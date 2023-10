Useimmat vielä löytymättömät kasvit ovat heti vaarassa – huonommin tunnetuilla sienillä uusia lajeja löytyy elinvoimaisista uhanalaisiin

Thaxterogaster mitipes -sieni on nyt kuvattu tieteellisesti uudeksi lajiksi Suomessa .

Vakava luontokato uhkaa maailman kasveja ja sieniä, kertoo uusi raportti. Suurin osa sienilajeista on vielä tunnistamatta.

Brittiläinen Kuninkaallinen kasvitieteellinen puutarha Kew sanoo raportissaan, että nyt käydään kilpajuoksua aikaa vastaan. Kew Gardens on vetänyt viidennen maailman kasvien ja sienien tilaa käsittelevän raportin kokoamista.

Tutkimusten mukaan 77 prosenttia vielä kuvaamattomista putkilokasveista ja 45 prosenttia tunnetuista kukkivista kasveista arvioidaan olevan sukupuuttoon kuolemisen partaalla.

Tutkijat vaativat, että äskettäin kuvattuja uusia kasvilajeja kohdellaan heti uhanalaisina.

Sienilajeista voidaan puhua suurena tuntemattomana, sillä maailmassa on nyt tehdyn päivitetyn arvion mukaan kaksi ja puoli miljoonaa sienilajia. Niistä tunnetaan tällä hetkellä kuitenkin alle 10 prosenttia.

Tutkijoiden viimeisen kolmen vuoden aikana kuvaamista yli 18 800 lajista huomattava osa onkin sieniä.

Tutkijat tunnistivat myös 32 kasvimonimuotoisuuden mustaa-aukkoa maailmassa, joista lajistotietoa ei juuri ole saatavilla ja joilta tarvittaisiin kipeästi lisää tietoa siellä kasvavista kasvilajeista.

Raportin perustana on 25 avoimesti saatavilla olevaa tieteellistä julkaisua. Niiden tekijöinä on 200 tutkijaa yli sadasta laitoksesta 30 maassa eri puolilta maailmaa.

Uusia sienilajeja löytyy jatkuvasti myös Suomesta

Aiemmin Kew Gardensissä kahdeksan vuotta työskennellyt yli-intendentti Tuula Niskanen veti siellä sieniin liittyvän katsauksen taustalla olevaa tieteellistä julkaisua. Niskanen siirtyi elokuussa Luonnontieteellisen keskusmuseon sieni- ja sammaltiimin vetäjäksi.

Niskasen mukaan sieniä uhkaavat monet saman tekijät kuin kasvejakin, mutta sienet vain tunnetaan paljon huonommin. Jos nyt löydetään uusi kasvi, se on lähtökohtaisesti huonosti tunnettu ja harvinainen, koska yleiset ja elinvoimaiset lajit tunnetaan jo. Mutta sienikunnan yli kahden miljoonan tuntemattoman lajin joukossa on sekä elinvoimaisia että uhanalaisia lajeja.

Tieteelle uusia sienilajeja sen sijaan löydetään jatkuvasti etupäässä dna-analyysin avulla.

Monet sienilajit kasvavat suurimman osan vuotta rihmastoina maan alla ja itiöitä levittävät sienen osat, eli ne joita me kutsumme sieniksi putkahtavat esiin etenkin tällaisina hyvinä sienivuosina. Tänä syksynä ovat sienestäjät tehneet havaintoja myös uusista kasvupaikoista, kun sieniä on ollut runsaasti.

– Itselläkin, kun olen seitikkitutkija, niin kaunis sininen silmällä pidettävä laji, posliiniseitikki, sattui tulemaan vastaan ihan mökin lähimetsässä. En ollut sitä aikaisemmin siinä paikalla havainnut.

Avaa kuvien katselu Uusi tattilaji on levinnyt jo myös Satakuntaan. Kuva: Mikko Kujala

Biologi Hanna Tuovila vahvistaa toimittaja Pipsa Uutolle harvinaisen tattilajin.

Suomessa paljon tutkittavaa

Suomenkin sienilajeista Tuula Niskanen arvioi, että vasta puolet on kuvattu tieteellisesti. Loput ovat tuntemattomia.

Uusia sieniä löydetään Suomessa jatkuvasti. Esimerkkinä Tuula Niskanen ottaa esiin Thaxterogaster mitipes -sienen, joka kuvattiin tieteelle uutena tänä vuonna.

– Suomen lajistosta sanoisin, että nämä tieteelle uudet lajit eivät ole mitään tulokaslajeja tai luonnossamme juuri syntyneitä lajeja, vaan ne ovat meidän Suomen luonnossa jo vuosisatoja olleita lajeja, joita me emme ole vain aikaisemmin osanneet kunnolla erottaa.

Kew Gardensin katsauksissa sienet ovat mukana nyt kolmatta kertaa. Elinympäristöjen muutokset uhkaavat kuitenkin myös sieniä, kuten kasvejakin, mutta sienten kohdalla ongelmana on niiden huono tunnettuus.

– Monet sienet elävät symbioosissa kasvien kanssa tai loisivat niillä, eli silloin ne molemmat ovat uhattuja elinympäristössään.