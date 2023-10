Tampereelta ei meinaa päästä aamuisin Helsinkiin töihin – junassa ei ole tilaa

Istumapaikat on aamuisin viety, kertovat matkustajat Ronja Hellberg, Kimmo Kiiski, Kaija Westermark ja Hannu Moijanen. Video: Marko Melto / Yle

Tampereen ja Helsingin välisten junien aamu- ja iltapäiväruuhkat jatkuvat todennäköisesti vielä vuosia. VR:llä ei ole ongelmaan nopeaa ratkaisua.

Esimerkiksi aamuseitsemältä Tampereelta etelään lähtevät junat ovat nykyään usein loppuunmyytyjä. Myös muut kiireisimmän ajan junat tulevat toistuvasti lähes täyteen.

VR voi lisätä yksittäiseen junaan yksittäisiä vaunuja. Nyt se selvittää, olisiko näin mahdollista tehdä myös Tampereen aamuseitsemän junalle.

– Tällä hetkellä päivästä riippuen junassa on 5–6 vaunua ja pyrimme löytämään ratkaisun, jotta voisimme edelleen kasvattaa kyseisen junan vaunumäärää, sanoo VR:n kaukoliikenteen suunnittelu- ja kalustojohtaja Joonas Roivainen.

Kokonaan uuden junavuoron lisääminen ei onnistu, sillä ruuhkahuippujen aikaan junia on jo käytössä niin paljon kuin nykyään on mahdollista. Enemmän junia ei siis samaan aikaan radalle mahdu.

Pientä helpotusta iltapäiväruuhkaan tuo se, että Helsingistä kello 16:n jälkeen lähteväksi tulee yksi vuoro lisää. Vuoro on ollut noin puoli vuotta poissa kulusta ratatöiden vuoksi.

Ruuhkaongelman ytimessä on ohituspaikkojen puute. Jotta vuoroja voisi lisätä, se vaatisi radan parantamista Tampereen ja Helsingin välillä.

– Jos meillä olisi enemmän ohituspaikkoja pääradalla Helsingin ja Tampereen välillä, se mahdollistaisi laajemman vuorotarjonnan lyhyemmälle aikajänteelle, Roivainen sanoo.

VR muuttaa jatkuvasti junien pituutta siten, että vaunujen määrä joka puolella Suomea vastaisi mahdollisimman hyvin sitä, miten paljon juniin olisi tulossa matkustajia. Arkistokuva.

Ruuhkavuorojen liput voivat olla kalliimpia kuin ennen

VR ratkoo ruuhkaongelmaa kannustamalla matkustamaan muulloin kuin vilkkaimpina aikoina.

Yhtiö tarjoaa ruuhka-aikojen ulkopuolelle mahdollisimman paljon vuoroja. Matkustaminen on silloin myös halvempaa.

VR:n kaukojunissa on käytössä niin kutsuttu dynaaminen hinnoittelu, jonka hintahaitaria yhtiö laajensi viime keväänä. Ruuhka- ja sesonkiaikoina kaukojunan viimeiset paikat voivat olla kalliimpia kuin ennen. Varaamalla lipun hyvissä ajoin tai hiljaiseen vuoroon voi taas matkustaa aiempaa halvemmalla.

Lentorata lisäisi kapasiteettia merkittävästi

Ruuhkien ratkomisessa iso merkitys olisi lentoradalla. Roivaisen mukaan sen ansiosta Tampereen ja Helsingin välille mahtuisi huomattavasti nykyistä enemmän junia yhtä aikaa.

Lentorata erkanee pääradasta Pasilan pohjoispuolella, kulkee Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta ja liittyy päärataan Keravan pohjoispuolella. Kustannusarvio on 2,7 miljardia euroa.

Lentorata on se, mitä on jäljellä Tampereen ja Helsingin välille pitkään kaavaillusta kokonaan uudesta, nopeasta ratayhteydestä. Tämä niin kutsuttu Suomirata on nyt kuitenkin kuopattu.

Katso videolta, miten suuresti Tampereen aseman seutu on tulevaisuudessa muuttumassa. Video: Antti Eintola / Yle.

Tampereen asemalle tulee lisää tilaa junille

Jotta vuorojen määrää voidaan lisätä, myös Tampereen henkilöratapihaa pitää parantaa. Ratapihalle on suunniteltu noin 200 miljoonan euron uudistus.

Uudistuksen jälkeen Tampereen asemalle mahtuu nykyistä enemmän junia yhtä aikaa. Uudelta ratikkapysäkiltä pääsee lähes suoraan junaan. Ratapihalle tulee uusi välilaituri.

– Se tuo lisää tilaa, lisää mahdollisuuksia junien kohdata ja olla samanaikaisesti jopa tasatunnein Tampereella ja syöttää matkustajajunia joka ilmansuuntaan, sanoo Väyläviraston projektipäällikkö Mikko Heiskanen.

Väyläviraston projektipäällikkö Mikko Heiskanen kertoo, että henkilöratapihan uudistus on tärkeä koko Tampereen aseman seudun kannalta.

Väylävirasto arvioi rakentamisen Tampereen henkilöratapihalla kestävän 5–6 vuotta.

– Rakentaminen tehdään junaliikenteen ja matkustajien ehdoilla. Työvaiheet suunnitellaan siten, että matkustajaliikenne pystyy toimimaan koko hankkeen ajan ja mahdollisimman häiriöttömästi, Mikko Heiskanen sanoo.

Ratapihan työmaa näkyy junamatkustajille ainakin väliaikaisina kulkureitteinä.

– Uskon, että hyvällä yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa se saadaan toimimaan, VR:n Joonas Roivainen sanoo.

Tampere aikoo rakentaa lisää kantta rautatien päälle. Nyt kannen päällä on jo uusi areena ja kaksi tornitaloa.

Hallitus esittää talousarviossa Tampereen henkilöratapihan kehittämiseen 163 miljoonaa euroa. Loput rahoista tulevat Tampereen kaupungilta, VR:ltä ja Fintrafficilta.

Lopullista päätöstä rahoituksesta ja toteutuksesta ei vielä ole.

