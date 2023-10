SVT: Ruotsalaisjengin johtaja Kurdikettu pidätetty Iranissa

Rawa Majid on Foxtrot-nimisen rikollisjärjestön perustaja. Poliiseja rikospaikalla Uppsalassa 12. syyskuuta.

Ruotsalainen jengipomo Kurdikettu eli Rawa Majid on pidätetty Iranissa maan rajalla. Asiasta uutisoi Ruotsin yleisradioyhtiö SVT omiin lähteisiinsä pohjaten.

SVT:n mukaan pidätys olisi tapahtunut perjantaina. Ruotsin poliisi on SVT:n mukaan saanut asiasta tiedon epävirallisia reittejä, mutta ei ole saanut varmistettua asiaa Iranin viranomaisilta.

SVT:n pohjaa tietonsa ”itsenäiseen lähteeseen”, jolla on ”tarkkaa tietoa Foxtrot-jengin sisäisestä konfliktista”.

Majid on syntynyt Irakissa ja kasvanut Uppsalassa. Vuodesta 2018 lähtien hän on asunut maanpaossa Turkissa. Majidin on uskottu johtavan ruotsalaista katujengi Foxtrotia sieltä käsin.

Foxtrot on noussut viime aikoina otsikoihin, kun jengin sisäiset erimielisyydet ovat purkautuneet näkyväksi väkivallaksi Ruotsin kaupungeissa.

Majid on vangittu Ruotsissa poissaolevana useita kertoja. Muun muassa syyskuussa hänet vangittiin törkeästä huumausainerikoksesta epäiltynä.