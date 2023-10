Valtteri Bottas teki kymmenen miljoonan dollarin arvoisen suorituksen – suomalaisen erikoinen temppu paljasti myös vakavan terveysriskin

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Valtteri Bottas sivusi Qatarissa kauden parasta tulostaan, kun hän ylsi kahdeksanneksi. Viimeksi suomalainen oli ollut lopputuloksissa yhtä kova kaudenavauksessa Bahrainissa.

Qatarin kilpailu tarjosi muutenkin runsaasti puheenaiheita.

Kuuntele Jukka Mildhin analyysi Qatarin GP:n tapahtumista!

Mikä ratkaisi?

Qatarin F1-kilpailun voittaja oli tuttu nimi, lauantain sprintissä kolmannen maailmanmestaruuden varmistanut Max Verstappen.

Kilpailu ratkesi heti lähdössä, kun Verstappenin takaa toisesta ja kolmannesta ruudusta lähteneet Mercedeksen George Russell ja Lewis Hamilton kolaroivat.

Hamilton jäi Russellista ja käänsi liian ahneesti Russelin eteen. Sen jälkeen tuli osuma. Hamiltonin kisa päättyi avausmutkaan. Russell pystyi jatkamaan ja nousi lopputuloksissa neljänneksi.

– Hamilton oli ylioptimistinen ja teki arviointivirheen. Lewis sukelsi kaarteeseen aika uhkarohkeasti. Russellilla ei ollut tilaa väistää, kun hän oli Verstappenin vieressä. Lewis tuli tielle, mutta ihan omaa syytään, Mildh arvioi.

Avaa kuvien katselu Lewis Hamilton joutui pettymään Qatarissa. Kuva: ANP via Getty Images

Tuoreeltaan tiimiradiossa Hamilton valitti, että Russell olisi työntänyt hänet ulos radalta. Myöhemmin britti otti kuitenkin tilanteen omaan piikkinsä ensiksi Sky Sportsin haastattelussa ja sitten vahvisti myös asian omilla sosiaalisen median tileillään. Hamilton oli katsonut uusinnan tilanteesta ja otti täyden vastuun tiimikaverinsa kanssa kolaroinnista.

– Oli aika hienoa, että Hamilton pyörsi lausuntonsa. Oli ihan selvää, että Hamilton oli ainoa, joka olisi voinut tehdä jotain tilanteessa. Kaiken kaikkiaan noin kokeneelta kuljettajalta aika ihmeellinen ratkaisu ensimmäisessä kaarteessa, Mildh tiivisti.

Hamilton oli samalla asiantuntijalle Qatarin F1-viikonlopun floppi. Asiantuntija muistutti, että Hamilton kamppailee MM-sarjan kakkostilasta Red Bullin Sergio Pereziä vastaan.

– Tämä oli aika kova kolaus siinä taistossa, Mildh kuvaili.

Mikä puhutti?

Qatarin F1-viikonlopun suurimmaksi puheenaiheeksi nousivat rengasongelmat. Kansainvälisen autourheiluliiton FIAn toimitsijat havaitsi perjantaina illalla rengastarkistuksissa turvallisuusriskejä. Renkaat kuluivat Qatarin radalla niin paljon, että riskinä oli liian kova ilmanpaineiden laskeminen ja vaaratilanteita.

Ongelmien taustalla ovat Losailin radan terävät kanttikivet.

Sunnuntain kilpailussa oli poikkeussääntö turvallisuusriskien takia. Yhdellä rengassarjalla sai ajaa 18 kierrosta eli rengassettejä meni kilpailussa vähintään neljä. Jokaisen kuljettajan piti tehdä kolme varikkopysähdystä tai muuten kuljettaja olisi hylätty.

– Kilpailusta tuli sen myötä todella mielenkiintoinen, mutta tämä sääntö aiheutti aika paljon paineita talleilla. Tällaista tilannetta ei ole ennen ollut, Mildh arvioi.

Avaa kuvien katselu Max Verstappenin varikkopysähdykset Red Bullin pilttuussa oliva tutun tehokkaita, vaikka nyt niitä säädeltiinkin poikkeuksellisesti. Kuva: Getty Images

Tilanne kuohutti monesta syystä. Moottoriurheilumediassa viitattiin siihen, että rengaskohu oli suurin sitten Yhdysvaltojen GP:n 2005. Tuolloin kilpaili vain kuusi Bridgestonen renkailla ajanutta kuljettajaa, kun Michelinin renkaissa oli niin vakavia turvallisuusriskejä. Qatarin tilanne oli siis hyvin poikkeuksellinen.

