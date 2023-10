Katriina Haikala on tehnyt naisia näkyväksi piirtämällä heitä kuuden vuoden ajan – mallina ollut vaasalaisnainen: ”Tunne oli meditatiivinen”

Jo yli 1 000 naista on istunut Haikalan piirustusmallina eri puolilla maailmaa. Intiimi kokemus koskettaa molempia ja siitä on tullut taiteilijan elämäntyö

Kuntsin modernin taiteen museon ovi kävi Vaasassa tavallista tiuhempaan, ja moni heti aamupäivällä sisään tullut kävijä oli nainen.

Syy siihen oli helsinkiläistaiteilija Katriina Haikala, jonka jo käsitteeksi muodostunut piirustusperformanssi Social Portrait – Women Only saapui ensi kertaa Vaasaan lokakuun alussa.

Haikala piirtää naisista lyijykynämuotokuvia. Viimeistään viidentoista minuutin kuluttua malli vaihtuu seuraavaan jonossa vuoroaan odottavaan.

Työskentelytavassa on muutama erikoisuus.

Haikala on naulinnut katseensa mallin kasvoihin, eikä katso paperiin kertaakaan.

Siihen on syynsä. Muotokuvan idea on Haikalan mukaan tehdä kuvassa oleva henkilö näkyväksi paitsi aikalaisille, myös tuleville sukupolville.

Hän haluaa alleviivata naisten nähdyksi tekemistä pitämällä katseensa vain mallissa.

– Mutta koska metodi on tämä, niin lopputulos on yllätys molemmille osapuolille. Joskus tulee mestariteoksia ja joskus ei, ja sitten meidän täytyy vaan hyväksyä se lopputulos, Katriina Haikala naurahtaa.

Avaa kuvien katselu Vaasalainen Salla-Maija Vainio pohti ennakkoon, tuntuisiko mallina oleminen oudolta. Lopulta kokemus osoittautui lähes meditatiiviseksi. Kuva: Antti Haavisto / Yle

Toinen erikoisuus on se, että Haikala ikuistaa vain naisia. Muotokuvia on perinteisesti tehty ihmisistä, joilla on jokin valta-asema, ja he ovat olleet ja ovat yhä usein miehiä.

– Siksi minun tavoitteenani on tasapainottaa tätä taiteen historiaa ja kaanonia piirtämällä muotokuvia mahdollisimman paljon naisista, Katriina Haikala kertoo.

Meditatiivinen kokemus

Vaasassa nelituntisen session ensimmäinen piirrettävä oli Salla-Maija Vainio, joka tuli paikalle ystävänsä kanssa juuri Haikalan vuoksi.

Kokemus oli mielenkiintoinen ja sikälikin uniikki, että kukaan ei ole koskaan ikuistanut Vainiota taiteen keinoin. Aluksi hän pohti, tuntuuko tilanne oudolta – mutta ei tuntunut.

– Vaikka hän katsoi minua piirtäessään tosi intensiivisesti, niin minä aloin sitten katsoa ja tutkiskella häntä, ja siinä loppua kohti sitten rentouduin jo niin, että tunne oli jo meditatiivinen, Salla-Maija Vainio kertoo.

Kokemuksen lämpöä ja läheisyyttä lisäsi vielä Haikalan tapa keskustella ja kerrata lyhyesti koko prosessi ennen siihen ryhtymistä.

Lopuksi taiteilija kiittää ja hyvästelee jokaisen mallinsa vielä halaamalla.

Sadasta tulikin tuhat

Projekti sai alkunsa Amos Andersonin taidemuseosta Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017.

Nyt sosiaalinen muotokuva-performanssi kiertää maailmaa ja Suomea jo kuudetta vuotta.

– Alkuperäinen tavoitteeni oli piirtää sata muotokuvaa, mutta kun pääsin siihen, mietin miksi lopettaa tähän. Nyt tästä on muodostunut elämäntyö, ja teen tätä niin kauan kuin se tuntuu merkitykselliseltä. Siltä tämä on kaikki nämä vuodet tuntunut, sanoo Kaarina Haikala.

Avaa kuvien katselu Kuntsin ryhmänäyttelyssä on myös esillä pino Haikalan tähän mennessä piirtämiä kuvia. Sillä on tällä hetkellä painoa 20 kiloa, ja jokainen istunto tuo uusia töitä. Kuva: Antti Haavisto / Yle

Kuntsilla tehdyt työt päätyvät museon seinille osaksi Viivasta tilaan -näyttelyä joka on avoinna huhtikuun 14. päivään saakka.

Haikalan performanssi nähdään näyttelyssä yhteensä neljä kertaa. Lauantaisen session lisäksi hän ikuistaa naisia Kuntsilla ensi vuonna 10.2, 9.3 ja 6.4.

Vaikka taiteilija piirtää muotokuvia vain naisista, kaikki ovat tervetulleita seuraamaan performansseja.

Aiheesta voi keskustella maanantaihin 16. lokakuuta kello 23 asti.