Israelissa asuva Eve Grönlund, 35, seuraa järkyttyneenä maan tapahtumia sosiaalisesta mediasta: ”Lapsia on laitettu eläinhäkkeihin”

Eve Grönlund, 35, on asunut Israelissa 13 vuotta. Hän on kokenut vuosien varrella monia ilmahälytyksiä ja varoituksia terroriteoista, mutta viime päivät ovat olleet erilaisia edellisiin verrattuna.

– Asumme noin 20 kilometrin päässä Tel Avivin lentokentästä. Kun raketteja alkoi tulla, lähin osui 900 metrin päähän. Jos käyn pikaisesti ulkoiluttamassa koiraa, en laita sandaaleita vaan lenkkarit, jos täytyy yhtäkkiä juosta lujaa. Hamasin terroristit ovat soluttautuneet Israeliin, ja ihmiset pelkäävät liikkua ulkona ja käyttää julkisia.

Avaa kuvien katselu Eve Grönlund on lähtöisin Hämeenlinnasta, mutta asunut Israelissa 13 vuotta. Hän työskentelee isossa yrityksessä ja on myös valokuvaaja. Kuva: Eve Grönlund

Eve asuu miehensä Vitalin kanssa Rishon LeZionissa kerrostalossa, jonka makuuhuone on samalla pommisuoja. Kun ensimmäinen ilmahälytys tuli, he vetivät metallisuojat ikkunoiden eteen.

– Ystävälläni on kahden viikon ikäinen lapsi, ja hän joutuu juoksemaan lapsi kainalossa koko ajan suojaan portaikkoon.

”Vaikka tieto lisää tuskaa, haluan tietää”

Eve Grönlund on myös Israelissa asuvien suomalaisten Facebook-ryhmän ylläpitäjä. Hän seuraa kaikkia uutis- ja sosiaalisen median kanavia, sillä haluaa pitää itsensä ja ryhmänsä ajan tasalla.

Ryhmässä on kritisoitu muun muassa Finnairin tapaa keskeyttää lennot, vaikka moni suomalainen haluaisi tällä hetkellä maasta pois.

– Telegrammissa on järkyttäviä videoita ja moni sanoo, että älkää katsoko, mutta haluan tietää, mitä tapahtuu. Kidnapatuista puhutaan liian vähän. Sosiaalisessa mediassa olevien videoiden ja kuvien perusteella siepattujen joukossa on kaikenikäisiä: lapsia eläinhäkeissä, vanhuksia ilman lääkkeitä. Niissä näytetään kuinka uhreja pahoinpidellään, tapetaan ja ruumiita häväistään.

Avaa kuvien katselu Grönlund kuvailee, miten Israelin tiedotus toimii: on ilmahälytysten puhelinsovellus ja ohjeita eri kielillä. Kaupungit tiedottavat majoituksesta, verenluovutuspisteistä ja ruokajakelusta. Lisäksi on kriisipalvelusivustoja ja hätäpuhelimia. Kuva: EPA-EFE

Even lanko on kutsuttu reservistä palvelukseen, kuten moni muukin ystävä.

Tuttuja on kadoksissa, ja huoli on kova. Israelista on kidnapattu yli 100 henkilöä ja monen muun olinpaikasta ei ole vielä tietoa.

Ulkoministeriön arvion mukaan Israelissa on arviolta noin tuhat pysyvästi oleskelevaa suomalaista. Virallista tietoa määrästä ei kuitenkaan ole.

Myös Pohjois-Israelissa asuvat pelkäävät

55-vuotias suomalainen Sharon Bos asuu Pohjois-Israelissa Akkon kylässä. Bos on asunut aiemmin Kymenlaaksossa Virolahdella, mutta hän on asunut valtaosan elämästään Israelissa.

Avaa kuvien katselu Bosin mukaan israelilaiset ovat järkyttyneitä hyökkäyksestä, myös hän on shokissa. Siviilit odottavat, mitä seuraavaksi tapahtuu. Samalla pelätään uutta hyökkäystä Pohjois-Israeliin. Kuva: Sharon Bos

– Olin täällä Libanonin sodan aikaan vuonna 2006, mutta silloin sota oli erilaista ja sitä käytiin sotilaiden välillä. Moni israelilainen on kokenut sotaa ennenkin, mutta meneillään olevat tapahtumat ovat aivan jotain muuta, ja väkivalta kohdistuu sivullisiin.

”Tuntuu, että räjähdän”

Bosin naapurissa asuva nuori osallistui viikonloppuna Gazan ja Israelin rajalla järjestettyihin festivaaleihin, joka joutui yllätyshyökkäyksen kohteeksi. Poika ja hänen kaksi ystäväänsä pelastuivat täpärästi kiipeämällä puuhun piiloon Hamasin joukkoja.

– Hamas on myös levittänyt kuvaa festivaaleilla olleesta saksalaistytöstä, jota Hamasin sotilaat raiskaavat. Toisessa näkemässäni videossa Hamas juhlii Gazassa jakamalla karkkeja toisilleen. Tämä on aivan järjetöntä, Sharon Bos kertoo.

Bosin mukaan kukaan ei ollut valmis hyökkäykseen. Viikonloppuna oli juhlapyhä, sapatti, eikä edes armeija ollut valmiudessa.

– Sairaalat ovat aivan täynnä. Ihmiset avaavat kotejaan toisilleen, ja verenluovuttajia on jonoksi asti. Akkossa armeija on valmiustilassa, ja kylän reunuksilla on panssarivaunuja.

Bosin tyttären mies on lähtenyt taistelemaan Israelin joukkoihin, samoin miehen veli. Myös Bosin 70-vuotias mies on ilmoittautunut vapaaehtoiseksi Israelin joukkoihin, mutta ei ole vielä joutunut lähtemään rintamalle. Heillä on kouluikäinen tytär.

– Tuntuu, että räjähdän. Yritän soittaa läheisille ja tarjota apua. Erään ystäväni mies joutui lähtemään Gazaan, heillä on neljä pientä lasta. He eivät voi lähteä mihinkään ja pelkäävät ohjuksia.

Palestiinalaisalueella yleislakko

Suomen Lähi-idän instituutin säätiön tutkija Antti Tarvainen asuu palestiinalaisalueella Ramallahissa kumppaninsa ja pienen lapsensa kanssa.

– Tällä hetkellä väkivaltaisuudet eivät kohdistu tänne. Meihin ulkomaalaisina täällä ei kohdistu minkäänlaista uhkaa. Seuraamme tilannetta tarkasti.

Tarvainen kertoo, että heidän perheensä ei tällä hetkellä suunnittele lähtöä pois Ramallahista. Kaupungissa on toista päivää käynnissä palestiinalaishallinnon julistama yleislakko.

– Kaupunki on hiljainen. Jotkut kauppiaat eivät noudata lakkoa. Saamme ruokatarvikkeita ja vettä hamstrattua.

Tarvainen kuvailee tunnelmaa kaupungissa aluksi yllättyneeksi.

– Kukaan ei osannut tällaista aluksi odottaa. Tilanteeseen liittyi myös innostusta ja toivoa, että palestiinalaiset pystyvät vastarintaan yhtä maailman kehittyneintä tiedustelukoneistoa vastaan.

Tarvaisen mukaan myöhemmin paikallisten tunnelmaan on alkanut sekoittua surua ja pelkoa siviilien puolesta Gazassa.

– Täällä on epäselvyyttä siitä, mihin tämä johtaa. Ihmiset ovat kodeissaan ja seuraavat herkeämättä uutislähteitä.