Nykyiset F1-kuljettajat eivät olleet myöskään tyytyväisiä asian hoitoon, sillä FIA:lla ja F1-pomoilla kesti tiedottaa ongelmista yli puoli vuorokautta. Esimerkiksi Valtteri Bottas kertoi saaneensa tietää turvallisuusriskeistä mediasta.

Lisäksi tapetilla on ollut muutenkin Pirellin jatko rengasvalmistajana. Tuorein kohu saattaa olla uusi mainehaitta.

Millaista jälkipyykkiä tämä kohu tulee asiantuntijan mukaan aiheuttamaan?

– Renkaista käydään muutenkin paljon keskustelua. Formuloiden rengaskonsepteja on muutettu viime vuosien aikana pariin otteeseen Pirellin pyynnöstä. Pirelli ei ole pystynyt tekemään täydellistä rengasta, Mildh muistutti Pirellin ongelmista jo ennen Qatarin kohuja.

Toinen iso puheenaihe olivat lukuisat ratarikot kilpailuviikonloppuna. Ratarikot tuntuvat nousevan esiin formula ykkösissä tasaisin väliajoin eri kilpailuissa. Aiemmin tällä kaudella Itävallassa kilpailun tuomaristo tutki 1200 mahdollista ratarikettä, löysi 83 rikkomusta ja antoi 15 rangaistusta.

Tänä viikonloppuna ratarikot aiheuttivat hämmentäviä tilanteita, kun esimerkiksi perjantain aika-ajojen jälkeen Oscar Piastrilta riistettiin sijoitus kolmen parhaan joukosta vasta ratahaastattelussa. Piastrin nopein kierros hylättiin ratarikon takia useampi minuutti aika-ajon päättymisen jälkeen.

Kuljettajien suhtautuminen ratarikkoihin vaihteli Qatarissa. Osa valitti rajoista. Osa taas ei ollut moksiskaan. Valtteri Bottas oli yksi neljästä kuljettajasta, jonka aikoja ei hylätty perjantain aika-ajoissa. Bottas totesikin Viaplaylla nasevasti, että rataratojen sisällä pysyminen ei ole vaikeaa. Suomalaisen mukaan viivojen välissä pysyy, jos vain haluaa.

Asiantuntija Mildhin näkemys on Bottaksen kanssa samankaltainen.

– Qatarin radalla ratarikot korostuivat, koska oli paljon nopeita ja lyhyitä mutkia. Syynä voi olla liika yrittäminen tai se, että auton ominaisuudet ei sovi rataan. Loppupeleissä kuljettajan pitäisi kuitenkin sopeutua niin, että ratarikkoja ei tule, Mildh painotti.

Avaa kuvien katselu Lando Norris rikkoi perjantaina ja lauantaina useaan otteeseen ratarajoja. Perjantaina hän joutui tallikaverinsa Oscar Piastrin tapaan odottamaan pitkään ennen kuin tuomio nopeimman kierroksen hylkäämisestä tuli. Kuva: Formula 1 via Getty Images

Entä Bottas?

Valtteri Bottas ajoi vahvan viikonlopun ja oli sunnuntaina kahdeksas. Viime kisoissa on ehditty epäillä, ovatko Alfa Romeon päivitysosat onnistuneet. Tiimi on jäänyt monissa kisoissa peräpäähän uudistuksista huolimatta.

Nyt kuitenkin Bottaksen tallikaverikin Guanyu Zhou ajoi pisteille. Kiinalainen tuli maaliin kymmenentenä, mutta nousi yhdeksänneksi Sergio Perezin useista ratarikoista tulleiden aikasakkojen jälkeen. Mildhin mukaan Zhoun sijoitus alleviivasi Alfa Romeon aiempaa parempaa autoa.

– Parasta oli, että Alfa Romeon auto oli erittäin hyvä. Se näytti ulkopuolisen silmin suorituskykyiseltä. Alfa Romeo on yksi harvoja tiimejä, jotka tuovat enää tälle kaudelle päivityspaketteja. Nyt ne näyttivät toimivan. Se piristää, Mildh ihasteli.

Avaa kuvien katselu Alfa Romeo oli iskussa Qatarin lämmössä. Kuva: Getty Images

Rahallisestikin Bottaksen ja Zhoun onnistumiset olivat merkittäviä. Alfa Romeo nousi tiimien pistetaistossa kahdeksanneksi Haasin ohi. Siihen olisi riittänyt jo Bottaksen neljä pistettäkin, mutta Zhoun pisteet olivat kirsikka kakun päälle. Onnistumisilla voi olla kauaskantoisia seurauksia.

F1-tiimit saavat osan palkintorahoistaan tiimimestaruussijoitusten perusteella. Yhden sijan nousu tiimimestaruustaistossa voi kartuttaa mukavasti tiiimin rahapussia. Arvioiden mukaan se tarkoittaa noin kymmentä miljoonaa dollaria enemmän palkintorahaa kauden päätteeksi. Summa voi myös vielä kasvaa tästä.

