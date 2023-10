Valion ja St1:n yhteisyritys suunnittelee uusia biokaasulaitoksia Sonkajärvelle, Lapinlahdelle ja Nurmekseen

Biokaasua tuotetaan muun muassa nautatilojen lannasta. Samalla syntyy lannoitetta, joka on käsittelemätöntä lantaa tehokkaampaa. Kuvituskuva.

Valion ja St1:n yhteisyritys Suomen Lantakaasu suunnittelee uusia biokaasulaitoksia Sonkajärvelle, Lapinlahdelle ja Nurmekseen. Yhtiön tavoitteena on luoda Suomen suurin biokaasulaitoskokonaisuus, jonka keskiössä on Kiuruvedellä toimiva teollisen kokoluokan nesteytetyn biokaasun tuotantolaitos.

Pisimmällä suunnittelussa on Kiuruveden laitos, jonka tonttivalinta on vahvistettu elokuussa. Suomen Lantakaasu on tekemässä parhaillaan kolmen uuden laitoksen tonttivalintaa ja jättämässä laitoksista ympäristölupahakemukset.

Sonkajärven, Lapinlahden ja Nurmeksen laitoksista suunnitellaan Kiuruveden laitosta pienempiä, niin sanottuja satelliittilaitoksia. Niissä tuotetaan alueen nautatilojen lannasta ja maatalouden sivuvirroista biokaasua, joka kuljetetaan Kiuruveden laitokseen nesteytettäväksi.

Satelliittilaitosten ajatuksena on pitää biokaasun tuotantoon käytettävien raaka-aineiden kuljetusmatkat mahdollisimman lyhyinä.

Biokaasun lisäksi syntyy myös lannoitetta

Biokaasun tuotannossa syntyy myös biolannoitetta, joka on käsittelemätöntä lantaa tehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää. Biolannoitteessa on 20–30 prosenttia enemmän typpeä kuin lannassa, mikä pienentää maatilan typpilannoitelaskua.

Lantakaasun mukaan biokaasun tuotanto parantaa tilan kannattavuutta muun muassa ravinnekierron paranemisen myötä ja vähentää maidontuotannon hiilijalanjälkeä parhaimmillaan neljänneksellä, kun huomioon otetaan sekä maatalouden että liikenteen päästövähennykset.

St1 ja Valio aikovat tehdä laitoksista lopullisen investointipäätöksen vuoden 2024 aikana. Kaikkien neljän laitoksen on tarkoitus valmistua vuoteen 2026 mennessä. Suomen Lantakaasu sai Kiuruveden laitosinvestointiin 19 miljoonan euron investointituen Työ- ja elinkeinoministeriöltä joulukuussa 2022.

St1 rakentaa parhaillaan raskaalle liikenteelle biokaasun tankkausasemia. Yhtiön ensimmäiset nesteytetyn biokaasun tankkausasemat avautuvat vuodenvaihteessa Mäntsälään ja Hämeenlinnaan.