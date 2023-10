Rantasalmen kylpylähotelli Järvisydän on voittanut valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon

Kylpylähotelli Järvisydän sijaitsee Saimaan rannalla Rantasalmella. Yritys on perustettu 20 vuotta sitten.

Järvisydän on Itä-Suomen suurin matkailualan yritys. Yrityksen ja sen brändin kehittäminen saivat raadilta kiitosta.

Rantasalmelainen Järvisydän on voittanut valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon. Valtakunnallinen palkinto myönnettiin lauantaina kolmelle yritykselle eri puolilla Suomea.

– Palkittujen kasvu- ja kannattavuusluvut ovat erinomaiset ja yritykset ovat omien alueidensa vetureita. Esimerkiksi Järvisydäntä ja sen brändiä on kehitetty luovasti jo vuosikaudet, vakuutusyhtiö Fennian toimitusjohtaja ja palkintoraadin jäsen Tomi Yli-Kyyny sanoo tiedotteessa.

Kylpylähotelli Järvisydän on Itä-Suomen suurin matkailualan yritys, jonka liikevaihto oli viime vuonna 16 miljoonaa euroa ja liiketulos 1,2 miljoonaa euroa. Yritys on perustettu vuonna 2003, ja sillä on 160 työntekijää.

– Palkinto on tunnustus ison joukon yhteiselle tekemiselle. Se luo uskoa tulevaisuuteen, toimitusjohtaja Markus Heiskanen sanoo tiedotteessa.

Palkinnon saivat myös teollisuuden sopimusvalmistaja Ouneva Group Joensuun Tuupovaarasta Pohjois-Karjalasta sekä muovien kierrätykseen erikoistunut Pramia Plastic Toholammilta Keski-Pohjanmaalta.

Palkintoraadissa olivat mukana Suomen Yrittäjät, vakuutusyhtiö Fennia, Suomalaisen työn liitto sekä Yksityisyrittäjäin säätiö.

