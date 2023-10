Ulkoministeri Valtonen: Suomen ja Israelin kaksoiskansalainen haavoittunut yhteenotossa, alueella asuu pysyvästi tuhat suomalaista

Suomen ja Israelin kaksoiskansalainen on haavoittunut Israelin ja palestiinalaisten viikonlopun yhteenotossa, vahvistaa ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) Asiasta kertoi kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

– Meillä on tuo tieto, mutta valitettavasti en voi kertoa asiasta enempää, Valtonen sanoo.

Alueella asuu pysyvästi noin tuhat suomalaista. Valtonen kertoo, että sunnuntaiaamuun mennessä matkustusilmoituksen on tehnyt Israeliin 339 suomalaista ja Palestiinaan 28 Suomen kansalaista.

– Omaa ajatteluani ohjaa se, että kaikki väkivallan teko on yksinkertaisesti väärin. Tässä on tosiaan kyse terrorismista, joka valitettavasti kohdistuu erittäin suurelta osin siviiliväestöön ja on siltä osin erittäin tuomittavaa.

Ulkoministeri Valtonen on keskustellut sunnuntaina Israelin ulkoministerin Eli Cohenin kanssa ja osoittanut surunvalittelut uhrien omaisille.

– Samalla totesimme, että tämä on vakavin tilanne 50 vuoteen.

Hyökkäys alkoi lauantaina

Palestiinalaisten äärijärjestö Hamas teki laajan hyökkäyksen Israeliin lauantaiaamuna, ja Israel on tehnyt vastaiskuja Gazaan.

Valtonen kertoo, että YK:n turvallisuusneuvosto pitää asiasta tänään hätäkokouksen,

-Ainakin 600 ihmistä on saanut surmansa ja ainakin 2 000 on saanut vammoja Israelissa. Gazassa on kuollut yli 300 ihmistä ja vammoja on saanut lähes 2 000 ihmistä. Lisäksi Länsirannalla on kuollut ainakin seitsemän ihmistä.

