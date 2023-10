Suuri suomalainen musiikkipalkinto ranskalaiselle säveltäjälle – Tristan Murail tekee poikkeuksellista musiikkia, tältä se kuulostaa

Kuuntele videolta otteita Murail'n teoksesta La Chambre des cartes. Se kuullaan palkintogaalassa Avantin esittämänä. Kapellimestarina on Emilia Hoving.

Wihurin Sibelius-palkinnon saavan Murail’n kädenjälkeä on spektrimusiikki, jossa sävellys luodaan analysoimalla äänen spektrejä. Tekniikan tarkoituksena on palata musiikin juurille.

Ranskalainen säveltäjä Tristan Murail, 76, saa Wihurin Sibelius-palkinnon, joka on arvoltaan 150 000 euroa.

– Yllätyin suuresti, kun he ottivat yhteyttä. Vaikutuin, kun näin listan aiemmista voittajista. Siellä ovat Stravinsky, Ligeti ja aikoinaan minua opettanut Messiaen, mikä oli liikuttavaa, säveltäjä sanoo Ylen haastattelussa.

Murail on maansa tunnetuimpia ja menestyneimpiä säveltäjiä. Hän on ollut tärkeä osa uutta säveltäjäpolvea, joka loi 1970-luvulla kokonaan uudenlaisen sävellystekniikan, musiikkikäsityksen ja -estetiikan: spektrimusiikin. Muuttuva ja häilyvä äänivirta on eräänlainen vastine sarjallisuudelle eli esimerkiksi 12-säveljärjestelmälle.

Spektrimusiikkia sävelletään analysoimalla äänen ja soinnin spektrejä. Lähtökohdaksi nousevat äänen akustiset ominaisuudet.

– Tarkoitus on yrittää ymmärtää, mitä ääni on, millä tavoin se käyttäytyy ja millä tavoin ihmiset kuulevat ääntä. Ideana on palata musiikin juurille, Murail sanoo.

”Uutta luodessa tekoälystä ei ole apua”

Murail oli mukana kehittämässä tietokoneavusteisen säveltämisen työkaluja Pariisin IRCAM-instituutissa 1980-luvulla. Tuolloin instituutissa opiskeli myös Kaija Saariaho (1952–2023), joka sittemmin nousi Suomen menestyneimmäksi nykysäveltäjäksi. Saariahokin sukelsi uransa aikana spektrien saloihin.

– Ajattelimme musiikista hyvin samankaltaisesti. Hän tosin puhui musiikin väreistä. Se on ymmärrettävämpi tapa kuvailla sitä, mihin pyrimme.

Säveltäjiä yhdistää uran läpi jatkunut kiinnostus teknologian hyödyntämiseen sävellystyössä. Murail on tutustunut myös tekoälyn tarjoamiin mahdollisuuksiin.

– Tekoälyn voi valjastaa tuottamaan asioita, jotka jo tunnemme. Sen sijaan kun tarkoitus on luoda jotain uutta, siitä ei ole apua.

Avaa kuvien katselu Wihurin palkintogaalassa Murail'n teoksen esittää Avanti!-orkesteri, jota johtaa kapellimestari Emilia Hoving. Säveltäjä oli sunnuntaina seuraamassa teoksensa harjoituksia. Kuva: Tanja Heino / Yle

Murail on laajentanut taidemusiikin ilmaisua

Moninkertaisesti aiemminkin palkittu Murail on säveltänyt merkkiteoksia läpi uransa. Esimerkiksi vuonna 1980 kirjoitettu Gondwana on spektrimusiikin kulmakiviä ja sitä seuranneessa Désintégrationsissa säveltäjä yhdistää ensimmäistä kertaa synteettisiä ääniä perinteisten soittimien sointiin.

Myöhempiä teoksia ovat muun muassa palkintogaalassa Helsingin Musiikkitalossa kuultava La Chambre des cartes (2011), orkesteriteos Reflections / Reflets III (2017) sekä pianokonsertto (2021).

– Tristan Murail’n musiikillinen kekseliäisyys on ollut laajentamassa taidemusiikin sävellyksellistä ilmaisua. Hänen sävelteostensa hienovireiset harmonia- ja sointivärimaailmat liittävät hänet pitkään jatkumoon ranskalaisia säveltäjiä Boulezin ja Messiaenin kautta Raveliin ja Debussyyn, todetaan palkintoperusteissa.

Wihurin Sibelius-palkinto on yksi maailman suurimmista ja arvostetuimmista klassisen musiikin palkinnoista. Ensimmäinen Wihurin Sibelius-palkinto annettiin vuonna 1953 Jean Sibeliukselle. Edellisen palkinnon sai säveltäjä Jukka Tiensuu vuonna 2020.

