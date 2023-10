Vanhaa Seurahuonetta huutokaupataan 150 000 eurolla: ”Hiljaista on ollut”

Seurahuone sijaitsee Haminan historiallisessa keskustassa. Tunnistettavan näköinen rakennus on suojeltu.

Haminan Seurahuone saattaa saada uudet omistajat.

Hamina kaupunki myy parhaillaan huutokaupalla vanhaa kaupungintaloa ja Seurahuonetta.

– Pyrimme löytämään näille tyhjille kiinteistöille ostajan, joka on halukas jatkamaan toimintaa tiloissa, kertoo Haminan kaupungin kiinteistöpäällikkö Toni Puustinen.

Seurahuoneen ja vanhan kaupungintalon lisäksi myytävään kokonaisuuteen kuuluu myös muita rakennuksia. Ne ovat samalla kiinteistöllä sijaitseva, vuonna 1889 rakennettu puurakennus sekä punatiilinen piharakennus vuodelta 1939.

Haminan Seurahuone ennen ja nyt. Kuva on otettu Pikkuympyräkadulta. Vaihda kuvaa liu`uttamalla. Kuvat: Museovirasto, Kalle Purhonen / Yle.

Kokonaisuus laitettiin myyntiin viime perjantaina. Kiinteistöpäällikkö Toni Puustisen mukaan toistaiseksi kysyntää ei ole ollut.

– Hiljaista on ollut vielä. Odotamme, että ihmiset löytävät kohteen, Puustinen sanoo.

Avaa kuvien katselu Seurahuoneen ravintola Kompassin ravintolasali. Tarkka kuvausvuosi ei ole tiedossa. Kuva: Museovirasto / H. Töytäri

Ostajan tulee jatkaa tiloissa majoitustoimintaa.

– Vaikka Seurahuoneella ei olekaan kuin yhdeksän hotellihuonetta, niin sekin puute jo tuntuu. Haminassa ei ole riittävästi majoituskapasiteettia, Puustinen sanoo.

Kaupunki tavoittelee Seurahuoneesta ja muista kiinteistöistä 150 000 euron hintaa.

Haminan Seurahuone ennen ja nyt. Voi vaihtaa kuvaa toiseen liu`uttamalla. Kuvat: Museovirasto, Kalle Purhonen / Yle.

Seinämaalaukset vietiin pois

Seurahuone sijaitsee Haminan historiallisessa keskustassa.

Rakennus oli pitkään tunnettu siellä olevista Tove Janssonin tekemistä seinämaalauksista. Ne kuitenkin siirrettiin Haminan raatihuoneelle viime vuonna.

Avaa kuvien katselu Seurahuoneen Marskin salin sisätilat ovat aikansa kuva. Katossa roikkuu kristallikruunu. Aiemmin salissa olivat myös Tove Janssonin maalaukset. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Seurahuone on A. W. Mayerin rakennuttama, vuonna 1890 ravintolakäyttöön valmistunut kaksikerroksinen kivirakennus. Sen on suunnitellut arkkitehtitoimisto Kiseleff & Heikel. Seurahuone on toiminut alusta saakka hotellina ja ravintolana.

Vuonna 1949 sitä laajennettiin hotellikäyttöön Vanhan kaupungintalon puolelle.

Avaa kuvien katselu Seurahuoneella on muun muassa taiteilija Eino Kaurian (1903–1997) pyöreä lasimaalausikkuna. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Rakennus on suojeltu.

– Seurahuoneella on hyvin tunnistettava julkisivu. Siihen ei varmastikaan saa koskea, mutta uskon, että sisätiloihin voi tehdä muutoksia tiettyyn pisteeseen asti, sanoo kiinteistöpäällikkö Toni Puustinen.

Tällä hetkellä Haminan Seurahuoneella ei ole ravintola- ja hotelliliiketoimintaa.

Tove Janssonin seinämaalaukset siirrettiin pois Haminan Seurahuoneelta kesäkuussa 2022: