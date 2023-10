Analyysi: Hamasin hyökkäys järkyttää, muttei yllätä kuin laajuudellaan

Gazaa hallitseva äärijärjestö Hamas onnistui yllättämään Israelin laajalla ja raa’alla hyökkäyksellä. Pinnan alla on kuitenkin kiehunut jo pitkään, kirjoittaa Ylen toimittaja Vilma Romsi Ramallahissa.

RAMALLAH/ LÄNSIRANTA Gazan kaistaa hallitseva äärijärjestö Hamas hyökkäsi lauantaina Israeliin ennennäkemättömällä tavalla. Se onnistui yllättämään Israelin tiedustelun, tunkeutumaan Gazan rajan yli, ampumaan tuhansia raketteja ja sieppaamaan kymmeniä israelilaisia.

Hyökkäys siviileihin kohdistettuine verilöylyineen oli terrorismia puhtaimmillaan.

Erityisesti Gazan rajan läheisyydessä asuvat israelilaiset ovat tottuneet raketti-iskuihin. Kuitenkin Hamasin sotilaiden tunkeutuminen israelilaiskaupunkeihin horjuttaa israelilaisten turvallisuudentunnetta ja järkyttää maailmanlaajuisesti.

Avaa kuvien katselu Hamasin ampumat raketit ja Israelin ilmaiskut valaisivat Gazan yötaivasta. Kuva: Yasser 24 / AOP

Hyökkäys itsessään oli kuitenkin vain ajan kysymys.

Tänä syksynä Oslon rauhansopimuksesta tuli kuluneeksi 30 vuotta – siinä ajassa on ehtinyt tapahtua palestiinalaisten toinen kansannousu sekä sotia Israelin ja Hamasin välillä.

Israel on laajentanut siirtokuntiaan Länsirannalla. Israelin saartaman Gazan humanitaarinen tilanne on ollut katastrofaalinen vuosikausia. Nykyisen Israelin äärioikeistolaisen hallituksen aikana ratsiat ovat koventuneet ja siirtokuntalaisten hyökkäykset palestiinalaiskyliin lisääntyneet.

YK ja ihmisoikeusjärjestöt ovat useaan otteeseen tuominneet Israelin muun muassa liiallisesta voimankäytöstä.

Israelin ilmavoimien lauantaina Gazaan tekemässä iskussa tuhoutui rakennus, jossa Israelin mukaan oli Hamasin sotilaallista infrastruktuuria.

Lisäksi monet palestiinalaiset näkevät palestiinalaishallinnon vain Israelin korruptoituneena juoksupoikana. Tulevaisuudennäkymien, poliittisten vaikutusmahdollisuuksien ja turvallisuuden puute saavat esimerkiksi EU:n terroristijärjestöksi luokitteleman Hamasin näyttäytymään kelpoisena vapaustaistelijana monien palestiinalaisten silmissä.

Kaiken tämän vuoksi hyökkäys saa ymmärrystä myös Länsirannalla.

– Israel hyökkää palestiinalaisten kimppuun joka päivä, joka viikko, joka kuukausi. Nyt Hamas vastasi tähän, 28-vuotias Abdullah kommentoi Ramallahissa Ylelle.

Läheskään kaikki palestiinalaiset eivät kannata Hamasia tai väkivaltaa, mutta hekin tulevat kärsimään Hamasin veritekojen seurauksista yhtä lailla.

Avaa kuvien katselu Israelin ilmaiskussa tuhoutuneen rakennuksen rauniot Gazassa. Kuva: AOP

Hamasin hyökkäystä on luonnehdittu käännekohdaksi ja verrattu merkitykseltään Israelille jopa syyskuun 11. päivän iskuihin New Yorkiin vuonna 2001.

Pöydällä on nyt isoja asioita. Eri analyyseissä välähtävät Israelin mahdollinen maaoperaatio tai jopa Gazan kaistan miehittäminen. Samalla seurataan, eskaloituuko tilanne Länsirannalla ja lähteekö esimerkiksi Iranin tukema äärijärjestö Hizbollah mukaan Hamasin operaatioon Libanonista käsin.

Israelin kovaa turvallisuuspolitiikkaa ajava hallitus tuskin tulee säästelemään ammuksia. Hamas puolestaan on ilmoittanut olevansa valmis pahimpiinkin mahdollisiin lopputulemiin.

Varmaa on se, että eniten väkivaltaisuuksista kärsivät siviilit molemmin puolin. Varmaa on myös se, että Israel on sotilaallisesti ylivertainen Hamasiin verrattuna. Israelin ja palestiinalaisten välistä konfliktia se ei ratkaise.

Avaa kuvien katselu Israelin ja palestiinalaisten konfliktissa viime vuosina kuolleet ihmiset. Vuoden 2023 luvuissa eivät ole mukana tänä viikonloppuna kuolleet. Kuva: Laura Tolonen / Yle

