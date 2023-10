Lihava pentu vantaalaisesta rivitalosta kasvoi Euroopan toiseksi parhaaksi paimenkoiraksi: ”Ihan uskomatonta!”

Nautojen paimennuksen EM-finaalista muodostui Suomi-Ruotsi -maaottelu, sillä mukana oli neljä suomalaista ja neljä ruotsalaista.

Ranskan joukkue sekä Sveitsin edustaja jäivät finaalin ulkopuolelle.

Lopputuloksissa suomalaiset olivat sijoilla 2, 4, 7 ja 8.

Parhaiten suomalaisista sijoittui Johanna Paasila Sumo-koiransa kanssa.

Paasila oli Sumon kanssa palkintopallille noustessaan aivan pöllämystynyt toisesta sijastaan.

– Meillä on ollut aika paljon kaikenlaisia haasteita tässä matkan varrella. Ja jo se, millä taustalla me tullaan kisoihin, me asutaan Vantaalla rivitalossa. Eli Sumo on rivitaloasuja, joka nukkuu meidän kanssa samassa sängyssä ja sitten se paukahtaa yhtäkkiä palkintopallille tämmöisten oikeiden ihmisten joukossa. Se on ihan uskomatonta!

Avaa kuvien katselu Palkintokorokkeella toiselle sijalle yltänyt Jonna Paasila, tuomari Peter Morgan sekä voittaja Viktoria Fornande ja kolmanneksi sijoittunut Carin T. Möller Ruotsista. Kuva: Sari Ursin / Yle

Paasila on käynyt kesällä Sumo-koiransa kanssa treeneissä Juvalla Muumaassa paimentamassa eli tekemässä töitä nautojen kanssa.

– Sumo on rodultaan bordercollie ja oma kasvattini. Nimen takana ei ole mitään hienoa, vaan se oli tosi iso ja lihava pentu. Sumo on nyt kuusi ja puolivuotias ja ensimmäisen paimenkoirani jälkeläinen.

Sumon parhaat suoritukset vielä edessä

Jonna Paasila kilpaili paimennuksessa ensimmäistä kertaa Sumon emällä vuonna 2011 Juvalla Inkilänhovissa ykkösluokan mestaruuskisoissa eli alimassa luokassa ja lampailla.

– Ihan pelkästään se alimman luokan kisaaminen oli ihan mieletöntä, enkä olisi koskaan edes osannut kuvitella, että jonakin päivänä saisin seisoa jossain tolpalla ja puhaltaa pilliin. Mutta tänne on nyt tie tuonut, kertoo Paasila.

Paasilan mukaan Sumo alkaa olla nyt reilun kuuden vuoden ikäisenä tosi hyvä.

– Meillä on yksi vuosi jäänyt kokonaan välistä, eli odottaisin, että paras vuosi on ensi vuonna. Koira parantaa koko ajan.

Nautapaimennus on parikilpailu Koira ja ohjaaja muodostavat paimennuskilpailussa työparin. Kilpailussa mitataan koiran ja ohjaajan kykyä käsitellä eläimiä. Radan tehtävät vastaavat normaalin työkoiran tehtäviä. Kilpailuun kuuluu neljä osiota: haku, ajo, häkitys ja erottelu. Mitä itsenäisemmin koira tehtävästään suoriutuu, sitä paremmat pisteet. Tarkemmat säännöt löytyvät Suomen paimenkoirayhdistyksen sivuilta. Avaa

Suomi näytti kaikki syyssäänsä

Nautapaimennuksen EM-viikonlopun aikana sää vaihteli melkoisesti Etelä-Savossa. Kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Anniina Holopaista sääolosuhteet jo hieman naurattivatkin viimeisenä kisapäivänä.

– Meidän ulkomaan vieraille tarjottiin kyllä kaikki mahdollinen, mitä suomalaisesta syksystä voi löytyä. Oli aurinkoa, vesisadetta ja lumisadetta. Kisasuorituksiin säällä saattoi olla vaikutuksia siinä, että hiehot eivät välttämättä tykänneet liikkua märässä ja rännässä. Ne muuttuivat vähän hitaammiksi ja tahmeammiksi, mikä oli sitten koirille vähän raskaampaa.

Avaa kuvien katselu Perjantain karsinnoissa pelto oli vielä hyvässä kunnossa. Ruotsalainen Jenny Hallström paimentaa koiransa Awayoflife Viden kanssa. Kuva: Sari Ursin / Yle

Kaikki toimi kisapaikalla kuitenkin hyvin säästä riippumatta.

– Täytyy olla tosi tyytyväinen, että varikot ja eläimet jaksoivat tällaista sään vaihtelua. Kilpailijat olivat myös tyytyväisiä eläimiin ja siihen miten ne käyttäytyivät ja muutenkin kisavalmisteluihin. Tuomarikin oli hyvin vakuuttunut, tosin en tiedä millaisia pahimpia skenaarioita oli päässään pyöritellyt, naurahtaa Holopainen.

Tuomari lainavaatteissa koko viikonlopun

Kilpailujen alla päänvaivaa aiheutti tuomarinvaihdos. Tulonsa peruuttaneen tuomarin tilalle saatiin kuitenkin nopeasti kokenut, lajissa kilpaileva irlantilainen Peter Morgan. Miehen matkatavarat tosin jäivät Dubliliin

– Hän oli sitten meidän vaatettamana koko viikonlopun. Mutta hän oli erittäin iloinen kaikesta huonosta säästä ja muusta huolimatta. Morganin mielestä Suomessa ajetaan paimennuskilpailuissa tosi kovatasoisia ratoja, kertoo Holopainen.

Avaa kuvien katselu Nautapaimennuksen EM-kilpailujen tuomari, irlantilainen Peter Morgan. Kuva: Sari Ursin / Yle

Nautapaimennuksen ensi vuoden EM-kilpailut pidetään Ranskassa.

