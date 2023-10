Hamas iski nuorten juhlijoiden keskelle reiveihin – siviileihin kohdistuvien iskujen raakuus järkyttää Israelissa

Palestiinalaisen äärijärjestö Hamasin eilen lauantaina Gazan kaistalta Israeliin aloittama hyökkäys on vaatinut lukuisia siviiliuhreja.

Sunnuntai-iltapäivään mennessä tiedossa on yli 600 israelilaista kuollutta ja 2000 loukkaantunutta, joista suuri osa on siviiliuhreja. Monia siviileitä on otettu myös panttivangeiksi.

Myös Israelin vastaiskut Gazaan ovat vaatineet sekä sotilas- että siviiliuhreja. Palestiinalaisia on kuollut jo yli 300 ja loukkaantuneita on melkein 2 000.

Avaa kuvien katselu Palestiinalaismiehet kuljettivat Kfar Azasta panttivangiksi otettua israelilaista Gazan kaistaa kohti 7. lokakuuta. Kuva: Hatem Ali / AFP

Hamas iski reiveihin

Hamas ja muut palestiinalaismilitantit aloittivat lauantaiaamuna yllätyshyökkäyksen koordinoidusti Gazan kaistalta kohti useita Israelin asutuskeskuksia ja sotilaskohteita.

Muutaman kilometrin päässä Gazan kaistan ja Israelin raja-aidasta Reimin kibbutsin lähistöllä oli käynnissä yön yli kestävät reivit eli elektronisen musiikin festivaalit.

Useat sadat festivaaliosallistujat olivat pääsääntöisesti nuoria aikuisia monesta eri maasta. Hamasin sotilaat ottivat juhlijat tarkoituksella hyökkäyksen yhdeksi kohteeksi.

Sosiaalisessa mediassa on jaettu festivaaleilta kännykällä kuvattua videota, jossa näkyy aseellisia miehiä laskeutumassa laskuvarjoilla festivaalialueelle. Lisäksi esimerkiksi Britannian yleisradio BBC on jakanut videon, jolla juhlijat pakeneva hädässä aavikolla.

Uutiskanava CNN:n mukaan hyökkääjät ottivat juhlijoita myös panttivangeiksi.

Reiveistä turvaan selviytynyt Gili Yoskovich kommentoi BBC:lle, kuinka hän onnistui pakenemaan elossa.

– He olivat yhtäkkiä joka puolella automaattiaseiden kanssa, Yoskovich sanoo.

– Terroristit tulivat neljästä tai viidestä suunnasta. Emme tienneet, minne mennä. Pääsin autooni ja ajoin jonkin verran. Jotkut ampuivat minua kohti, joten jätin auton ja aloin juosta.

– Huomasin paikan, jossa oli pomelopuita, ja menin sinne. He kulkivat puulta puulle ja ampuivat molemmilta puolilta. Näin ihmisten kuolevan ympärillä. Olin hyvin hiljaa. En itkenyt, en tehnyt mitään, Yoskovich kuvaa kokemustaan.

Yoskovich onnistui lopulta piilottelemaan yli kolmen tunnin ajan, jonka jälkeen Israelin armeijan sotilaita saapui paikalle.

– Hulluinta on se, kuinka kauan me olimme siellä, eikä kukaan tullut. Ei armeija, ei poliisi, ei mitään, Yoskovich sanoo BBC:lle.

Reiveissä henkensä menettäneiden siviileiden tarkka lukumäärä ei ole tiedossa, mutta uutistoimisto AP viittaa israelilaisen uutiskanava Channel 12:n tietoihin, joiden mukaan festivaalialueen läheltä olisi löydetty jo kymmeniä ruumiita.

Kaikki eivät kuulleet heti laukauksia

Reiveistä turvaan selvinnyt Hen Mizrachi kertoi Israelin yleisradioyhtiö IPBC:lle, että monet juhlijat eivät ensin kuulleet tulen avaamista, sillä musiikki oli kovalla.

