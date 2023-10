Kirjailija Jarkko Tontti näki Jerusalemissa, kun reserviläiset lähtivät vauhdilla sotaan

Olo on edelleen järkyttynyt ja vetää hiljaiseksi. Näin kirjailija Jarkko Tontti kuvailee tuntojaan Jerusalemista sunnuntaina eli päivä Hamasin hyökkäyksen jälkeen.

Tontti on asunut Israelissa vasta reilun kuukauden. Hän muutti Jerusalemiin puolisonsa työn takia, ja heidän on tarkoitus asua siellä ensi kesään saakka.

Vaikka Tontti on seurannut Israelin ja palestiinalaisten välistä konfliktia tiedotusvälineistä Suomessa koko ikäsnä, etäisistä uutisista tulikin hetkessä totisinta totta.

– On se jotain sellaista, mitä ei ymmärrä ennen kuin sen näkee näin läheltä. Se on vielä kauheampaa, kun sen näkee täältä uutisvirrasta, kuinka siviilejä murhataan aivan estoitta kaduille. Eikä se ole vain sotilaiden välistä sotaa, vaan terroristista toimintaa.

Avaa kuvien katselu – Sanat loppuvat jopa kirjailijalta, kuvailee Jerusalemissa parhaillaan asuva Jarkko Tontti tuntojaan lauantaina alkaneen konfliktin jälkeen. Kuva: Patrik Molander / Yle

Pakoon turvahuoneeseen

Tontti kertaa lauantain tapahtumia. Hän oli nauttimassa aamukahvia parvekkeella tietämättä Hamasin hyökkäyksestä. Yhtäkkiä sireenit alkoivat soida ja Tontti luuli sitä vain harjoitukseksi.

Sen jälkeen kuului räjähdys. Ihmisiä alkoi juosta kaduilla ja parvekkeilla olleet säntäsivät sisään. Tontti tajusi, ettei kyse ole pelkästä harjoituksesta.

Hän siirtyi puolisonsa kanssa asunnon turvahuoneeseen, jollainen monessa kodissa Israelissa on. Huone on betonilla vahvistettu ja siinä on teräsovi.

Viranomaisilta alkoi tulla ohjeita, että hälytysäänen jälkeen täytyy pysytellä turvahuoneessa vielä hetki ennen kuin saa tulla ulos.

Tontti kertoo, että hälytyksiä tuli lauantaina useita ja muutamia räjähdyksiä kuului kauempaa. Nähtävästi ohjuksia oli osunut Jerusalemin ympärillä oleviin pienempiin asutuskeskuksiin ja ääniä tuli myös ohjuksista, jotka ilmantorjuntajärjestelmä tuhosi.

Reserviläiset lähtivät kotikulmilta sotaan

Tilanne Jerusalemissa on lauantain jälkeen rauhoittunut. Tontin mukaan hälytyksiä tai räjähdyksiä ei ole enää kuulunut.

Hän on keskustellut tilanteesta paikallisten kanssa ja yleinen tunne on epäusko.

Vanhemmat ihmiset muistavat tasan 50 vuotta sitten käydyn jom kippur -sodan, joka alkoi niin ikään täysin odottamattomalla hyökkäyksellä.

– Ihmiset ovat olleet, että miten voi olla mahdollista, että tämä käy toisen kerran. Miten yllätetään kehittynyt ja vauras valtio, jolla on huippuarmeija ja miten näin ison hyökkäyksen saa aikaan terroristijoukko.

– Ihmisillä on vihaa hyökkääjiä kohtaan, mutta he myös ihmettelevät, miten meidän valtiomme ei ole pitänyt turvallisuudesta huolta.

Lauantaina alkoi heti reserviläisten kutsuminen palvelukseen.

– Tästä lähdettiin vauhdilla meidänkin läheltä. Miehiä ja naisia on lähtenyt eri työpaikoilta sotaan, Tontti kertoo.

Avaa kuvien katselu Israelilaiset sotilaat ajoivat panssarivaunulla maantiellä Pohjois-Israelissa lähellä Libanin rajaa. Kuva: Jalaa Marey / AFP

Osa elää normaalia arkea

Jerusalem on Tontin mukaan tavanomaista sunnuntaita hiljaisempi. Esimerkiksi normaalisti naapurissa pauhaava rakennustyömaa on hiljainen ja ihmiset pysyttelevät sisätiloissa.

– Ihmiset pelkäävät ohjusiskuja. On ollut myös huhuja veitsihyökkäyksistä Itä-Jerusalemissa, missä asuu palestiinalaisia. Siellä on aina välillä hyökätty israelilaisten sotilaiden kimppuun veitsin.

Osa paikallisista elää Tontin mukaan aivan tavallista arkea kuin mitään ei olisi tapahtunut, sillä heillä on pitkä kokemus konfliktista. Tontti muistuttaa, että paikan päällä tapahtuu viikoittain jopa kuolonuhreja vaativia yhteenottoja, joista ei Suomessa uutisoida.

– Päällä on poikkeustila koko ajan ja nyt se tuli todistettua. Mutta nyt kaupat ovat auki ja bussit kulkevat, joten yhteiskunta ei ole täysin pysähtynyt.

Tontti kertoo, että monet israelilaiset uskovat, että konflikti jatkuu pitkään.

– Moni pelkää armeijassa olevien perheenjäsentensä puolesta. Jos tulee maasodankäyntiä Gazassa, mitä monet uumoilevat, niin siinä tulee varmasti omiakin tappioita.

Tontti itse aikoo lähteä tänään ulos kodistaan, sillä ilmahälytyksiä ei ole tullut.

– Ei voi elää pelon kanssa ja lamaantua. Arkeen vaan kiinni ja kaupasta maitoa. Terroristien tavoite on lamauttaa yhteiskunta pelolla. He saavuttavat tavoitteensa, jos ihmiset lamautuvat.