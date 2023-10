Tämän tiedämme Lähi-idän verisestä viikonlopusta

Kuva: Said Khatib / AFP

Israeliin on julistettu virallinen sotatila ja sen panssarivaunut liikkuvat jo myös Libanoniin päin. Tämän jutun lukemalla pääset nopeasti ajantasalle viikonlopun tapahtumista.

Israelin hallituksen turvallisuuskabinetti on sunnuntai-iltana julistanut maahan virallisen sotatilan. Asiasta kertoo al-Jazeera-uutiskanava.

Sotatilan julistaminen antaa asevoimille laillisen luvan ”merkittävien sotilaallisten toimien” tekemiseen.

Israelin ja palestiinalaisen äärijärjestö Hamasin välille lauantaina puhjenneessa uudessa sodassa on kuollut jo yli tuhat ihmisistä, joista suuri osa on siviilejä.

Mistä väkivaltaisuudet leimahtivat?

Hamas aloitti lauantaiaamuna yllätyshyökkäyksen Gazasta kohti useita Israelin asutuskeskuksia ja sotilaskohteita. Hyökkäyksessä käytettiin sekä raketti-iskuja että maata pitkin eteneviä taistelijoita.

Israel vastasi hyökkäykseen välittömästi aloittamalla laajat ilmaiskut Gazaan. Israel on myös alkanut suunnitella maaoperaatiota ja komentanut israelilaisia reserviläisiä asepalvelukseen.

Yhteenotto on vakavin Israelin ja palestiinalaisten välillä peräti viiteenkymmeneen vuoteen. Hamasin lauantainen hyökkäys tuli jom kippur -sodan 50-vuotispäivänä, jolloin Israel tuli edellisen kerran yhtä pahasti yllätetyksi. Siksi tämänkertaista hyökkäystä pidetään erityisen nöyryyttävänä Israelille.

Gazan tilanne on erityisen tulenarka osa Israelin ja palestiinalaisten välistä väkivallan kierrettä. Tästä jutusta voit lukea, mistä Hamasin ja Israelin vuosikymmeniä kestäneessä konfliktissa on kyse.

Avaa kuvien katselu Hamasin raketti-iskussa tuhoutuneita autoja Askelonissa Israelissa. Kuva: Ahmad Gharabli / AFP

Mitä tiedämme uhreista?

Sunnuntai-iltapäivään mennessä tiedossa on 700 israelilaista kuollutta ja 2000 loukkaantunutta, joista suuri osa on siviiliuhreja. Monia siviileitä on otettu myös panttivangeiksi.

Yksi Hamasin valitsema hyökkäyskohde oli nuorten juhlijoiden kansoittamat reivit eli elektronisen musiikin festivaalit lähellä Gazan ja Israelin rajaa. Sosiaalisessa mediassa on jaettu festivaaleilta kännykällä kuvattua videota, jossa näkyy aseellisia miehiä laskeutumassa laskuvarjoilla festivaalialueelle.

Israel on vastannut hyökkäyksiin tekemällä ilma-iskuja Gazaan. Palestiinalaisia taistelijoita ja siviilejä on kuollut tähän mennessä yli 300 ja loukkaantunut noin 2 000.

Israelilla on sotilaallinen ylivoima verrattuna Hamasiin. Palestiinalaisia siviilejä on kehotettu hakeutumaan suojaan Gazasta, joten rajuja vastaiskuja on lähipäivinä odotettavissa. Se merkitsee palestiinalaisuhrien määrän kasvua.

Miten väkivaltaisuudet vaikuttavat suomalaisiin?

Viikonlopun väkivaltaisuuksissa on haavoittunut myös Suomen ja Israelin kaksoiskansalainen. Alueella asuu vakituisesti noin tuhat suomalaista.

Suomen ulkoministeriö kehottaa välttämään matkustamista konfliktialueelle. Ulkoministeriö on julkaissut uudet Israelia, palestiinalaisalueita ja Libanonia koskevat matkustussuositukset.

Niissä kehotetaan toistaiseksi välttämään matkustamista Israeliin, erityisesti maan eteläosaan Gazan raja-alueelle, maan pohjoisosaan Libanonin ja Syyrian raja-alueille sekä noudattamaan erityistä varovaisuutta Länsirannalla.

Gazan osalta neuvotaan välttämään kaikkea matkustamista Gazan alueelle. Libanonissa kehotetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta.

Lentoyhtiö Finnair peruu kaikki lennot Tel Avivista Helsinkiin ja toisinpäin aikavälillä 9.–14. lokakuuta. Finnair kertoo olevansa asiakkaisiin yhteydessä henkilökohtaisesti tekstiviestillä tai sähköpostilla, jos lento on peruttu.

Israel on lisännyt sotilaitaan hyökkäysalueilla.

Mitä verisestä viikonlopusta Lähi-idässä seuraa?

Lähi-idän ruutitynnyrissä Hamasin hyökkäys Israeliin uhkaa paisua konfliktiksi, jossa voisi pahimmillaan olla kolme rintamaa: Gazan kaista, Länsiranta ja Libanon.

Hamas on kehottanut sekä Israelissa sekä Länsirannalla eläviä palestiinalaisia osallistumaan hyökkäykseen. Länsiranta on Israelin asevoimien miehittämä palestiinalaisalue, jossa on paljon katkeruutta Israelia kohtaan.

Tilanne on kärjistynyt myös Israelin naapurivaltio Libanonin eteläosissa valtaa pitävän äärijärjestö Hizbollahin kanssa. Hizbollah laukaisi sunnuntaiaamuna Israelin pohjoisosiin raketteja ja kranaatteja, joihin Israel vastasi tykistötulella ja drooni-iskulla. Myös Israelin panssarivaunujen on jo nähty liikkuvan kohti Libanonia.