Asiantuntija: Panttivankien ottaminen voi olla Hamasin iskun yksi päätavoite – vankeja vaihdetaan tai käytetään ihmiskilpinä

Israelin hallituksen mukaan Hamas on ottanut hyökkäyksensa aikana yli sata israelilaista panttivangeikseen. Joukossa on sotilaita ja siviilejä.

Israeliin iskenyt palestiinalaisten äärijärjestö Hamas on ottanut panttivangeiksi monia siviilejä ja sotilaita.

Israelin hallituksen mukaan Hamasilla on yli sata israelilaista panttivankeina.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Timo R. Stewart sanoo, että panttivangit tuovat Hamasille neuvotteluvaltin. Panttivankeja voidaan vaihtaa vankeihin.

Hamas on aiemminkin ottanut panttivankeja ja vaihtanut heitä merkittävään määrään Israelin vangitsemia Hamasin jäseniä. Esimerkiksi vuonna 2011 Israel vapautti toista tuhatta palestiinalaista vastineeksi yhdestä israelilaisesta.

– Sodankäynnin taktiikka, jossa tarkoituksellisesti kidnapataan ihmisiä panttivangeiksi, ei ole millään lailla hyväksyttävää. Se on todella vastenmielistä. Mutta he varmaan laskevat, että tästä on hyötyä.

– Voi hyvin olla, että tämä on ollut operaation yksi merkittävä tavoite alusta saakka, Stewart sanoo.

Videolla palestiinalaismilitantit ottavat panttivangeiksi israelilaisen naisen ja miehen.

Hamasin tiedottaja Hazem Qasim kertoo Norjan yleisradion haastattelussa, että operaation päätavoite on vapauttaa palestiinalaiset vangit.

– Painostamme miehittäjiä vapauttamaan Israelin vankiloissa olevat sankarimme. Jotkut heistä ovat olleet vankeina 20, 30, 40 vuotta. Miehittäjät eivät ole kuunnelleet meitä. Päätavoitteemme on vapauttaa palestiinalaiset vangit, Qasim sanoo.

Israelia voidaan uhata panttivankien tappamisella

Panttivankeja voidaan myös käyttää ihmiskilpinä, niin että heidän avullaan vältettäisiin pommituksia.

– Hamas on varmaan laskenut sen varaan, että kun Israel alkaa pommittaa, he voivat tehdä tiettäväksi, että näitä panttivankeja saattaa olla Hamasin sotilaskohteissa, joita Israel muuten pommittaisi, Stewart sanoo.

Israelia saatetaan myös uhata panttivankien tappamisella. Näin voitaisiin esimerkiksi haitata Israelin armeijan mahdollista maaoperaatiota Gazaan.

Panttivangeilla käydään likaista sodankäyntiä.

– Edes sotilaiden kaappaaminen vaikkapa ihmiskilviksi tai kaupankäynnin välineeksi ei ole hyväksyttävää.

Avaa kuvien katselu Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Timo R. Stewart arvelee, että panttivankeja halutaan vaihtaa Israelin vankiloissa oleviin Hamasin jäseniin. Kuva: Jyrki Ojala / Yle

Hamasin taistelijat tunkeutuivat ensin Israelin armeijan pystyttämän raja-aidan läpi ja hyökkäsivät aluetta vartioivien sotilaiden kimppuun. Sen jälkeen Hamasin joukot etenivät lähistön kibbutseihin ja kyliin.

– Siellä on hyökätty myös siviilien kimppuun. Ilmeisesti näissä tilanteissa on tarkoituksella viety siviilejä. Se on tietenkin ollut niille ihmisille näissä kylissä ja kibbutseissa järkyttävä kokemus.

Israelin vankilat ovat palestiinalaisille tuttuja

Panttivankien oloista ei tiedetä, mutta heidät on tiettävästi viety ahtaalle Gazan kaistalle. Israelille panttivankilanne on vaikea.

– Viimeiseen asti halutaan välttää tilanne, jossa he jäisivät Hamasin vangeiksi pitkäksi aikaa tai heidät teloitettaisiin.

Israel haluaisi erikoisjoukkojensa vapauttavan panttivangit elävinä kotiin. Tästä syystä Hamasille on tärkeää pitää panttivankien sijainti salassa.

Israelin vankiloissa on paljon palestiinalaisia ja heitä on nyt konfliktin aikana vangittu lisää.

Vuodesta 1967 alkaen Israelin vankiloissa arvioidaan olleen eri aikoina yli 700 000 palestiinalaista, Stewart kertoo.

– Hyvin yleinen palestiinalainen kokemus on se, että he itse tai joku heidän perheestään on viettänyt jonkun aikaa israelilaisessa vankilassa.

Vankeudet voivat olla aika pitkiäkin. Käytössä on myös niin sanottu hallinnollinen pidätys, jolloin ihmisiä voidaan pitää vankiloissa pitkäänkin ilman, että heille luetaan syytteitä.

Israelin on myös hyvin helppo halutessaan pidättää ihmisiä uudestaan.

Avaa kuvien katselu Palestiinalaiset ottivat haltuunsa israelilaisen panssarivaunun ylitettyään Gazan raja-aidan. Kuva: Ismael Mohamad / AOP

Hamasin toiminta on sotarikos

Kansainväliset sopimukset kieltävät yksiselitteisesti siviileihin kohdistuvan väkivallan sodassa.

Hamasin Gazasta ampuman rakettisateen tiedettiin Stewartin mukaan osuvan siviileihin. Kaupunkiin ammuttuja raketteja ei saada kohdistettua niin tarkasti, että ne voitaisiin tähdätä armeijan tukikohtiin.

– Siviilejä on ammuttu tarkoituksella, mikä on kansainvälisen lain vastaista.

Hamas väittää, että sen tappamat siirtokuntalaiset eivät ole siviilejä. Järjestö perustelee väitettään sillä, että Israelissa on yleinen asevelvollisuus, jolloin sekä miehet että naiset ovat käyneet kaksi tai kolme vuotta armeijaa.

– Kansainvälisen lain näkökulmasta he ovat siviilejä, mutta Hamas käyttää argumenttina sitä, että he ovat henkilöitä, jotka toisinaan pistävät univormun päälle.

Avaa kuvien katselu Joukko riemuitsevia palestiinalaisia ajoi israelilaisella sotilasjeepillä Gazan kaduilla. Kuva: Haitham Imad / EPA

Hamas pyrkii kylvämään pelkoa

Sosiaalisessa mediassa leviää kuvia ja videoita Hamasin julmuuksista ihmisiä kohtaan. Kuvien aitoutta ei kuitenkaan tiedetä.

– Minulla ei ole vaikeuksia uskoa, etteivätkö ne voisi olla todellisia. Taustalla on tosi pitkä konflikti. On paljon katkeruutta ja vihaa. Hamas myös varmasti tietoisesti käyttää julmuutta ja pyrkii kylvämään pelkoa.

Israelilaisille kuvasto on shokeeraavaa.

– Nämä ovat kuin keitä tahansa ihmisiä. He asuvat Gazan läheisissä kylissä ja asutuksissa. He näkevät heissä varmaan itsensä. Tämä tuntuu todella julmalta ja kamalalta.

Palestiinalaiset ovat etenkin Gazassa tottuneet näkemään väkivaltaa.

– Pommitetuista rakennuksista kannetaan esiin ihmisiä ilman raajoja. Kaikki valtavat määrät haavoittuneita ja kuolleita, joita on tullut vuosien mittaan eri konflikteissa Israelin kanssa. He kokevat olevansa uhrin ja ehkä kostajan asemassa.