Antti Kaikkonen toppuutteli puolustusministerinä keskustan lähtöhaluja hallituksesta – syynä hävittäjät ja Ukraina

Edellisen hallituksen taival on oletetussa puolivälissä keväällä 2021, mutta tulevaisuus näyttää huonolta.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen ministerit kiistelevät ennätyspitkäksi venähtäneessä kehysriihessä. Kiistely valtion menoista kestää yhdeksän päivää ja hallitus on hajoamisen partaalla.

Silloinen keskustalainen puolustusministeri Antti Kaikkonen siivoaa varmuudeksi työpöytänsä puolustusministeriössä. Meno hallituksessa näyttää niin riitaiselta.

Kaikkonen lähettää erikseen viestit sekä Sanna Marinille että oman puolueensa puheenjohtajalle, valtiovarainministeri Annika Saarikolle (kesk.).

Hallituksen hajoaminen koronaviruksen jyllätessä – vaikkakin aiempaa lievempänä – ei olisi puolustusministerin mieleen. Antti Kaikkonen on myös huolissaan Suomen hävittäjähankinnasta, jota ei ole vielä päätetty.

Toisen kerran Kaikkonen toppuuttelee puolueensa keskustan lähtöhaluja hallituksesta saman vuoden 2021 lopulla. Kiista hallituksessa koskee taas rahaa, hallituksen menokuria.

Tällä kertaa Kaikkosen perustelu hallituksen kasassa pitämiseksi on jännittynyt tilanne Ukrainassa ja Vladimir Putinin puheet siitä, ettei Nato saa enää laajentua ainakaan itään. Venäjä ei ollut vielä hyökännyt Ukrainaan. Kaikkonen kertoo huolistaan Saarikolle.

– Annika Saarikon mukaan varoitteluni Ukrainan tilanteen kärjistymisestä toi muutoinkin kinkkisessä tilanteessa pohdintaan uuden ulottuvuuden. Vaikka yhteistä liimaa ei ollut, ja hallituksen tunnelma oli kireä, saivat kertomani huolet Saarikon epäröimään hallituksen jättämistä, Kaikkonen kertoo.

Toppuuttelu keskustan hallituksesta lähtöä kohtaan käy ilmi Otavan keskiviikkona julkaisemassa Jari Korkin kirjassa Kohti liittokuntaa, Antti Kaikkonen ja Suomen puolustuksen uusi asento. Kirjasta on myös edeltävä Antti Kaikkosen siteeraus.

Hävittäjähankinnan, koronaviruksen ja Ukrainan jännittyneen tilanteen vuoksi Antti Kaikkonen ei pitänyt Suomen edun mukaisena tilannetta, jossa ei ole toimintakykyistä hallitusta. Tällaiseen johtopäätökseen Kaikkonen päätyi kirjan mukaan ainakin kahteen eri otteeseen kevään 2021 ja sodan alkamisen, helmikuun 2022, välillä.

Avaa kuvien katselu Presidentti ja pääministeri ilmoittivat kannattavansa Nato-jäsenyyden hakemista 15. toukokuuta 2022. Myös puolustusministeri Antti Kaikkonen (vas.) ja ulkoministeri Pekka Haavisto pitivät asiasta oman tiedotustilaisuutensa Presidentinlinnassa. Kuva: Silja Viitala / Yle

Suomen vaihtoehdoista jäljelle jäi Nato

Jari Korkin kirja ja Antti Kaikkosen pohdinnat vahvistavat saman käsityksen, joka on näkynyt myös Yle Uutisten jutuissa. Presidentti Sauli Niinistö ja ministerit eivät tehneet keskenään ääneen lausuttua pikapäätöstä sotilasliitto Natoon liittymisestä.

– Mielestäni ulko- ja turvallisuuspoliittisessa johdossa oli pian aika selvää, että Nato-jäsenyyden suuntaan ollaan menossa ilman, että joku siitä päätti. Sinänsä ei yllätä, että ihmiset, joilla on kyky ja tarvittavat tiedot arviointiin, tekevät saman arvion. Kaikki alkoivat tehdä töitä sen eteen ilman mitään erillistä päätöstä, Antti Kaikkonen kertoo kirjassa.

Kun Ukrainan sotaa oli kestänyt viikko, presidentti Sauli Niinistö tapasi Yhdysvaltain presidentin Washingtonissa.

Kaikkosen vaikutelma on, että sodan alkupäivinä Yhdysvallat ei halunnut pahentaa Ukrainan kriisiä ja tuoda keskusteluun Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä Natossa.

Antti Kaikkonen on Tapio Pajusen haastateltavana Yle Radio 1:n suorassa lähetyksessä Politiikkaradiossa keskiviikkona 11.10. kello 13.00. Voit kuunnella lähetyksen jälkikäteen Yle Areenasta.

