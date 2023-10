Johanna Tohni sanoi ääneen, etteivät omien lasten jutut aina kiinnosta – nyt muut äidit kiittelevät häntä suorasta puheesta

Kahden lapsen äiti Johanna Tohni on jättänyt lapset kiukuttelemaan pulkkamäen juurelle ja laskenut itse mäkeä onnellisena, itkuisista äkäpusseista välittämättä. Toisaalta hän on myös salaa ajatellut kasvattaneensa keskivertoa älykkäämmän lapsen, koska tämä lopetti yökastelemisen niin varhain.

Näitä ja monia muita äitiysmuistojaan hän on viime aikoina pyöritellyt mielessään. Tamperelainen Tohni on koomikko, jonka havainnoista ja kokemuksista on syntynyt stand up-esitys Huonosti käyttäytyvät äidit. Siinä hän vääntää vitsiä niin omasta lapsuudestaan kuin itsestään äitinä.

Äitinä oleminen on koomikolle oivaa materiaalia, koska noloja hetkiä riittää. Toisaalta äitiys yhteiskunnallisena instituutiona kaipaa Tohnin mukaan tuuletusta.

– Äitiys tuntuu edelleen olevan jotakin pyhää, myyttistä ja kohotettua. Äitien pitää mahtua tietynlaiseen muottiin. Jos olet aiemmin ollut vaikka gootti, niin äitinä se ei enää käy, pitää olla tuulipuku.

Äitiyteen liittyy Johanna Tohnin mukaan valtavasti turhia paineita. Ympäriltä puskevat kilpailuasetelmat ovat vaikuttaneet huvittavallakin tavalla häneen itseensä siinä missä muihinkin.

Kanssaäidit kiittelevät

Tohni pohtii esityksessään muun muassa, saako lapselle sanoa suoraan, etteivät tämän jutut ole kovin kiinnostavia. Hän on keikoillaan puhunut äitiydestään railakkaaseen ja suoraan sävyyn aiemminkin, eikä siksi jännitä palautetta.

Somekommenteissa ehkä kauhistellaan, miten äiti voi puhua lapsistaan noin. Livepalaute keikkojen jälkeen kertoo kuitenkin aivan muusta: vertaistuen tarpeesta.

– Lapsia tai heidän juttujaan ei aina jaksa, mutta koska sitä ei voi tunnustaa ääneen, syntyy illuusio, että kaikilla muilla on koko ajan kivaa. Siksi keikan jälkeen pienten lasten äidit tulevat kiittämään, että ihanaa kun joku sanoo nämä asiat ääneen.

– Äitiys on edelleen jotenkin pyhää. En sano, etteivät äidit saisi olla tärkeintä lapsilleen, mutta äitinä on myös hirveät paineet. Ei saa olla poikkeava, Johanna Tohni miettii.

Johanna Tohni toivoo omalta osaltaan laventavansa esillä olevaa äitikuvastoa, jota hän on aikoinaan jopa tutkinut yliopistossa kandintyössään.

Hän innostui aiheesta katsoessaan Nalle Puhia.

– Yksi hahmoista, Kengu, on yksinhuoltajaäiti, joka ei tee mitään muuta kuin essu päällä siivoaa ja leipoo. Come on! Eikö me haluttaisi nähdä ihan tavallisiakin äitejä, jotka eivät aina jaksa siivota, Tohni puuskahtaa.

Väsymyksestä ei synny vitsejä

Oli aika jolloin Tohnia ei naurattanut. Kolmen vuoden välein syntyneiden lasten isästä erottuaan hän oli vuoroviikoin yksin vastuussa erittäin aktiivisesta esikoisesta ja koliikkiaan nelivuotiaaksi saakka itkeneestä kuopuksesta.

Uupunut äiti kirjoitti päiväkirjaa. Nämä merkinnät eivät ole päätyneet stand up-lavoille.

– Ajattelin silloin, että kirjoituksista voisi joskus olla apua jollekulle toiselle, joka ajattelee, että nyt on pakko jättää vauva tähän itkemään ja mennä toiseen huoneeseen, että pysyy järjissään. Mutta sitten minusta tulikin koomikko.

Pikku Kakkosen puisto Tampereella oli Johanna Tohnille aikoinaan tärkeä paikka. – Täällä lapset viihtyivät ja itse sain istua rauhassa edes hetken. Muistan niitä ensimmäisiä onnenhetkiä kun tajusin, että pärjään, eikä kaikki ehkä olekaan niin raskasta kuin välillä tuntuu.

Nyt koomikon missiona on esitaistella rehellisemmän äitipuheen puolesta. Se ei tarkoita, ettei hän itse olisi sortunut matkalla rakentelemaan samoja kulisseja kuin muutkin.

Tohnia naurattaa kun hän kuvailee päivää, jolloin pienet lapset kiukuttelivat aamusta asti. Kun koitti pieni rauhallinen hetki, äiti sai itsensä kiinni juuri ennen kuin julkaisi Facebookiin ”kuinka ihanaa onkaan kuunnella pienten jalkojen tepsutusta”.

– Huumori voi syntyä niistä tilanteista kun ollaan ihan pulassa, mutta ei missään nimessä haluta tunnustaa, että kaikki ei nyt ole hallussa. Viimeiseen asti yritetään esittää, että tämä lasten kanssa oleminen on niin rentouttavaa, Johanna Tohni kuvailee.

Pikkulapsiperheitä ympäröi Tohnin mielestä kummallinen kilpailun ilmapiiri: kuka konttaa ensimmäisenä, kuka sanoo ensimmäisen sanan, meillä jo kävellään.

– Kilpavarustelu jatkuu kouluarvosanoilla ja sillä, kuka on kilpajoukkueessa missäkin harrastuksessa. Kukaan ei uskalla sanoa, että minun lapseni ovat ihan tavallisia, eivätkä ne vielä ole löytäneet sitä omaa juttuaan, Tohni sanoo.

Lapset antavat palautetta

Tohnin lapset ovat nyt teini-ikäisiä. He saavat lukea heitä koskevat käsikirjoitukset etukäteen. Johanna Tohni kertoo kysyneensä lastensa mielipidettä jo pitkään.

– Heidän kavereidensa vanhemmat käyvät keikoillani. Ymmärrän hyvin, että voisi olla ahdistavaa jos kertoisin juttuja, joita lapset eivät itse ole hyväksyneet.

Tarvittaessa joku kohta jätetään esityksestä pois tai siihen tehdään muokkauksia yhdessä. Tämä tapahtuu vakavalla naamalla, sillä lapsia koomikko-äidin huumori ei juuri puhuttele.

– 18-vuotias tyttäreni on poliittisesti korrekti ja kannustava. Ei hänkään keikoilla naura, mutta keskustelee analyyttisesti esityksistäni. 15-vuotias poika sen sijaan on sanonut suoraan, että et sä oikeasti ole hauska, Tohni nauraa.

Stand up-esitys Huonosti käyttäytyvät äidit saa ensi-iltansa TTT-klubilla lauantaina 14.10.2023.