– Oli hälytys, mutta kukaan ei huomannut. Musiikki oli kovalla. Ihmiset eivät kuulleet hälytystä, Mizrachi sanoo.

Juhlimassa olleen pojan isä Mencahem Sally sanoi puolestaan IPBC:lle, että häneen yhteydessä ollut poika kertoi paenneensa alueelta autolla ja että hyökkääjiä oli myös keskellä autotietä.

Sallyn poika selvisi lopulta hengissä isänsä luo.

Etelä-Israelissa reiveihin osallistuneen pojan isä oli huolissaan poikansa kohtalosta.

Poikkeuksellisen raakoja iskuja siviileihin

Isku musiikkifestivaaleille on vain yksi esimerkki muiden joukossa Hamasin tarkoituksella siviileihin kohdistetuista iskuista.

Hamasin tiedottaja Osama Hamdan sanoi tänään sunnuntaina uutiskanava al-Jazeeralle, että Hamas tulkitsee kaikkien israelilaisten ”siirtokuntalaisten” olevan osa Israelin aseellisia joukkoja.

– He eivät ole siviilejä, Hamdan sanoi.

Hamas on jakanut sosiaalisessa mediassa aktiivisesti materiaalia poikkeuksellisen julmista iskuista siviileitä kohtaan. Uutistoimisto AP:n mukaan useat israelilaiset ovat yrittäneet eilen ja tänään löytää kateissa olevia läheisiään verkossa kiertävistä videoista, jotta he saisivat tietää, ovatko kateissa olevat mahdollisesti kuolleet tai otettu panttivangeiksi.

Gazan kaistan rajan lähellä asuvat israelilaiset ovat tottuneet toistuviin ilmahälytyksiin, mutta eilen lauantaina palestiinalaisten ääriryhmät hyökkäsivät ensimmäistä kertaa Gazan ulkopuolelle maateitse, mihin asukkaat eivät olleet varautuneet.

Avaa kuvien katselu Nainen otti Tel Avivissa kuvan Hamasin raketti-iskussa vahingoittuneesta autosta 8. lokakuuta. Kuva: Abir Sultan / EPA

Israelin oma WTC-hetki

Eilisen hyökkäyksen yllättävyyttä on verrattu vuoden 2001 syyskuun 11. päivän terroritekoihin, jolloin ääri-islamistisen terroristijärjestön Al-Qaidan jäsenet hyökkäsivät kaapatuilla lentokoneilla Yhdysvalloissa useaan kohteeseen. Iskussa kuoli lähes 3 000 ihmistä, ja pelon ilmapiiri uusista iskuista eli yhdysvaltalaisten keskuudessa vahvana seuraavien vuosien ajan.

Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola sanoi sunnuntaiaamuna Yle Uutisten erikoislähetyksessä, että syyskuun 11. päivän iskuissa ja Hamasin yllätyshyökkäyksessä on paljon samaa kansan järkytyksen näkökulmasta.

– Tämä turvattomuuden tunne yhdistää näitä, Juusola sanoi.

Avaa kuvien katselu Israelilaiset luovuttivat verta Tel Avivissa 7. lokakuuta. Kuva: Abir Sultan / EPA

Juusolan mukaan Israelin pääministerillä Benjamin Netanjahu kohtaa myös vastaavaa painetta reagoida voimalla kuin Yhdysvaltain silloinen presidentti George W. Bush koki syyskuun 11. päivän iskujen jälkeen.

Juusolan mukaan Hamasin hyökkäys on myös niin tuhoisa, että Israel ei pysty enää toteuttamaan vanhaa politiikkaansa Gazaa ja Hamasia kohtaan, koska kansa vaatii kovia toimia.

– Hallituksen on löydettävä uusi keino, miten heidän näkökulmastaan Gazan ongelmasta voidaan selvitä. Se ei ole helppo kysymys, Juusola sanoi.

Lähde: AP