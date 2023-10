Kittilä-käräjien sivuhaarassa tuomio – oikeus tuomitsi sakot nykyiselle hallintojohtajalle

Lapin käräjäoikeus on tuominnut Kittilän nykyisen hallintojohtajan, kunnan entisen vs. kunnanjohtajan Sanna Ylinamman sakkoihin tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Jutun keskiössä ovat viiden vuoden takaiset tapahtumat, jolloin Ylinampa toimi Kittilän kunnanjohtajan sijaisena. Oikeuden mukaan Ylinampa oli kieltänyt alaistaan tekninen johtaja Lauri Kurulaa viemästä yhdyskuntainsinöörin valintaa koskevaa oikaisuvaatimusta teknisen lautakunnan kokoukseen. Ylinampa epäili Kurulan olevan esteellinen ja ilmoitti Kurulalle antavansa erillisen määräyksen siitä, kuka asian voi esitellä.

Ylinampa ei kuitenkaan oikeudelle antamansa selvityksen mukaan muistanut antaa määräystä, vaan oikaisuvaatimus käsiteltiin vasta kuukausien kuluttua, kun yhdyskuntainsinöörin virkaan valitun Esa Pöyliön koeaika päättyi ja valitsematta jääneen Pentti Kankaan oikaisuvaatimus menetti merkityksensä.

Oikeuden mukaan Ylinamman menettely esti Kurulaa tekemästä virkatehtäviään ja aiheutti Kankaan oikaisuvaatimuksen viivästymisen usealla kuukaudella. Teko ei ole oikeuden mukaan kokonaisuutena arvostellen vähäinen.

Käräjäöoikeuden mukaan on riidatonta, että Ylinamman työtilanne tekoaikaan oli erittäin hankala ja unohtaminen on ollut mahdollista. Toisaalta tahallisuuden puolesta puhuu oikeuden mukaan se, että Ylinampa on tiennyt, minkä pituinen koeaika Pöyliöllä on ollut. Kunnan velvollisuus oikaisuvaatimusten käsittelemiseen kiireellisenä on kuitenkin ollut niin selvä, että Ylinamman menettelyä on perusteltua pitää huolimattomana.

Liittyy toiseen oikeusjupakkaan

Oikeusjuttu liittyy syyskuussa alkaneeseen toiseen oikeudenkäyntiin, jossa asianomistaja on juurikin yhdyskuntainsinöörin paikkaa hakenut Pentti Kangas. Kangas haki virkaa useita kertoja, muttei tullut valituksi, vaikka häntä esitettiin virkaan useita kertoja.

Molemmat oikeudenkäynnit liittyvät Kittilän entisen kunnanjohtajan Anna Mäkelän erottamisprosessiin ja Kittilän isoon hallintojupakkaan, josta korkein oikeus on jo antanut tuomionsa.

Kankaan mukaan häntä ei valittu, koska hän oli yksi Mäkelän tukijoista. Myös tekninen johtaja Lauri Kurula kuului Mäkelän tukijoihin.

Tuomiona 20 päiväsakkoa

Syyttäjän ensisijainen rangaistusvaatimus oli virka-aseman väärinkäyttäminen. Tuomio käräjäoikeudessa tuli kuitenkin syyttäjän lievimmän rangaistusvaatimuksen eli tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen mukaan.

Oikeus tuomitsi Ylinammalle 20 päiväsakkoa, eli 920 euroa. Lisäksi Ylinampa velvoitettiin korvaamaan oikeudenkäynnistä aiheutuneet todistelukustannukset. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.