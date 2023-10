Vihreä siirtymä lisää paineita tiestön ja rataosuuksien korjaamiseen – ”Teollisuus ei voi joustaa loputtomiin”

Elinkeinoelämän järjestöt ovat julkistaneet Destian ja Correct Consultingin laatiman selvityksen siitä, kuinka nykyinen tie- ja rataverkko vastaa yritysten tarpeisiin eri maakunnissa.

Selvityksen mukaan maanteillä, rautateillä ja silloilla on runsaasti korjausvelkaa suhteessa tulevien vuosien investointeihin.

Lisäksi teollisuuden investoinnit pitäisi ottaa jo ennakolta huomioon teiden ja ratojen suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa.

Suomeen suunniteltujen teollisten investointien yhteisarvo on noin 150 miljardia euroa elokuun 2023 tietojen mukaan. Tästä vihreän siirtymän investointihankkeiden osuus on lähes 60 miljardia euroa.

Vihreän siirtymän hankkeiden kärjessä on rannikkoseutu.

Esimeriksi Pohjanmaalle on suunnitteilla lähes neljännes vihreän siirtymän investoinneista. Kokonaisarvo alueen investoinneille on vajaa 15 miljardia euroa.

Pohjois-Pohjanmaalle investointeja tehdään 9,5 miljardin ja Satakuntaan 9,3 miljardin euron edestä.

Alla oleva kartta näyttää, miten investoinnit jakautuvat maakunnittain.

Korjausvelka kuriin

Elinkeinoelämän järjestöt painottavat, että pikaisten kunnostustoimien lisäksi tie- ja rataverkkojen kehittämiseen ja ylläpitoon tarvitaan ennakoitavuutta.

Yhteensä tieverkon korjausvelka on noin 3,5–4 miljardia euroa.

Destian johtaja, professori Jorma Mäntynen huomauttaa, että korjausvelkaa ei saisi enää kasvattaa.

– Se, että suuri osa tieverkosta on tyydyttävässä kunnossa, pitää tulkita varoitussignaalina siitä, että jotain on tehtävä, Mäntynen sanoo.

Hän muistuttaa, että jos toimiin ei ryhdytä, tyydyttävässä kunnossa olevat tieosuudet voivat valahtaa huonokuntoisten puolelle.

Rataosuuksien osalta Mäntynen toteaa, että yksiraiteisuus on suomalainen erikoisuus, jota pitäisi muuttaa.

Suomen rataverkosta lähes 90 prosenttia on yksiraiteista ja siksi tavarajunat joutuvat odottamaan erityisen paljon, sillä henkilöliikennettä priorisoidaan.

Tietyt rataosuudet pitäisi ehdottomasti kaksiraiteistaa. Teollisuus ei voi joustaa loputtomiin. Jorma Mäntynen

Mäntynen peräänkuuluttaa tavaraliikennekuljetusten priorisoimista rautatieliikenteen kehittämiskeskusteluissa.

– Tietyt rataosuudet pitäisi ehdottomasti kaksiraiteistaa. Teollisuus ei voi joustaa loputtomiin, Mäntynen toteaa.

Metsäteollisuuden logistiikkapäällikkö Alina Koskela huomauttaa, että toimitusketjuista huolehtiminen on yrityksille tärkeää.

– Lähtien siitä kuinka logistiikka toimii raaka-ainehankinnasta tuotannon aikaisiin kuljetuksiin, ja metsäteollisuuden tapauksissa edelleen kuljetuksiin satamiin ja vientikuljetuksiin siitä eteenpäin.

Koko Suomen osalta alemmasta tieverkosta lähes viidennes on huonokuntoista.

Selvityksessä Metsäteollisuus peräänkuuluttaa sitä, että fokusta siirrettäisiin entistä vahvemmin yritysten tarpeiden ymmärtämiseen, miettimällä koko toimitusketjua alusta loppuun.

Koskelan mukaan myös rataverkkoa pitäisi hyödyntää nykyistä tehokkaammin.

– Rataverkon yksiraiteisuus on tunnistettu pullonkaula sille, ettei teollisuudessa voida käyttää nykyistä raideverkkoa omiin kuljetuksiin. Yksiraiteisuus lisää häiriöherkkyyttä, mikä on toimitusvarmuudelle myrkkyä, Koskela toteaa.

Länsirannikon tie- ja rataosuudet Suomen rataverkon korjausvelka on lähes yhtä korkealla tasolla kuin tieverkon korjausvelka, vaikka rataverkon pituus on alle 10 prosenttia tieverkon pituudesta.

Suurin kehityskohde löytyy Oulu–Tornio -rataosuudelta, missä kaksiraiteisuus olisi tärkeää huoltovarmuuden kannalta.

Pohjois-Pohjanmaalla huonokuntoista päätieverkkoa on lähes 200 kilometriä. Pohjanmaalla päätiet ovat verrattain hyvässä kunnossa, huonokuntoiseksi luokiteltua tieosuutta on vain noin 75 kilometrin verran.

Alemman tieverkon kohdalla eniten huonokuntoista tieosuutta löytyy Pohjois-Pohjanmaalta, jopa 1000 kilometriä. Pohjanmaalla korjausta vaatisi noin 350 kilometriä alemmasta tieverkosta.

Etelä-Pohjanmaan teiden kunto on myös huono suhteessa käyttömäärään; huonokuntoisia pääteitä löytyy maakunnasta runsaat 100 kilometriä. Avaa

Länsirannikon merkitys muuttuu

EK:n selvityksen ydinviesti on, että Suomen infraa on katsottava uudessa valossa, sillä toimintaympäristö on muuttumassa. Läntisten rannikkoalueiden merkitys on kasvussa, kuten myös Suomen poikittaisten yhteyksien tarve.

Destian projektipäällikkö Riku Huhta toteaa, että satamien välinen kilpailu vaikuttaa siihen, mitä niiden kautta kuljetetaan ja ohjautuuko liikenne eteläisiin vai läntisiin satamiin.

– On kuitenkin selvästi nähtävissä, että kuljetusvirrat länsirannikon kautta tulevat lisääntymään, Huhta sanoo.

Lisäksi vihreän siirtymän investoinnit, joista kaksi kolmasosaa ovat maa- tai merituulivoimaa lisäävät liikennettä rakennusvaiheessa.

Huoltovarmuuden näkökulmasta satamilla sekä tieyhteydellä Ruotsiin on jatkossa entistä tärkeämpi merkitys.

Aiheesta voi keskustella tiistaihin 10. lokakuuta kello 23 asti.

Raportin on laatinut Destian Strategiset liikennejärjestelmät -yksikkö sekä Correct Consulting. Destialta työryhmän muodostivat johtaja, professori Jorma Mäntynen sekä diplomi-insinöörit Riku Huhta, Markus Pajarre ja Pertti Virtala. Correct Consultingilta työryhmässä oli diplomi-insinööri Kyösti Orre.