– Suoritus saattoi olla arvioiden mukaan parhaimmillaan kymmenienkin miljoonien dollarin arvoinen riippuen siitä, kuinka korkealle Alfa Romeo sijoittuu kauden lopuksi, Mildh sanoi.

– Rahat olisivat tärkeitä, koska tiimiin siirtymä Audin alle kestää vielä jonkin aikaa. Suuremmat palkintorahat antavat voimavaroja auton kehittämiseen. Nyt tiimin auto on kehittynyt todella hitaasti, mutta tämä Qatarin kisa oli hyvä piristysruiske.

Alfa Romeon tiimin johto linjasi kilpailun jälkeen, että loppukauden tavoitteena on yltää tiimitaistossa seitsemänneksi ja vielä ohi Williamsin. Matkaa Williamsiin on seitsemän pistettä.

Avaa kuvien katselu Qatarin jälkeen F1-kautta on jäljellä viisi kilpailua. Alfa Romeolla varmastikin toivotaan, että nyt lähti liikkeelle uusi nousu. Kuva: XPB Images / All Over Press

Yllätys?

Jukka Mildh nostaa suurimmaksi yllätykseksi sen, kuinka Qatarin kuumat ja kosteat olosuhteet vaikuttivat F1-kilpailijoihin. Williamsin Logan Sargeant joutui keskeyttämään kilpailun ennen aikojaan huonovointisuuden takia. Williams tiedotti, että Sargeant kärsi kovasta nestehukasta ja hänellä oli ollut myös aiemmin viikolla flunssan kaltaisia oireita.

– Kilpailun raskaus yllätti F1-väen. Formula ykkösiä ajetaan kyllä kovissa olosuhteissa. Siihen valmistaudutaan. Kun kuljettaja kuitenkin nousee puolitajuttomana autosta ja erittäin pahoinvoivana, se on iso yllätys, Jukka Mildh puolestaan arvioi.

Viaplayn F1-toimittajan Mervi Kallion mukaan Williamsin tallipäällikkö James Vowles oli todennut hänelle, että monella kuljettajalla oli samanlainen tilanne kuin Sargeantilla.

Kallio totesi Viaplayn lähetyksessä, että monella kuljettajalla kesti todella pitkään tulla haastattelualueelle. Kokenut F1-toimittaja piti tilannetta poikkeuksellisena.

Kun kuljettajat pääsivät haastattelupisteelle, RaceFans-sivuston mukaan moni kertoi rajusta koettelemuksesta. Alpinen Esteban Ocon kertoi oksentaneensa kypärän sisään. Lance Stroll sanoi olleensa lähellä pyörtymistä autossa.

Avaa kuvien katselu Logan Sargeantilla oli tukala kilpailusunnuntai Qatarissa. Kuva: Formula 1 via Getty Images

Avaa kuvien katselu Max Verstappen nosti Qatarin kisan uransa viiden kovimman joukkoon. Kuva: Getty Images

Mildhin mukaan tiimit eivät hallinneet Qatarin kuumuutta välttämättä parhaalla mahdollisella tavalla. Pitkään lajissa mukana ollut asiantuntija on nähnyt lukuisia tiukkoja paikkoja, mutta Qatarin kaltaista tilannetta hän ei ole aiemmin muista todistaneensa.

F1-kuljettajien nähtiin myös nostavan kättään kesken kilpailun auton ratista ja ulos ohjaamosta, vaikka he saattoivat ajaa samaan aikaan 300 kilometrin tuntivauhtia. Esimerkiksi Valtteri Bottas ja George Russell bongatttiin tv-kuvista tekemässä erikoista liikettä.

– Hain ilmaa ohjaamoon. Muuten ei tulisi yhtään ilmaa. Ei se paljoa auttanut, mutta vähän kuitenkin, Bottas totesi Viaplaylle.

Mildhin mukaan käsien nostelun kaltaisten liikehdintöjen taustalla on F1-autojen kehitys.

– F1-auton aerodynamiikka on hierottu niin loppuun asti, että ohjaamoon ei tule kunnon ilmavirtaa. Se on merkittävä asia. Kuljettajat eivät vaan saa ilmaa. Monet avasivat myös visiiriä, jotta pysyivät tajuissaan. Tämä kehitys on aika vaarallista, Mildh paaluttaa.

Aiemmin Singaporea on pidetty nykyisistä F1-kisoista raskaimpana, mutta nyt listalla on uusi kuuma ja kostea ykkönen.

– Singapore ei ole kuulemma mitään Qatariin verrattuna, Mildh päätti.