Suomen Nato-jäsenyydessä yksi ensimmäisistä pohdinnoista oli, mihin sotilaalliseen komentorakenteeseen Suomi kuuluu. Siis Hollannin Brunssum vai Yhdysvaltojen Norfolk.

Naton Euroopan-joukkojen komentaja esitti toukokuussa Brunssumia. Se oli ilmeisesti Suomen johdolle pettymys. Norja ja Islanti kuuluvat Norfolkin alaisuuteen.

Antti Kaikkonen arvelee päiväkirjamerkinnässään samalta ajalta, ettei ratkaisu ole vielä lopullinen.

– Mutta Norfolk on vaihtoehtona kiinnostava, ja lopullisten ratkaisujen aika Natossa on myöhemmin. Pidän myös Pohjoismaista yhteisyyttä järkevänä. Katsotaan, mihin tämä vielä tulee päätymään.

Naton jäsenenä Kaikkonen ei halua ydinaseita Suomeen. Hänen mukaansa siihen ei ole tarvetta eikä paljon sotilaallista järkeäkään.

Sotilaat suhtautuivat aluksi nihkeästi aseapuun

Ennen Nato-jäsenyyttä valtiojohto oli jo joutunut tekemään muitakin vaikeita ratkaisuja. Muutamia päiviä sen jälkeen kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan, presidentti sekä hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan ministerit sopivat sotilastarvikeavusta Ukrainaan: luotisuojaliivejä, kypäriä ja tarvikkeita ensiapuun.

Kovemman työn takana oli aseavun aloitus, josta presidentti päätti seuraavana päivänä: rynnäkkökiväärejä, patruunoita ja kertasinkoja. Kirjan mukaan ylin sotilasjohto ei ollut aluksi innoissaan aseavusta, koska Puolustusvoimat halusi pitää aseet omassa käytössä, jos tiukka paikka tulee.

– Varsinkin kertasingoista oli vääntöä, mutta näin nyt päätettiin. Sain tiedon varastotilanteestamme, ja kyllä niitä vielä pitkä rivi jäi omiinkin varastoihin, Antti Kaikkonen kirjoittaa kirjan siteeraamassa päiväkirjamerkinnässään.

Kaikkonen: Marinin Hornet-puheet olivat merkittävä virhe

Ennen eduskuntavaaleja pääministeri Sanna Marin väläytti Ukrainan-vierailullaan, että Suomen vanhoista Hornet-hävittäjistä voitaisiin keskustella: olisiko niitä mahdollista luovuttaa sotaa käyvään Ukrainaan ja mitä se vaatisi.

Antti Kaikkosen mukaan Marin ei keskustellut etukäteen avauksesta muun ulko- ja turvallisuuspolitiikan johdon kanssa.

– Mielestäni Marin teki virheen, aika merkittävänkin, Kaikkonen muistuttaa päiväkirjassaan.

Marinin hallituksen puolustusministeri kuvaa tapahtunutta särönä muuten hyvin yhteen pelanneen ulkopoliittisen joukkueen pelissä. Kaikkosen mielestä Marin sooloili, mutta ei halua arvailla, miksi.

Avaa kuvien katselu Antti Kaikkonen pelaa jalkapalloa eduskunnan joukkueessa. Kaikkonen eduskunnan urheilupäivässä 14. syyskuuta Töölön pallokentällä Helsingissä. Kuva: Silja Viitala / Yle

Rommia, rumbaa ja presidentinvaaleja

Jari Korkin kirjassa kerrataan lyhyesti myös Antti Kaikkosen uraa ennen puolustusministerikautta, Nuorisosäätiön vaalituesta seuranneesta tuomiosta suosioon tanssikilpailussa.

Lempinimi Kanki-Kaikkonen on peräisin MTV3:n Tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta vuodelta 2008. Kaikkonen paljastaa kirjassa, että rumba kisassa sujui rommin avustamana.

– Jotenkin siinä pienissä rommeissa löytyi tiettyä letkeyttä, ja tuomaritkin ymmärsivät suoritusta aiempaa paremmin.

Antti Kaikkonen kertoo myös, miten hän päätyi tukemaan Suomen Pankin pääjohtajaa Olli Rehniä keskustan ehdokkaaksi presidentinvaaleihin. Mutta: toukokuun päiväkirjamerkinnän perusteella päätös koskee vain ensi vuoden vaaleja. Kaikkonen ei sulje pois ehdokkuuden tavoittelua joskus myöhemmin.

– Päätös presidentinvaaleja 2024 koskien on nyt tämä. Mutta never say never, Kaikkonen avautuu päiväkirjalleen.

