin tuhat. Ministeriön tiedossa ei toistaiseksi ole, ovatko Israeliin tehdyt iskut vaatineet suomalaisuhreja.

Ulkoministeriö neuvoo alueella olevia suomalaisia seuraamaan viranomaisten ohjeita, ilmoittamaan oleskelustaan lähiomaisilleen ja tekemään matkustusilmoituksen.