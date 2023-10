Yksi maailman katsotuimmista tv-sarjoista taipuu suomalaiseksi musikaaliksi: Friends! käy vauhdilla läpi sarjan 10 tuotantokautta

Musikaaliparodia on Yhdysvalloissa suosittu teatterimuoto. Tänä syksynä se tekee maihinnousun myös Helsinkiin ja Riihimäelle.

Riihimäen teatteri valmistautuu Friends!-musikaaliparodion ensi-iltaan. Se on tänään keskviikkona.

– Puolisoni laittoi minulle tekstarin, että olisin täydellinen Phoebe. Minä olin, että mitä? Mähän olisin Rachel. Vielä koe-esiintymisvideoitakin lähettäessä ajattelin, että minusta tulee Rachel, nauraa omalaatuista Phoebeta Friends!-parodiamusikaalissa näyttelevä Maija Lang.

Puoliso Antti Lang pääsi samaan musikaaliin esittämään useaan kertaan avioliitossa ollutta Rossia.

Yhdysvalloissa musikaaliparodiat ovat oma, suosittu näytelmämuoto, joita tehdään vuosittain useita. Aiheet ovat monesti poimittu populaarikulttuurin maailmasta.

Avaa kuvien katselu Maija Lang esittää Phoebea. Kuva: Nils Krogell / Riihimäen teatteri

Suomessa Frendit-sarjalla arvellaan olevan paljon faneja, jotka voisivat hyvinkin tulla hersyttelemään tv-muistojaan teatteriin. Tänä syksynä Friends! -parodiamusikaali nähdään yhteistuotantona Helsingissä Aleksanterin teatterissa ja Riihimäen teatterissa.

Friends! sai ensi-iltansa Yhdysvalloissa 2018. Siinä käydään läpi kaikki 90-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa nähdyn tv-sarjan kymmenen tuotantokauden tärkeimmät ja katsojille rakkaimmat kohtaukset.

Esitys parodioi tv-sarjaa oman aikansa ilmiönä

Helsingin Bulevardilla ensi-ilta oli jo syyskuun puolessa välissä, mutta Riihimäellä komedia nähdään ensi kerran näyttämöllä 11. lokakuuta.

– Esitys parodioi musikaaleja ilmiönä ja kommentoi erilaisia musikaalin muotoja. Se parodioi Frendejä ilmiönä ja kaikkea sen ympärille rakennettua, selittää Riihimäen teatterin taiteellinen johtaja ja esityksen ohjaaja Olka Horila.

Alkuperäistä Friends-sarjaa esitettiin Yhdysvalloissa vuosina 1994–2004 ensiesityksenä NBC-kanavalla. Jaksoja kertyi peräti 236 kappaletta.

TV-sarja kertoi yli parikymppisten ystävysten Rossin, Rachelin, Chandlerin, Monican, Joeyn ja Phoeben yhteiselosta New Yorkin Manhattanilla.

Sarja oli suosittu myös Suomessa, ja siitä tuli sukupolvikokemus. Hahmojen edesottamuksia seurattiin tarkkaan. Moni muistaa yhä repliikkejä ulkoa.

Avaa kuvien katselu Monica (Elina Aalto) avioituu lopulta Chandlerin (Antti LJ Pääkkönen) kanssa. Kuva: Nils Krogell / Riihimäen teatteri

Frendit pyörii edelleen uusintana MTV Sub -kanavalla.

– Teemme rakkaudella kunnianosoitusta näille hahmoille. Kasvatamme heidän maneerejaan, ja nauramme ja muistelemme yhdessä katsojan kanssa, että tuollaisiahan he olivat, Maija ”Phoebe” Lang kertoo.

Antti ja Maija Langin lisäksi lavalla nähdään Chanderina Antti LJ Pääkkönen, Joeyna Sami Paasila, Rachelina Meeri Toivonen ja Monicana Elina Aalto.

Frendit-sarjaa tunteva saa turboahdetusta esityksestä enemmän irti

Ohjaaja Olka Horila poimi parodiaesityksen Riihimäen teatterin ohjelmistoon samalta islantilaiselta agentuurilta, joka on tuottanut Riihimäelle musikaalihitin Menopaussi ja komedian Likapyykkiä.

Fanikunta kasvoi sarjan kanssa 1990-luvulla, ja Horila uskoo heidän haluavan viettää vielä hetken tuttujen hahmojen seurassa. Tuttuus on avain, jotta parodia aukeaa.

– Parodia ei oikein toimi, jos ei tiedä mitä parodioidaan. Tässä on toki paljon taitoa ja komediaa sellaisellekin katsojalle, joka ei ole Frendit-sarjan fani. Esitys on täyteen pakattua sketsiä ja komediaa sarjan ympäriltä. Tässä on paljon musiikkia ja taidokkaita numeroita, kuvailee Olka Horila.

Nopeatempoisessa musikaalissa ovat mukana sarjan suosikkihetket kymmenen vuoden ajalta. Ensimmäiset kolme tuotantokautta käydään läpi ennen puoliaikaa ja loput sen jälkeen. Vauhtia ja nopeita käänteitä riittää ironialla ja huumorilla kuorrutettuna.

Tärkeää on myös hahmojen puvustaminen ja meikkaaminen esikuviensa mukaisiksi, jotta katsoja voisi uskotella itselleen Phoeben, Rachelin, Joeyn tai Rossin olevan oikeasti lavalla.

Näköisyydestä tai sen puutteesta eri maiden esitystiimit saavatkin eniten palautetta.

Esiintyjät laulavat alkuperäisen musiikkitaustan päälle

Komedian tekstiä ei ollut aivan helppoa kääntää suomeksi.

– Se jännitti minua paljon enemmän kuin minkään muun teoksen kääntäminen. TV-sarjaan kuuluvien kuuluisien lainausten, kuten ”how you doin'” tai ”we were on a break”, kanssa kamppailin tosi paljon. Ne piti saada näyteltyä ulos kuin henkilö puhuisi englantia, vaikka hän puhuu suomea.

Näytelmän käsikirjoittivat parodiatuotantojen konkarit Toby ja Bobby McSmith, jotka eivät ole sukua keskenään.

Avaa kuvien katselu Ohjaaja Olkka Horila tuo Suomeen parodiamusikaalin, jonka hän uskoo kiinnostavan katsojia tv-sarjan suuren suosion takia. Kuva: Miki Wallenius

Esityksessä kuullaan kahdeksan juuri tätä musikaalia varten sävellettyä laulua. Riihimäellä käytetään yhdysvaltalaistuotantoon tehtyä taustanauhaa, jonka päälle kapellimestari Antti Paavilaisen treenaamat esiintyjät laulavat.

– Hanna Kailan kääntämät laulut sisältävät paljon viittauksia itse sarjaan. Voimme nähdä jonkin kohtauksen, ja sitten laulun lyriikassa kommentoidaan juuri nähtyä tilannetta, Maija Lang selittää.

Ennakkoon parodiamusikaalia ei ole ollut helppoa myydä. Vasta suusta suuhun -metodi ratkaisee syksyn mittaan, syttyykö suuri yleisö esitykselle.

Haluaisitko nähä Frendit teatterin lavalla? Voit keskustella aiheesta torstaihin 12. lokakuuta 2023 klo 23:een asti.