Näitä nuoria Israel etsii – uutissivusto julkaisi kuvat kymmenistä nuorista, joiden kohtalosta raa’an festivaali-iskun jälkeen ei ole tietoa

Neljä festivaaleilla kadonnutta nuorta kombokuvassa. Kuvakaappaus on otettu Ynet-uutissivuston listasta 9.10. Ynet kokoaa viikonloppuna kadonneiden ihmisten tietoja.

Äärijärjestö Hamas teki Gazan rajan tuntumassa poikkeuksellisen raa’an terrori-iskun Tribe of Nova -festivaaleille lauantaina.

Yli 1 500 nuorta oli kokoontunut juhlimaan autiomaahan lähellä Ofakimin kaupunkia järjestetyille elektronisen musiikin festivaaleille, kun kymmenet paikalle ilmestyneet terroristit avasivat tulen heitä kohti.

Arvioilta 260 nuorta juhlijaa kuoli yrittäessään paeta.

Yllä olevalta videolta näet tapahtumapaikan ja tapahtumien kulun.

Israelilaisen Ynet-median mukaan terroristit ottivat festivaaleilta myös panttivankeja.

Sosiaaliseen mediaan ladatuilla videolla näkyy, kuinka ihmiset pakenivat aavikon halki henkensä edessä.

Israelilainen Ynet-uutismedia alkoi kerätä viikonloppuna listaa kadonneista henkilöistä. Ynetin mukaan se on saanut yhteenottoja, joiden lähettäjät kertovat festareilla kadonneista omaisistaan.

Täältä pääset Ynetin juttuun, jossa on kuvia kymmenistä henkensä menettäneistä tai kadonneista festivaalivieraista.

Silminnäkijät kertovat painajaismaisista tapahtumista

Silminnäkijät kuvailivat Hamasin hyökkäystä painajaismaiseksi.

Kymmenet aseistautuneet Hamasin taistelijat saapuivat festarialueelle pakettiautojen ja kuorma-autojen kyydissä.

Moni kertoi kuulleensa laukauksia ja todistaneensa Hamasin tulitusta. Silminnäkijöiden mukaan Hamasin taistelijat ampuivat siviilejä päin ja etsivät aavikolle piiloutuneita tapettavaksi.

Eräs festareiden silminnäkijöistä kertoi taivaan yli lentäneistä raketeista juuri ennen hyökkäystä. Silminnäkijän mukaan festarvieraat luulivat Hamasin tulitusta ensin musiikkiesitykseksi.

Videolla festareilla ollut nainen kertoo, kuinka hän pakeni Hamasin taistelijoita aavikolla.

Hamas on kidnapannut ihmisiä muuallakin Israelissa viime päivien aikana. Israelin hallituksen mukaan Hamas on ottanut yli sata israelilaista siviiliä ja sotilasta panttivangikseen uusimman hyökkäyksen aikana. Ynet-uutismedian mukaan ainakin 300 ihmistä on ilmoitettu kadonneiksi.

Terroristijärjestö on julkaissut Telegramissa videoita panttivangeistaan. Videot ovat levinneet myös muualle sosiaaliseen mediaan.

Videoilla näkyy, kuinka Hamas kuljettaa kauhistuneen näköisiä vankejaan muiden muassa moottoripyörän selässä. Osa huutaa paniikissa.

Mistä on kyse? Palestiinalainen äärijärjestö Hamas hyökkäsi Israeliin lauantaina aamulla 7. lokakuuta. Hamasin taistelijat ampuivat noin 3 000 rakettia Gazan kaistalta ja murtautuivat raja-alueille. Iskut johtivat yhteenottoon Israelin armeijan kanssa. Israelin armeija vastasi iskuun pommittamalla Gazan kaistaa. Israelin viranomaiset ilmoittivat 8. lokakuuta, että maa on sotatilassa. Yhteenoton seurauksena oli maanantaihin mennessä kuollut yli jo 1 000 ihmistä. Avaa

Mitä panttivangeista tiedetään?

Helsingin yliopiston Lähi-idän professori Hannu Juusolan mukaan Hamasin ottamien panttivankien kohtaloista tiedetään toistaiseksi vähän.

Se tiedetään, että Hamas on ottanut panttivangeikseen siviilejä.

Sosiaalisessa mediassa leviävistä videoista voi päätellä, että panttivangeiksi on otettu myös lapsia. Videoiden aitoutta ei ole voitu vahvistaa.

Avaa kuvien katselu Hamasin taistelija käveli festivaalialueella konekivääri kädessään 7. lokakuuta. Kuva: Anonymous / AFP

– Tiedämme, että kidnapattuja henkilöitä on kuljetettu näyttävästi, mutta suuressa mittakaavassa emme tiedä kidnappauksista lähes mitään. Emme esimerkiksi tiedä, millaisissa oloissa panttivankeja pidetään, Juusola sanoo.

Israel on pyrkinyt saamaan Egyptiä toimimaan panttivankien vapauttamisen puolesta.

Juusolan mukaan terroristien julkaisemat videot ovat poikkeuksellisia, sillä järjestö pyrkii yleensä pitämään kidnapattujen oloja salassa.

Hän kuvailee Hamasin viikonlopun iskua muutenkin erityiseksi.

– Kyseessä oli mittakaavaltaan aivan uudenlainen operaatio.

Juusola vertaa Hamasin iskua terroristijärjestö Isisin iskuihin.

Äärijärjestö Isis tunnetaan erityisesti sen siviileihin kohdistamista iskuista. Hamas sen sijaan ei ole tavallisesti kohdistanut iskujaan siviileihin itsemurhapommituksia lukuun ottamatta, asiantuntija toteaa.

Juusolan mukaan on todennäköistä, että somessa levitettyjen videoiden tarkoitus on esitellä operaation menestystä omalle ryhmälle.

– Ne ovat ikään kuin voiton merkkejä. Israelille näillä videoilla näytetään, että panttivangit ovat kauppatavaraa, Juusola pohtii.

Juusolan mukaan on todennäköistä, että Hamas pyrkii käyttämään panttivankeja myöhemmin neuvottelutilanteessa Israelin kanssa.

Panttivangeikseen Hamas on aiemmin ottanut lähinnä israelilaissotilaita.